Au Maroc, les équipes de secours étrangères trouvent peu de personnes à sauver

Lorsque le séisme de magnitude 6,8 a frappé les montagnes de l’Atlas au Maroc vendredi soir, le Dr Malcolm Russell, vivant au loin dans les Midlands britanniques, savait que la fenêtre pour secourir les survivants se fermerait rapidement.

Directeur médical de l’UK International Search and Rescue (UKISAR), Russell est un vétéran de cinq opérations de recherche et de sauvetage dans les zones sismiques et a été envoyé avec 60 autres spécialistes au Maroc.

Leur mission était de sortir les gens des bâtiments détruits. Mais environ 48 heures plus tard, alors que lui et les membres de son équipe arrivaient dans le village d’Ansi, ils avaient du mal à cacher leur déception.

Le Dr Malcolm Russell, ancien médecin de l’armée britannique, est le directeur médical de l’équipe internationale de recherche et de sauvetage du Royaume-Uni (UKISAR), dépêchée au Maroc après le tremblement de terre de vendredi. (Jean-François Bisson/CBC)

« Nous poussions les gens [to tell us] s’il y avait des besoins de secours continus et si l’on savait que des personnes étaient toujours piégées, et la réponse générale était soit que non, des personnes avaient été secourues ou avaient péri », a déclaré Russell à CBC News dans une interview depuis l’extérieur de Marrakech. « Telle est la situation. l’étendue des dégâts dans ces zones. »

Ansi et d’autres villages voisins, comme Moulay Brahim, ont été construits à flanc de montagne, avec des ruisseaux pour fournir aux communautés de l’eau potable, l’irrigation des cultures et un climat plus tempéré que la plaine désertique torride en contrebas.

Mais peu, voire aucune, de maisons en briques crues et en pierre ont été construites pour résister à un choc direct provoqué par un fort tremblement de terre.

« Nous devons continuer à pousser fort »

Les bâtiments en béton et renforcés par des barres d’armature en acier ont une meilleure capacité de survie, a déclaré Russell.

Les villageois d’Imi N’Tala utilisent leurs mains nues pour extraire les débris de la mosquée communautaire. Ils pensent que l’imam local est peut-être encore en vie en dessous. (Jean-François Bisson/CBC)

« Un bâtiment en béton à plusieurs étages lorsqu’il s’effondre, ça fait des « crêpes » – s’effondre étage par étage », a déclaré Russell. « Mais il y aura certains domaines — particulièrement renforcés [ones]comme les cages d’escalier en béton – où vous vous retrouvez avec des espaces vides qui permettent de survivre.

Au lieu de cela, les simples bâtiments d’un seul étage des montagnes de l’Atlas se sont effondrés, écrasant les occupants à l’intérieur. De nombreuses victimes auraient dû dormir au moment du séisme.

« C’est décevant, mais nous restons positifs », a déclaré Russell. « Nous devons continuer à pousser fort. Quelque part, il y a peut-être quelqu’un en vie dans la poche d’un immeuble, et notre travail consiste à faire tous les efforts possibles pour le retrouver. »

Il s’agit du deuxième appel de l’année pour Russell et son équipe britannique. Ils se trouvaient dans la province turque de Hatay en février lorsque la région a été dévastée par un séisme plus important de magnitude 7,8. Plus de 50 000 personnes ont été tuées et plus de 120 000 blessées lors de l’un des tremblements de terre les plus violents jamais enregistrés au Moyen-Orient.

REGARDER | « Pas un bâtiment n’est debout » : Le temps presse dans la recherche effrénée des survivants du séisme au Maroc Chris Brown, de la CBC, rapporte depuis un village dévasté au Maroc, que les équipes de secours espèrent des signes de vie, mais que la fenêtre pour sauver les gens des décombres se rétrécit.

Il affirme néanmoins que son équipe a remporté des succès remarquables.

« Nous avons effectué 11 sauvetages réels, dont quelques-uns [still trapped] cinq, six jours après le séisme », a déclaré Russell.

Une fenêtre de 3 jours

Trois jours, soit 72 heures, est généralement la période pendant laquelle les personnes coincées sous les décombres peuvent survivre sans eau. Après cela, la capacité de survie diminue considérablement.

Au Maroc, cette fenêtre est désormais fermée.

REGARDER | La panique pour s’assurer que les membres de la famille étaient en sécurité : « Est-ce que je les reverrai ? Aux Pays-Bas, les Marocains terrifiés s’inquiètent pour leurs familles victimes du tremblement de terre Nadia Loutfi et Youssef Elmcharfi racontent la panique et le chaos qu’ils ont ressentis en essayant de confirmer que des dizaines de membres de leur famille étaient en sécurité après avoir appris qu’un séisme de magnitude 6,8 a frappé le Royaume du Maroc vendredi soir, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech.

Selon Reuters, le bilan des morts au Maroc s’élève actuellement à environ 2 900 personnes et environ 2 500 blessés, mais les autorités préviennent qu’il ne s’agit que d’un chiffre préliminaire. De nombreux villages de montagne isolés étaient entièrement coupés de toute aide en raison de routes impraticables et mardi, l’aide commençait seulement à arriver.

Il faudra peut-être des jours ou des semaines avant qu’un bilan complet du nombre de victimes soit disponible.

CBC a visité le village d’Imi N’Tala, à 75 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Habituellement, à un peu plus d’une heure et demie de la ville sur des routes de montagne dangereuses et venteuses, le trajet dure désormais près de trois heures en raison de la circulation dense et des éboulements qui bloquent certaines parties de la route.

Presque toutes les structures du village étaient en ruines. De nombreux morts ici ont été écrasés lorsqu’une dalle de roche géante provenant de la montagne au-dessus a été délogée par la force du tremblement de terre et est tombée sur les maisons en contrebas. Les habitants ont déclaré à CBC qu’environ 100 personnes, soit la moitié de la population du village, sont mortes dans le séisme.

Les habitants d’Imi N’Tala ont déclaré à CBC que 100 personnes, soit la moitié du village, avaient péri dans le tremblement de terre. Une dalle géante de la montagne au-dessus s’est écrasée sur les maisons en contrebas, ensevelissant de nombreuses personnes. (Jean-François Bisson/CBC)

Des équipes de secours du Royaume-Uni, d’Espagne et du Qatar étaient toutes sur place, aidées par des équipes de chiens renifleurs, à la recherche de survivants – mais il semble qu’elles n’aient trouvé personne à sauver.

Un jeune homme du village était en larmes après avoir appris que sa mère avait été tuée.

Une femme plus âgée, Jamo, nous a dit qu’elle avait perdu deux petits-enfants ainsi que trois neveux et nièces. Elle était assise sous une bâche avec d’autres femmes et enfants, inquiète de ce qui allait leur arriver à tous.

« Il n’y a rien ici, comme vous pouvez le voir, juste de l’eau et de la nourriture que les gens nous ont apportés », a déclaré Jamo. « Tout est détruit. »

Creusement frénétique

Sur le site de la mosquée communautaire, des dizaines de villageois utilisaient leurs mains et leurs pelles pour extraire les débris, dans l’espoir de retrouver l’imam, Si Elmokhtar, qui, selon eux, était enterré vivant à l’intérieur.

Le frère de l’imam, Abderrahman Farrah, nous a raconté qu’il appelait sans arrêt sur le téléphone portable de son frère depuis trois jours. Lundi matin, il pensait que son frère aurait pu décrocher.

Cela a déclenché une recherche encore plus frénétique.

Le frère d’Abderrahman Farah a été enterré sous les décombres du séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre. (Jean-François Bisson/CBC)

« C’est vraiment difficile, parce que les gens continuent à utiliser leurs mains [to dig]il n’y a aucun autre équipement pour faire cela rapidement pour nous », a déclaré Farrah.

La dernière partie de la route menant à Imi N’Tala était trop endommagée ou couverte de débris pour que des bulldozers ou des pelleteuses lourds puissent la traverser.

Des ouvriers espagnols ont emmené des chiens renifleurs à travers l’enchevêtrement de roches brisées, de briques et de béton, mais il n’y avait aucun signe évident de vie.

Plusieurs corps ont été déterrés des maisons plus tôt dans la journée, et l’odeur âcre des cadavres en décomposition indiquait qu’il y en avait encore beaucoup d’autres à découvrir.

De nombreuses offres d’aide

La plupart des survivants avaient passé la nuit dehors depuis le tremblement de terre. Les tentes fournies par le gouvernement marocain, installées dans les hameaux plus en aval de la vallée, n’étaient pas encore arrivées à Imi N’Tala.

D’autres pays – dont les États-Unis, la France, la Turquie et Israël – ont proposé d’envoyer davantage de professionnels de recherche et de sauvetage et d’aide humanitaire, mais le gouvernement marocain n’a pas accepté ces offres.

Du personnel britannique de recherche et de sauvetage est aperçu au Maroc. Le Royaume-Uni a envoyé 60 agents de recherche et de sauvetage au Maroc et a établi une base, avec l’Espagne, à environ une heure de la ville de Marrakech. (Jean-François Bisson/CBC)

Ni le roi Mohammed VI, ni le président du pays, Aziz Akhannouch, n’ont donné d’explication. D’autres responsables auraient déclaré que le gouvernement souhaitait éviter le chaos ou la confusion sur le terrain.

Russell, le spécialiste britannique de recherche et de sauvetage, a déclaré que malgré une première journée difficile, son équipe continuerait à inspecter les villages et à chercher des ouvertures pour sauver les gens.

« Je pense avoir appris que nous ne devrions jamais sous-estimer la capacité humaine à survivre et la volonté de survivre », a-t-il déclaré.

Et même si les soi-disant sauvetages en direct ne sont pas possibles, Russell affirme que le travail de l’équipe de recherche et de sauvetage sert un objectif plus large.

« Nos activités vont au-delà des décombres : en étant ici, nous montrons que le monde extérieur se soucie de ce qui se passe. »