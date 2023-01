Au Mexique, des chercheurs découvrent de nouvelles espèces de grenouilles plus petites qu’un centime

L’année 2022 a été une année importante pour la science. Les scientifiques du Natural History Museum de Londres ont découvert cette année de nouvelles espèces de flore et de faune, dont 84 nouvelles espèces de coléoptères, 34 espèces de papillons de nuit, 23 espèces d’animaux de mousse et 13 espèces d’insectes trématodes. Ils ont également découvert six nouvelles espèces de grenouilles, toutes plus petites qu’un sou.

L’espèce a été trouvée dans les forêts du Mexique. L’une des espèces s’appelle Craugastor Candelariensis. Les grenouilles mâles de l’espèce ne peuvent atteindre que 13 millimètres. Les grenouilles se développent directement, ce qui signifie qu’elles n’éclosent pas sous forme de têtards mais plutôt sous forme de grenouilles entièrement formées.

La taille de la grenouille en fait le membre le plus petit et le plus bas de la chaîne alimentaire de la vallée du Mexique, où elle a été trouvée à l’origine. Tom Jameson, chercheur au département de zoologie de l’Université de Cambridge et auteur principal de l’article, a déclaré à The Independent : “Avec des millions de ces grenouilles vivant dans la litière de feuilles, nous pensons qu’elles sont susceptibles de jouer un rôle extrêmement important. dans l’écosystème comme source de nourriture pour tout le reste, des lézards aux oiseaux prédateurs.

Des chercheurs, dont des personnes de l’Université de Cambridge, du Natural History Museum et de l’Université du Texas à Arlington, ont découvert la nouvelle espèce en étudiant la relation entre 500 spécimens de grenouilles qui avaient été collectés au Mexique.

M. Jameson a en outre révélé au journal britannique : « Jusqu’à présent, ces nouvelles espèces sont passées inaperçues car elles sont petites et brunes et ressemblent à d’autres grenouilles. Ces grenouilles vivent dans la litière sombre et humide des forêts, qui est comme un monde secret – nous ne savons rien de ce qui s’y passe. Nous ne comprenons pas leur comportement, comment ils se socialisent ou comment ils se reproduisent. Il a également suggéré que ces grenouilles ont un “mode de vie tout à fait fascinant”.

