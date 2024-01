Au Madison Opera, « Anonymous Lover » n’est plus inconnu | Divertissement

Pendant des siècles, « The Anonymous Lover » est resté fidèle à son nom : charmant et inconnu, même dans les cercles de l’opéra.

Pourtant, la production de mi-saison du Madison Opera, qui se déroulera les vendredi 2 et dimanche 4 février au Capitol Theatre, présente de nombreuses qualités attrayantes pour l’amateur d’opéra occasionnel. C’est court (90 minutes, sans entracte). C’est doux (Une histoire d’amour ! Se déroulant au printemps !). Tous les dialogues sont en anglais.

Et pour tous ceux qui ont entendu un extrait des « Noces de Figaro », ce petit opéra court et doux inconnu semblera familier.

“C’est ce style classique très dynamique et passionnant que de nombreux publics d’opéra connaissent et aiment”, a déclaré Michelle Rofrano, une chef d’orchestre basée au New Jersey qui dirigera les membres du Madison Symphony Orchestra dans la fosse. “C’est très accessible de cette façon.”

“Ça va ressembler à Mozart”, a ajouté la metteuse en scène Stephanie Havey, basée à New York et enseignant à l’Oberlin College dans l’Ohio. “C’est absolument une évasion, mais cela met également en vedette un compositeur qui a été négligé par l’histoire.”

« L’Amant anonyme » a été écrit en 1780 par un contemporain parisien de Mozart, Joseph Bologne, connu pendant la majeure partie de sa vie sous le nom de Chevalier de Saint-Georges.

Le Madison Opera décrit Saint-Georges comme un compositeur, chef d’orchestre et violoniste noir pionnier. Certaines de ses œuvres orchestrales et concertos sont joués aujourd’hui, mais à part celui-ci, tous ses autres opéras ont été perdus dans l’histoire.

Rofrano a déclaré que Saint-Georges, un escrimeur et cavalier renommé, est resté dans les mémoires tout au long de l’histoire comme ayant combattu pendant la Révolution française. Sa musique était connue à son époque mais n’entrait pas dans les canons.

“Il s’agit d’un compositeur récemment redécouvert”, a reconnu Havey. “Pour le monde classique, en tant que professionnels de l’opéra, ce n’est pas un compositeur dont nous avions entendu parler avant 2020.”

C’est à ce moment-là que l’Opéra de Los Angeles a offert à « Anonymous Lover » une production en ligne. Des représentations, chacune avec leurs propres variations, ont suivi (ou le seront bientôt) à Boston, Atlanta, Minneapolis et Philadelphie. Kathryn Smith, directrice générale du Madison Opera, attribue le mérite aux chercheurs de Opéra Ritrovata avec la restauration du score à l’usage des entreprises.

Une simple histoire d’amour

L’intrigue de « L’Amant anonyme » tourne autour d’une jeune veuve riche, Léontine, et de son ami proche Valcour, qui lui envoie des messages d’amour anonymes.

Valcour se languit de Léontine depuis des années, mais il est légèrement moins classe qu’elle et il craint que ce ne soit un problème. Il pense aussi qu’elle est toujours en deuil. Avec quelques coups de coude de leurs amis, les deux finissent par déclarer leur amour.

“Ce n’est pas l’intrigue la plus profonde ou la plus compliquée, même selon les standards de l’opéra”, Smith dit dans son aperçu numérique du spectacle. (Regardez l’heure complète sur Youtubeou venez à Overture une heure avant la représentation pour une version abrégée.)

“Anonymous Lover” promet d’être jolie, avec de nouvelles robes fleuries imaginées par Karen Brown-Larimore. Lisa Thurrell, codirectrice de Kanopy Dance, a mis en scène quelques danses courtoises sur le petit ensemble.

La production de Madison sera également unique à d’autres égards, avec l’ajout d’un seul mouvement de concerto pour violon menant à l’acte II et d’un air supplémentaire, écrit pour le premier opéra perdu de Saint-Georges, « Ernestine ». Rofrano a travaillé avec Scott Gendel, collaborateur fréquent du Madison Opera, pour transposer cet air pour Valcour, le ténor.

“C’est la première fois que cet air, à notre connaissance, est chanté par un ténor”, a déclaré Rofrano. “Nous pensons que cela correspond parfaitement.”

Dans un autre ajout, Gendel a ressuscité une chanson de Saint-Georges et l’a donnée à l’amie de Léontine, Dorothée, qui jouait auparavant un rôle non chantant pour la patronne de Saint-Georges. Cet air « célèbre simplement l’amour et affirme le couple qui se réunit après la grande révélation », a déclaré Rofrano.

«Cela n’existait que pour le piano et le chant», dit-elle. “Scott l’a transposé et arrangé pour orchestre et a écrit un bel arrangement à partir de zéro.”

Connaissances de base

Alors que l’opéra se prépare à l’introduction de Madison à « The Anonymous Lover », les artistes se demandent dans quelle mesure la connaissance du passé de Saint-Georges est importante pour l’expérience de la pièce.

Né dans les Caraïbes d’une esclave noire africaine et d’un noble blanc, Saint-Georges a grandi dans la richesse à Paris et est devenu l’un des favoris de Marie-Antoinette. Il a eu une vie fascinante, même si elle était peu documentée – Smith a déclaré que ses propres biographes étaient en désaccord sur de nombreux points, notamment sur sa date de naissance et même sur la manière d’épeler son nom.

Un biopic de 2022, « Chevalier », met en vedette Kelvin Harrison Jr. et est plein de conjectures. Pour ceux qui sont intéressés par un biopic, Smith ne recommande pas de le regarder.

“En y allant, nous avons pensé que la vie du compositeur était d’une extrême importance dans le contexte de cette pièce”, a déclaré Havey. « Et puis, pendant que nous travaillions sur la pièce, nous nous disions : « Vous savez quoi ? Il s’agit d’un opéra classique français, comme tous les autres opéras classiques français que nous produisons.

« Le compositeur était parisien, et oui, il était noir, mais c’était un gentleman de la cour parisienne, très aimé de Marie-Antoinette… rivalisant avec Gluck pour le contrôle de l’Opéra de Paris. »

Bref, le public n’a pas besoin de faire de recherches avant de se présenter ce week-end. « The Anonymous Lover » est autonome.

“Je suis vraiment fier de cela”, a déclaré Rofrano. “Tous nos…