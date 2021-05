Au Mexique, l’ancienne grotte maya révèle de mystérieuses empreintes de mains peintes en rouge et noir

Selon un archéologue qui a exploré et étudié la caverne souterraine, des dizaines d’empreintes de mains noires et rouges recouvrent les murs d’une grotte au Mexique, qui serait associée à un rituel de passage à l’âge adulte des anciens Mayas. Les 137 estampes, pour la plupart réalisées par les mains d’enfants, ont plus de 1200 ans, ce qui les daterait vers la fin du zénith classique des anciens Mayas, lorsque les grandes villes du sud du Mexique et de l’Amérique centrale d’aujourd’hui prospéraient au milieu de réalisations humaines majeures. en mathématiques et en art.

La grotte est située près de la pointe nord de la péninsule du Yucatan au Mexique, où se dressent toujours les pyramides imposantes des centres urbains comme Uxmal et Chichen Itza, et se trouve à environ 10 mètres sous un grand arbre ceiba, que les Mayas considèrent comme sacré.

L’archéologue Sergio Grosjean soutient que les empreintes de mains ont probablement été faites par des enfants alors qu’ils entraient dans la puberté, en raison d’une analyse de leur taille, les couleurs fournissant un indice sur leur signification.

«Ils ont imprimé leurs mains sur les murs en noir… ce qui symbolisait la mort, mais cela ne voulait pas dire qu’ils allaient être tués, mais plutôt la mort d’un point de vue rituel», a-t-il dit.

«Par la suite, ces enfants ont imprimé leurs mains en rouge, ce qui faisait référence à la guerre ou à la vie», a-t-il ajouté.

D’autres artefacts mayas trouvés dans la grotte comprennent un visage sculpté et six sculptures en relief peintes, qui datent entre 800 et 1000 après JC, une époque où une grave sécheresse a frappé la région et a peut-être contribué à l’abandon soudain des grandes villes par les Mayas classiques.

Alors que les premières colonies mayas remontent à près de 4000 ans, il y avait encore de grands centres lorsque les conquérants espagnols sont arrivés au début des années 1500.

Plusieurs millions de Mayas continuent de vivre dans des communautés dispersées dans les États du sud-est du Mexique comme le Chiapas et Campeche, en plus du Guatemala et du Belize.

