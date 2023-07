Au Lincoln Center de New York, l’amour est définitivement dans l’air avec un mariage de masse post-pandémique

NEW YORK (AP) – Il y avait des robes de fantaisie et des hommes en smoking, mais certains portaient des vêtements résolument plus décontractés – ce qui n’est pas inhabituel au Lincoln Center de New York. Mais la scène de samedi soir était loin d’être routinière alors que de fausses fleurs étaient accrochées aux balcons et que les mariées – oui, les mariées – serraient des bouquets de roses et de fleurs sauvages dans le vacarme d’une salle regorgeant de centaines de couples étourdis.

Au total, quelque 700 couples sont arrivés dans le lieu emblématique de New York pour professer leur amour, peu importe qu’il soit nouveau ou depuis longtemps. Certains échangeaient leurs vœux pour la première fois, tandis que d’autres comme Hazel Seivwright-Carney et son mari Rohan Carney sont venus renouveler leurs vœux après s’être enfuis il y a tant d’années, au grand désarroi de la famille.

« Lorsque nous nous sommes mariés il y a 28 ans, ma mère n’a pas eu la chance de nous voir nous marier », a déclaré la mariée.

Samedi, sa mère, qui a refusé de discuter de cette question, a attendu patiemment dans l’humidité que les noces commencent afin qu’elle puisse enfin voir sa fille échanger ses vœux avec l’amour de sa vie.

Ce n’était que la deuxième année de ce qui pourrait devenir un événement annuel au Lincoln Center. Avec autant de mariages retardés en raison de la pandémie de coronavirus, les responsables du centre pensaient que l’événement aiderait les couples fatigués par Covid à se réengager après des mois de confinement et d’isolement. Aucun des mariages n’était juridiquement contraignant. Plus de 500 couples y ont participé l’année dernière.

Le succès retentissant de l’année dernière a convaincu les organisateurs qu’ils devaient recommencer.

« Nous avons commencé à faire cela l’année dernière, juste après la pandémie et nous avons senti que c’était le moment pour nous tous de nous rassembler », a déclaré Shanta Thake, directrice artistique du centre. «Il y avait tellement de raisons d’être tristes et de pleurer. Il est également important pour nous d’avoir ces rituels ensemble.

Alexander Fischer et sa future fiancée, Nina Oishi, qui se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient la faculté de droit de Yale, en ont profité samedi pour exprimer leur engagement avant de se séparer temporairement. Après avoir vécu ensemble à New York pendant un an, ils s’apprêtent à déménager dans différentes villes à la fin de l’été pour commencer des stages.

« Cela ressemblait à une telle chose à faire à New York », a déclaré Oishi, qui portait du vert pour l’occasion. « Nous savons que nous allons nous marier, alors pourquoi ne pas avoir la chance de le célébrer maintenant avant que nous soyons séparés? »

Le couple n’a pas dit à leurs parents ce qu’ils faisaient.

« Nos parents seraient évidemment très contrariés de manquer le vrai », a déclaré Oishi.

Fischer, qui portait un smoking, a ajouté: « Nous voulions juste faire partie d’une célébration avec un groupe d’autres personnes et faire la même chose. »

JD Walsh et Shalee Medina se sont rencontrés il y a environ 10 ans alors qu’ils travaillaient à Times Square. Ils se sont perdus de vue mais se sont reconnectés il y a un an et demi lorsqu’ils sont retournés travailler dans la même entreprise où ils se sont rencontrés.

« Cela devait être un signe », a déclaré Medina. Le couple prévoit de prendre une licence de mariage ce mois-ci.

Mirian Masaquiza a admis qu’elle avait dû traîner son mari, Oscar, et leurs deux enfants aux festivités. Sa famille portait des vêtements traditionnels reflétant leur héritage équatorien.

« Je viens de voir que c’était une très belle opportunité pour nous de renforcer notre équipe car nous sommes maintenant une équipe avec nos deux enfants », a déclaré Masaquiza.

« J’étais plus heureuse à ce sujet », a-t-elle ajouté. « Il était comme, OK, je vais le faire. »

La grande majorité étaient des couples qui utilisaient l’événement comme une cérémonie de réengagement.

Archley Prudent et son épouse depuis 12 ans, Hugh, se sont mariés dès que le mariage homosexuel est devenu légal à New York.

« Nous avons juste sauté sur l’occasion », a-t-il dit, expliquant qu’ils pensaient qu’ils finiraient par avoir un vrai mariage. « Et puis 12 ans se sont écoulés. … Tant d’autres choses se sont produites entre-temps, donc nous n’y sommes jamais parvenus.

Comme leur mariage il y a 12 ans, leur décision de participer aux noces de samedi était également une décision impulsive.

« Je me suis tellement excité quand cela est arrivé et j’ai demandé: » Pourquoi ne réaffirmons-nous pas notre amour? « », A déclaré Archley Prudent, alors qu’il regardait autour du hall de la salle.

« Je pense à tous ceux qui sont présents et à la façon dont nous avons quelque chose en commun », a-t-il déclaré. « Nous faisons cela parce que je pense que nous nous aimons tous. Nous nous soucions tous les uns des autres et nous voulons célébrer cela.

