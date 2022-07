Au Mexique, le meurtre d’un jeune médecin suscite des protestations

MEXICO CITY (AP) – Le meurtre d’un jeune médecin au Mexique a conduit les récents diplômés des facultés de médecine à exiger des changements dans un système qui les expose souvent au danger dans des avant-postes éloignés au cours de la première année de leur carrière dans le cadre de la formation médicale du pays. système.

Des dizaines de diplômés de la faculté de médecine en blouse blanche ont défilé à Mexico mercredi pour protester contre la violence à laquelle leurs collègues sont confrontés.

Le 15 juillet, Erick David Andrade, 24 ans, a été abattu dans l’État de Durango, dans le nord du pays, alors qu’il soignait un patient. Il était à quelques jours de terminer la période obligatoire de « service social » à peine rémunéré exigée des diplômés des facultés de médecine mexicaines avant de commencer un stage ou une résidence.

« Je suis diplômé d’une faculté de médecine. Pourquoi vas-tu me tuer ?” lire une pancarte tenue par l’un des marcheurs. “Un médecin mort ne peut pas sauver des vies”, a lu un autre.

Le Mexique a longtemps eu des problèmes pour attirer des travailleurs médicaux dans les régions éloignées et la montée de la violence des gangs a aggravé la situation – pour les médecins établis comme pour les débutants. Le 11 juillet, une anesthésiste d’un hôpital gouvernemental rural a été abattue à son domicile dans l’État voisin de Chihuahua.

En juillet 2021, un médecin a été tué sur une autoroute près de Jerez, Zacatecas, après avoir apparemment omis de s’arrêter au point de contrôle d’un gang de drogue. Ce même mois, deux ambulanciers paramédicaux ont été assassinés alors qu’ils transportaient un patient dans le même État du nord en proie à la violence.

Le président Andrés Manuel López Obrador a cité cette réticence à servir dans ces domaines pour justifier l’importation de médecins de Cuba, dont le premier est arrivé la semaine dernière.

“La violence empire et il y a des régions où les gens sont en danger”, a-t-il déclaré plus tôt cette année. “Les professionnels, les médecins, ne veulent pas y aller, même s’il y a des postes ouverts.”

Monica Armas, une récente diplômée de la faculté de médecine qui termine son service social – un programme institué dans les années 1930 qui accorde aux jeunes médecins une allocation d’environ 150 dollars par mois – était l’une de celles qui manifestaient à Mexico.

Les Cubains « ne sont pas la solution dont nous avons besoin », a-t-elle déclaré. “Nous avons besoin d’une réforme de toute la structure, du service social, de toute l’infrastructure des centres de santé ruraux.”

Andrade travaillait dans la seule clinique de Pueblo Nuevo, une petite ville près de la station balnéaire de Sinaloa à Mazatlan, dans une zone dominée par le cartel de Sinaloa. Des hommes armés sont entrés dans la clinique, une dispute s’est ensuivie et deux des hommes ont ouvert le feu sur Andrade, le tuant.

Le motif n’était pas clair, bien que dans d’autres cas, des médecins aient été attaqués par des hommes armés en colère parce qu’ils n’étaient pas en mesure de sauver des gangsters blessés ou par des tueurs à gages déterminés à achever un patient qu’ils traitaient.

Les autorités de l’État de Durango ont promis plus tard d’installer des boutons d’appel d’urgence et des caméras de sécurité dans la clinique isolée et d’organiser des patrouilles de police occasionnelles, mais les médecins de la région disent que ce n’est clairement pas suffisant.

“Au cours des dernières années, il est devenu courant pour les médecins et le personnel infirmier de risquer leur vie lorsqu’ils acceptent, généralement par nécessité, un emploi dans l’une des villes périphériques de l’État”, a déclaré la Durango Medical Association.

Eva Pizzolato, membre de l’Association mexicaine des diplômés en médecine en service social, a déclaré que le système actuel n’aide pas les nouveaux médecins ni leurs patients.

“Toutes les cliniques rurales du pays sont dotées d’au moins un médecin récemment diplômé faisant du service social, un médecin qui n’a pas encore de diplôme, qui n’a pas la supervision d’un médecin pleinement formé et qui n’a pas le l’équipement et les fournitures nécessaires pour prodiguer des soins », a déclaré Pizzolato.

Les nouveaux médecins “souffrent des menaces du crime organisé”, a déclaré Pizzolato, et “il y a une crainte constante que les médecins puissent souffrir à cause des menaces au sein des communautés” qu’ils desservent.

Les associations médicales mexicaines se sont plaintes que l’arrivée de médecins cubains ne fait que masquer un problème d’emplois sûrs et décemment rémunérés dans les zones rurales.

Brian González, étudiant en quatrième année de médecine à l’Université polytechnique du Mexique qui s’est joint à la manifestation, a déclaré que les médecins cubains « sont malheureusement également en danger. Peu importe qu’ils soient étrangers, cubains ou mexicains.

Le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer, a refusé d’envisager des changements.

“Il s’agit d’une nécessité académique qui, en principe, ne peut pas être annulée”, a déclaré Alcocer quelques jours après le meurtre d’Andrade. “Il n’est pas conseillé, il n’est pas opportun de suspendre un processus de formation aussi important pour les jeunes médecins au moment de l’obtention de leur diplôme, mais les conditions de sécurité peuvent être revues.”

Il a laissé entendre que les médecins n’auront qu’à supporter le danger.

“Nous ne pouvons pas, que ce soit avec des médecins ou des spécialistes, laisser des zones sans personnel qui … sont plus éloignées ou n’ont pas des conditions entièrement sûres”, a déclaré Alcocer.

Armas a appelé à des changements plus profonds.

“Il s’agit d’un problème structurel qui exige une solution structurelle – ne pas envoyer les diplômés des facultés de médecine comme des agneaux sacrificiels”, a-t-elle déclaré. « Les diplômés souffrent d’un manque de sécurité et les personnes qu’ils servent ne reçoivent pas de soins de qualité.

Gerardo Carrillo et Mark Stevenson, Associated Press