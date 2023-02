Au Mexique, craignez que Maya Train ne détruise la jungle

Miguel Ángel Díaz marche lentement pour que ses pas sur les feuilles sèches ne chassent pas ce qu’il essaie de trouver dans cette forêt dense de graines de noyers à pain et de sapodilles. En arrivant dans une petite zone humide, un panneau avertit : Attention au crocodile.

Díaz, un guide touristique, braque un pointeur laser sur un pic et un toucan, puis le déplace vers la queue bleue d’un geai du Yucatan. Il y a des années, il a appris à déchiffrer les sons de la jungle de Calakmul dans le sud du Yucatan au Mexique.

Bien que ce soit la haute saison, ce matin Díaz a eu du mal à trouver des touristes à guider. L’année dernière, un peu plus de 50 000 visiteurs sont venus à Calakmul, qui abrite une ancienne cité maya qui est aujourd’hui un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Díaz sait que beaucoup plus de gens viendront bientôt.

“Il y aura plus d’emplois pour nous, les guides”, a déclaré Díaz, à l’ombre d’un arbre plein de lianes. “Mais ça va être un coup dur pour la nature.”

À environ 20 kilomètres (12,4 miles) de la zone humide des crocodiles, des bulldozers abattent la jungle pour le train Maya, un projet de 20 milliards de dollars envisagé par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Un chemin de 40 mètres (130 pieds) de large fait place au train et des bûches sont empilées le long de la route étroite menant au site archéologique caché. Actuellement, du haut de pyramides presque désertes, le rugissement des singes hurleurs retentit sur une mer de verdure.

Le train Maya est destiné à stimuler le développement économique dans certaines des régions les plus pauvres du pays, en partie en attirant jusqu’à trois millions de touristes chaque année.

Fonatur, l’agence nationale du tourisme, affirme que le train résoudra le manque d’infrastructures de transport dans le sud-est du pays, ce qui signifie que “toutes nos destinations touristiques n’ont pas été pleinement développées”. Il y aura 20 stations le long du trajet, où des hôtels et des marchés commerciaux sont prévus. Ce sera également une route de fret pour le carburant et les produits agricoles.

Les 1 500 kilomètres (930 miles) de voie ferrée traverseront des écosystèmes uniques, y compris les formations calcaires remplies d’eau douce appelées cénotes le long de la Riviera Maya. Cela a soulevé une vague de critiques et de poursuites judiciaires l’année dernière qui a attiré l’attention internationale et a temporairement interrompu les travaux.

Maintenant, l’attention s’est portée sur cette section qui traverse la jungle intacte de Calakmul, qui fait partie de la plus grande jungle maya, la plus grande forêt tropicale des Amériques après l’Amazonie.

“Je ne suis pas contre le train, mais pour un mégaprojet de ce type, la planification prend normalement plus de 10 ans”, a déclaré la primatologue britannique Kathy Slater, qui travaille à Calakmul depuis une décennie avec l’organisation Operation Wallacea. “Mais c’est sans planification, c’est fou, ils ne pensent pas aux impacts.”

Le président veut que le train roule d’ici la fin de cette année, à la fin de son mandat, le désignant comme une question de “sécurité nationale” afin d’accélérer les exigences environnementales et d’audience publique. L’armée a été chargée de certains tronçons, dont celui qui traverse Calakmul.

Un conseil autochtone régional a déposé une plainte pour manque de consultation appropriée et un juge a accepté, délivrant un ordre d’arrêt des travaux qui s’appliquait à la ville la plus proche, Xpujil.

“Ils n’ont parlé que des avantages du mégaprojet, pas des impacts ou des dommages”, a déclaré Jesús León Zapata, membre du Conseil indigène Xpujil. Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a averti en décembre que le décret sur la sécurité nationale menaçait les droits des peuples autochtones.

L’Associated Press a observé des travaux en cours à Xpujil lors d’un voyage en janvier. Le président a déclaré à plusieurs reprises que la désignation de sécurité nationale permettait légalement au travail de se poursuivre.

“Ils n’ont pas respecté les ordonnances des tribunaux”, a déclaré Gustavo Alanís, directeur exécutif du Centre mexicain du droit de l’environnement. “C’est une chose sérieuse.”

Le chemin du train traverse la propriété de Norma Rosado. De sa maison avec des planches de bois et un toit en tôle, elle a déclaré que le gouvernement lui avait versé l’équivalent de 5 800 dollars. Les responsables ont également promis d’améliorer les routes et, le plus important pour elle, de réparer la conduite d’eau principale, qui ne fournit de l’eau que quelques heures deux jours par semaine, laissant Rosado et son mari collecter autant qu’ils le peuvent dans une série de réservoirs. sur la terrasse.

La région a toujours été oubliée, a déclaré Omar Hernández, le mari de Norma, « et de ce point de vue, tout ce qu’ils nous donnent est significatif. Mais ces avantages sont à petite échelle car nous ne sommes que des agriculteurs, nous ne pouvons pas construire d’hôtels. Ceux-ci seront construits par des investisseurs.

Hernández espère vendre le miel biologique qu’il produit aux touristes. Il a cependant dû déplacer ses ruches, craignant que la machinerie lourde ne les effraie. Hernández, un grand homme, a l’air petit alors qu’il traverse la nouvelle coupe à blanc qui traverse leur terrain.

Slater, le primatologue de l’Université de Liverpool, a déclaré que pendant des années, les responsables de l’environnement et les organisations à but non lucratif ont essayé de convaincre les gens d’arrêter d’élever du bétail et de passer à la place à l’apiculture pour préserver la forêt.

“C’est triste” que ces efforts puissent être entravés, a déclaré Slater.

Pour le biologiste Rodrigo Medellín, de la plus grande université du Mexique, l’UNAM, le chemin de fer ne devrait tout simplement pas passer par là. “Cela va fragmenter de manière irréversible l’un des bastions les plus importants du pays pour la biodiversité”, a-t-il déclaré.

La région de Calakmul abrite l’une des plus importantes populations de jaguars de Méso-Amérique, plus de 350 espèces d’oiseaux et une centaine de mammifères, ainsi que d’autres espèces en voie de disparition – le tapir, le puma et la dinde ocellée.

“J’ai vu de mes propres yeux des troupes de singes araignées traverser la canopée et atteindre soudainement la coupe à blanc et il n’y a aucun moyen pour eux de traverser”, a-t-il déclaré.

Fonatur propose 126 passages pour la faune le long de cette section, mais seulement six seraient surélevés, ce dont les grands mammifères ont besoin, a déclaré Medellín, connu par beaucoup sous le nom de Batman mexicain en raison de son expertise dans les chauves-souris.

À l’approche du volcan de los Murcielagos, une grotte qui abrite trois millions de chauves-souris, l’odeur du guano devient plus intense.

Le premier bourdonnement est doux, comme celui d’un nid de frelons. De l’entrée de la grotte, à 50 mètres de profondeur, des milliers de chauves-souris émergent dans une tornade qui atteint le ciel et le recouvre d’une couverture noire.

Toute l’agriculture du sud du Yucatan en profite car les chauves-souris mangent 30 tonnes d’insectes la nuit, contrôlant les ravageurs des champs de maïs, de piment et de haricots. Pourtant, une version du plan ferroviaire avait les voies passant à 700 mètres (moins d’un demi-mile) de la grotte des chauves-souris. Personne n’est certain du plan actuel; il y a eu de nombreuses versions. Le responsable des communications de Fonatur, Fernando Vázquez, a déclaré que l’agence ne commentait pas cette section du train Maya pour le moment.

Dans les plus de 2 100 pages du rapport d’impact environnemental pour cette seule section du chemin de fer, la grotte n’est pas mentionnée. Il indique que la construction aura des impacts «négatifs graves» sur les espèces protégées et entraînera une «fragmentation de l’habitat», mais conclut que le projet est «viable» sur le plan environnemental car ces effets peuvent être atténués. Le plan est de reboiser 74 hectares (183 acres), environ dix pour cent des 730 hectares (1800 acres) qui seront coupés.

Une partie se trouvera dans les terres agricoles communales de Valentin Gomez Farias. Les habitants ont créé il y a neuf ans un projet d’écotourisme dans lequel les visiteurs séjournent dans des tentes sous des toits de palmiers tressés. Les invités font du kayak dans un lagon, font de la randonnée et observent la faune dans le cadre d’un projet mis en place avec des pièges photographiques.

Avec l’arrivée du train Maya, avec des complexes hôteliers et touristiques, José Antonio Guzmán Hernández, qui dirige le projet, craint que Calakmul ne se transforme en quelque chose de plus comme Cancun ou Tulum.

“Nous avons toujours essayé d’empêcher que cela se produise”, a-t-il déclaré. “Mais avec tout cela maintenant, j’ai l’impression que ce sera comme une bombe, ça va exploser.”

—Teresa De Miguel, Associated Press