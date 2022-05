Au Mali, un massacre aux empreintes russes

Le groupe Wagner fait référence à un réseau d’agents et d’entreprises qui servent de ce que le département du Trésor américain a appelé une « force mandataire » du ministère russe de la Défense. Les analystes décrivent le groupe comme une extension de la politique étrangère de la Russie par le biais d’activités démenties, notamment l’utilisation de mercenaires et des campagnes de désinformation.

Depuis son apparition en Ukraine en 2014, ses agents ont été identifiés travaillant en Libye, en Syrie et dans des pays d’Afrique subsaharienne, dont la République centrafricaine, le Mozambique, le Soudan et maintenant le Mali. Ils s’allient avec des dirigeants politiques et militaires assiégés qui peuvent payer leurs services en espèces, ou avec des concessions minières lucratives pour des minéraux précieux comme l’or, les diamants et l’uranium, selon des entretiens menés ces dernières semaines avec des dizaines d’analystes, de diplomates et de responsables militaires en Afrique. et les pays occidentaux.

La Les autorités maliennes saluées l’attaque de Moura comme une victoire majeure dans leur lutte contre les groupes extrémistes, affirmant avoir tué 203 combattants et arrêté plus de 50 autres, mais ne faisant aucune mention de victimes civiles. Ils ont nié la présence d’agents de Wagner, disant seulement qu’ils avaient un contrat avec la Russie pour fournir des « instructeurs ».

Cependant, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï V. Lavrov a déclaré en mai à la télévision italienne que Wagner était présent au Mali “sur une base commerciale”, fournissant des “services de sécurité”.

Des témoins et des analystes affirment que le nombre de morts à Moura se situe entre 300 et 400 selon leurs estimations les plus prudentes, la plupart des victimes étant des civils.

“Du lundi au jeudi, les tueries n’ont pas cessé”, a déclaré Hamadoun, un tailleur travaillant près du marché lorsque les hélicoptères sont arrivés. “Les Blancs et les Maliens ont tué ensemble.”