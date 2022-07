Au Mexique, le meurtre d’un jeune médecin suscite des protestations

« Je suis diplômé d’une faculté de médecine. Pourquoi vas-tu me tuer ?” lire une pancarte tenue par l’un des marcheurs. “Un médecin mort ne peut pas sauver des vies”, a lu un autre.

Le Mexique a longtemps eu des problèmes pour attirer des travailleurs médicaux dans les régions éloignées et la montée de la violence des gangs a aggravé la situation – pour les médecins établis comme pour les débutants. Le 11 juillet, une anesthésiste d’un hôpital gouvernemental rural a été abattue à son domicile dans l’État voisin de Chihuahua.

“La violence empire et il y a des régions où les gens sont en danger”, a-t-il déclaré plus tôt cette année. “Les professionnels, les médecins, ne veulent pas y aller, même s’il y a des postes ouverts.”

Andrade travaillait dans la seule clinique de Pueblo Nuevo, une petite ville près de la station balnéaire de Sinaloa à Mazatlan, dans une zone dominée par le cartel de Sinaloa. Des hommes armés sont entrés dans la clinique, une dispute s’est ensuivie et deux des hommes ont ouvert le feu sur Andrade, le tuant.

Les autorités de l’État de Durango ont promis plus tard d’installer des boutons d’appel d’urgence et des caméras de sécurité dans la clinique isolée et d’organiser des patrouilles de police occasionnelles, mais les médecins de la région disent que ce n’est clairement pas suffisant.