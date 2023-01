Au Mexique, Biden cherche de l’aide avec les migrants et un partenariat plus fort

Mais les responsables ont également déclaré que des accords spécifiques lors de la courte réunion étaient moins importants qu’une mission plus large: cimenter le retour d’un partenariat nord-américain basé sur la coopération et les intérêts partagés plutôt que sur l’intimidation et les conflits qui ont marqué les années Trump.

Cela fait trois ans et demi que le président Donald J. Trump a menacé le Mexique de tarifs douaniers de grande envergure et près de cinq ans que M. Trump a déchiré avec colère un accord avec les pays du Groupe des 7 lors d’un sommet au Canada. Maintenant, avec M. Biden comme président, les responsables des trois pays affirment qu’une relation plus solide est essentielle pour améliorer les chaînes d’approvisionnement et résister aux vents contraires économiques.

“Une vision économique plus large de l’Amérique du Nord qui implique des normes de travail élevées, de meilleures normes environnementales et un renforcement aussi positif que possible de l’activité économique”, c’est ainsi que Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de l’administration, a décrit ce que M. Biden espère accomplir lors du sommet. .