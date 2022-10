Au Mexique, les habitants tentent de sauver le « caviar mexicain » traditionnel

CHIMALHUACAN, Mexique (AP) – Dans un lac peu profond à la périphérie de Mexico, une poignée d’agriculteurs récoltent encore les œufs d’un insecte aquatique évasif de la taille d’un doigt dans le but de maintenir en vie une tradition culinaire datant au moins de l’Aztèque Empire.

Le caviar est généralement associé aux esturgeons nageant dans la mer Caspienne, mais la version mexicaine est fabriquée à partir des minuscules œufs d’un insecte aquatique de la famille des corixidés, également connu sous le nom de «mouche d’oiseau», car les oiseaux aiment le manger. Des insectes similaires sont souvent connus sous le nom de “water boatmen” en anglais, en raison de la façon dont ils semblent ramer dans les étangs et les ruisseaux.

L’insecte, qui ne fait surface qu’occasionnellement avant de plonger à nouveau dans une traînée de bulles, ne ressemblerait pas à de la nourriture pour la plupart, mais il était autrefois important pour les habitants de la vallée de Mexico.

Pour Juan Hernández, un agriculteur de San Cristóbal Nezquipayac, cultiver et collecter les minuscules œufs d’insectes appelés “ahuautle” – qui signifie amarante d’eau en Nahua – est un mode de vie.

“Pour moi, plus que tout, cela signifie tradition”, a déclaré Hernández, 59 ans. Il est l’une des six seules personnes connues à récolter encore de l’ahuautle, du moins dans la région de Texcoco, ils craignent d’être les derniers.

La collection minutieuse de “caviar mexicain”, connue pour sa saveur intense mais délicate, est menacée par l’assèchement du lac Texcoco, le développement autour du lac et le déclin de l’intérêt pour l’ingrédient parmi les jeunes générations, a déclaré Jorge Ocampo, coordinateur de l’histoire agraire au Centre de recherche économique, sociale et technologique sur l’agro-industrie et l’agriculture mondiale dans l’État de Mexico.

Ocampo a qualifié la survie du plat d’exemple de “résistance communautaire”, similaire à la manière dont les habitants autour du lac Texcoco – un lac salé peu profond qui couvrait autrefois la majeure partie de la moitié orientale de la vallée de Mexico – ont réussi à préserver d’autres traditions, fêtes et cérémonies.

Pour Hernández, c’est un sale boulot que peu de gens sont prêts à faire.

Vêtu d’un chapeau, d’une chemise à manches longues, d’un short et de bottes en caoutchouc, Hernández patauge dans les eaux à hauteur de mollet de Nabor Carrillo – un petit lac formé à partir des restes de Texcoco – pour ramasser des branches de pin qu’il avait enfoncées dans le lit boueux du lac la semaine avant de.

Les branches servent d’ancrage aux punaises des oiseaux pour déposer leurs œufs.

Sous un soleil de plomb et accompagné des cris de centaines de hérons, pluviers et autres oiseaux migrateurs qui s’arrêtent aux lacs, Hernández ramasse des dizaines de bâtons enrobés d’œufs et les dépose sur un radeau de polystyrène.

“Nous les recherchons le long des bords du lac, où les mouches sont plus actives”, a déclaré Hernández. Il a commencé en tant que jeune homme, après une période de chômage, rejoignant environ quatre douzaines d’autres résidents locaux qui travaillaient sur les lacs pendant la saison ahuautle – la période des pluies de juin à septembre.

Après environ deux heures, Hernández a rassemblé un tas de bâtons recouverts de milliers d’œufs de mouches d’oiseaux.

Il retourne au bord du lac pour étendre les bâtons à sécher au soleil, ce qui peut prendre plusieurs heures ou plusieurs jours, selon la météo.

“Le nettoyage est un processus qui demande beaucoup de travail”, a déclaré Hernández, en frottant sa main sur les bâtons pour retirer les œufs, qu’il place ensuite sur un morceau de tissu.

Plus tard, il ramène les œufs à la maison et les passe à travers un tamis pour enlever tout morceau d’écorce de pin ou de boue. Puis il les emballe dans des sacs qu’il propose à la vente.

Tandis qu’Hernández s’occupe de ramasser les œufs, le restaurateur Gustavo Guerrero les sert aux clients de son restaurant du quartier est d’Iztapalapa.

L’une des recettes préférées de Guerrero consiste à mélanger l’ahuautle avec de la chapelure et à les lier avec des œufs pour former une croquette, qu’il fait ensuite frire et sert avec de la sauce tomatillo verte, du cactus nopal et des fleurs de courge – tous des ingrédients préhispaniques.

“Manger cela, c’est comme revisiter le passé”, a déclaré Guerrero, 61 ans. Il dit que la saveur de l’ahuautle lui rappelle son enfance, lorsque sa mère cuisinait le plat selon une recette qu’elle avait apprise de sa grand-mère.

Mais Guerrero reconnaît que le « caviar mexicain » risque de disparaître parce que les jeunes générations ne connaissent pas ce plat et que de moins en moins de personnes le récoltent dans les rares lacs restants où il se trouve.

Ahuautle risque également de devenir un plat gastronomique pour les riches : un kilogramme d’œufs peut se vendre pour l’équivalent de 50 dollars (environ 25 dollars la livre).

Les insectes, leurs œufs et leurs larves font partie de la cuisine mexicaine depuis des centaines ou des milliers d’années. Edday Farfán, entomologiste à l’Université nationale autonome du Mexique, a déclaré qu’il existe plus de 430 espèces d’insectes comestibles au Mexique.

Farfán étudie les mouches des oiseaux depuis 2016 et en a même une tatouée sur le bras.

Farfán a déclaré que les peuples autochtones vivant autour des lacs ont adopté les œufs d’insectes comme source de protéines car avant la conquête espagnole de 1521, ils avaient peu d’animaux domestiques ou de bétail.

Mais maintenant, a déclaré Farfán, le plat “est associé à la campagne, peut-être à la pauvreté, comme s’il s’agissait d’une protéine indésirable”.

Même ceux qui connaissent encore l’ahuautle considèrent souvent que les insectes qui le produisent sont de la nourriture pour les poulets ou les dindes, et peuvent le considérer littéralement comme “pour les oiseaux”.

Avec toutes les chances contre lui, rien ne garantit que le caviar mexicain sera même un choix pour les générations futures.

“Il y a beaucoup d’enfants, de jeunes qui n’en mangent plus, ils n’aiment pas ça”, admet Hernández.

“Maintenant, nous gardons juste ahuautle en vie”, a-t-il déclaré. “J’espère qu’il ne disparaîtra pas, car c’est une source de revenus pour ceux d’entre nous qui vivent de la terre.”

Par Fabiola Sánchez, Associated Press