Au Mexique, le jour des morts est en fait une célébration de la vie

MEXICO CITY (AP) – Lors des célébrations du Jour des Morts qui ont lieu fin octobre et début novembre au Mexique, les vivants se souviennent et honorent leurs chers disparus, mais avec célébration – pas de chagrin.

Des soucis décorent les rues tandis que la musique retentit des haut-parleurs. Adultes et enfants se déguisent en squelettes et prennent des photos, capturant les festivités annuelles remplies de joie. On pense que pendant le Jour des Morts – ou Dia de Muertos – ils sont capables de communier avec leurs proches décédés.

Personne ne sait quand la première célébration a eu lieu, mais elle est enracinée dans les croyances liées à l’agriculture de l’ère préhispanique du Mexique, a déclaré Andrés Medina, chercheur à l’Institut de recherche anthropologique de l’Université nationale autonome du Mexique. Les traditions catholiques ont été incorporées dans la célébration après la conquête espagnole en 1521.

“Dans cette mythologie, le maïs est enterré lorsqu’il est planté et mène une vie souterraine pendant un certain temps pour réapparaître plus tard sous forme de plante”, a déclaré Medina. Le grain de maïs est vu comme une graine, comparable à un os, qui est considéré comme l’origine de la vie.

Aujourd’hui, les squelettes sont au cœur des célébrations du Jour des Morts, symbolisant le retour des ossements dans le monde vivant. Comme des graines plantées sous le sol, les morts disparaissent temporairement pour revenir chaque année comme la récolte annuelle.

Les autels sont également au cœur de l’observance. Les familles placent des photographies de leurs ancêtres sur leurs autels domestiques, qui comprennent des décorations découpées dans du papier et des bougies. Ils sont également ornés d’offrandes d’objets autrefois aimés par ceux qui sont maintenant partis. Il peut s’agir de cigares, d’une bouteille de mezcal ou d’une assiette de taupe, de tortillas et de chocolats.

Les autels traditionnels peuvent être ornés d’un motif représentatif d’une vision mésoaméricaine selon laquelle le monde avait des niveaux, a déclaré Medina. Mais tout le monde ne suit pas – ou ne connaît pas – cette méthode.

“Dans la mesure où les langues autochtones ont été perdues, le sens (de l’autel) a également été perdu, donc les gens le font intuitivement”, a-t-il déclaré. “Là où les langues autochtones ont été maintenues, la tradition est toujours vivante.”

La façon dont les Mexicains célèbrent le Jour des Morts continue d’évoluer.

En règle générale, il s’agit d’une tradition familiale intime observée avec des autels domestiques et des visites dans les cimetières locaux pour décorer les tombes avec des fleurs et des crânes en sucre. Ils apportent la nourriture préférée de leurs proches décédés et engagent des musiciens pour interpréter leurs chansons préférées.

“De nos jours, il y a une influence de l’Halloween américain dans la célébration”, a déclaré Medina. « Ces éléments sont porteurs d’un nouveau sens dans le contexte du sens originel de la fête, qui est de célébrer les morts. Pour célébrer la vie.

En 2016, le gouvernement a lancé un défilé annuel populaire à Mexico qui se termine sur une place principale avec des autels construits par des artisans de tout le pays. L’affaire d’environ trois heures met en vedette l’un des personnages les plus emblématiques des vacances, Catrinas. Le squelette féminin est vêtu de vêtements élégants inspirés des gravures de José Guadalupe Posada, un artiste mexicain qui a dessiné des caricatures satiriques au début du XXe siècle.

Vendredi après-midi dans la capitale, Paola Valencia, 30 ans, a traversé la place principale en regardant certains des autels et a expliqué son appréciation pour la fête : « J’aime cette tradition parce qu’elle me rappelle qu’ils (les morts) sont toujours parmi eux. nous.”

Originaire de l’État mexicain d’Oaxaca, elle a déclaré que les habitants de sa ville natale, Santa Cruz Xoxocotlán, prenaient beaucoup de temps pour construire de grands autels chaque année. Ils sont une source de fierté pour toute la communauté.

“Parfois, j’ai envie de pleurer. Nos autels montrent qui nous sommes. Nous sommes très traditionnels et nous aimons sentir qu’ils (les morts) seront avec nous au moins une fois par an », a-t-elle déclaré.

María Teresa Hernández, The Associated Press