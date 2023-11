Au Mexique, des ordonnances de surveillance qui se lisent comme une liste de pouvoir politique

Un candidat présidentiel de premier plan. Le chef de l’agence des douanes du pays. Au moins trois maires d’arrondissement de la capitale. Il s’agit d’une liste qui comprend des membres puissants du gouvernement mexicain.

Et, selon les archives judiciaires, ils étaient tous récemment sous la surveillance du bureau du procureur général de Mexico.

Au moins 14 ordonnances écrites examinées par le New York Times montrent que le procureur général a ordonné à la plus grande entreprise de télécommunications du Mexique de remettre les enregistrements téléphoniques et textuels, ainsi que les données de localisation, de plus d’une douzaine d’éminents responsables et hommes politiques mexicains.

Telcel, la société de télécommunications, a reconnu dans un dossier judiciaire examiné par le Times qu’elle avait reçu les commandes et remis les dossiers, qui s’étendaient de 2021 au début de cette année. La surveillance incluait à la fois les opposants au parti Morena au pouvoir et ses alliés.