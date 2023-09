Au magasin de glaces Westwood, Trump s’en prend au juge et au procureur général de New York

Vendredi, lors d’un arrêt de campagne dans un glacier de Westwood, l’ancien président Trump a déclaré qu’il pourrait assister à son procès civil qui débutera lundi à New York et qui déterminera le montant de sa sanction, pouvant atteindre 250 millions de dollars, pour avoir surestimé la valeur d’actifs. obtenir de meilleures conditions de prêt.

« Je peux », a-t-il déclaré en saluant les supporters enthousiastes dans un magasin Carvel. «C’est une honte. Tout sur [New York City] est truqué. Tout est truqué. Ce pays tout entier est truqué.

Atty de New York. Le général Letitia James a accusé Trump, son entreprise et ses deux fils adultes d’avoir surestimé la valeur de leurs actifs. Le juge chargé de l’affaire, Arthur Engoron, a déclaré mardi Trump frauduleusement responsable de la surévaluation de ses propriétés dans les états financiers et l’a privé, ainsi que d’autres dirigeants, du contrôle des entreprises.

Trump n’a pas répondu aux questions sur son intention de témoigner, mais il s’en est pris au juge et à James. Le procureur général a déclaré cette semaine que Trump figurait sur la liste des témoins possibles dans cette affaire.

Trump a fait ces remarques aux journalistes vendredi après-midi après avoir prononcé un discours bruyant d’une heure et demie lors de la convention du Parti républicain de Californie à Anaheim.

Interrogé vendredi sur la cérémonie de retraite du général Mark A. Milley, il a déclaré qu’il était fidèle à la Constitution et non à un « dictateur en herbe », Trump a réitéré les critiques qu’il avait formulées la semaine dernière à l’égard du président sortant des chefs d’état-major interarmées, qui ont suscité une large condamnation selon laquelle il incitait à la violence.

Trump avait suggéré la semaine dernière dans un article sur les réseaux sociaux que Milley devrait être exécuté pour avoir passé des appels indirects à un général chinois au cours des derniers mois de la présidence de Trump, alors qu’il cherchait à apaiser les craintes chinoises d’un conflit et d’une instabilité potentiels.

«C’est vraiment une trahison. Si vous regardez ce qu’il a dit à la Chine, soit il est stupide, soit il s’agit d’une trahison », a déclaré Trump. « Ce qu’il a dit à la Chine ne devrait jamais être autorisé. »

Milley a déclaré cette semaine à CBS News qu’il prenait des mesures pour protéger sa famille.

Trump a offert ses condoléances à la famille de la sénatrice Dianne Feinstein, décédée tôt vendredi matin.

«Eh bien, c’est dommage. C’était une femme gentille », a déclaré Trump. « En fait, je la connaissais assez bien. Nous nous entendions bien – de convictions différentes – mais nous la connaissions assez bien. Nous souhaitons donc le meilleur à sa famille.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait se présenter contre le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, lors de la présidentielle de l’année prochaine, Trump a répondu : « J’adorerais ça ».

« Quoi de mieux que [President] Biden, mais j’adorerais Newsom si cela fonctionne », a-t-il ajouté. «Je pense que Biden essaie de boiter et d’essayer d’y arriver. Mais ça pourrait être Newsom, ça pourrait être l’une des trois ou quatre autres personnes.

Newsom a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de se présenter à la présidence en 2024.