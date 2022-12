Au lieu d’un lancer d’ours en peluche, 2 équipes de hockey de la Colombie-Britannique demandent aux fans de lancer des “articles de chaleur” pour les sans-abri

Au lieu de lancer des ours en peluche, deux équipes de hockey de Langley demandent aux partisans de jeter des chaussettes, des gants, des tuques et des couvertures sur la glace.

Le mercredi 7 décembre, les Junior B Langley Trappers, qui évoluent dans la Conférence Harold Brittain de la Ligue de hockey junior du Pacifique, tiendront leur première « Warmth Night » lorsqu’ils affronteront les Pilots d’Abbotsford à domicile à l’aréna George Preston de Langley. à 19 heures

Le vendredi 9 décembre, ce sera au tour des Junior A Langley Rivermen, qui évoluent dans la division continentale de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique, qui accueilleront les Chilliwack Chiefs à George Preston à 19h15.

À l’instar du lancer d’ours en peluche, les partisans lancent des articles pour les sans-abri lorsque leur équipe marque un premier but.

Les fans qui feront un don recevront des billets gratuits pour les prochains matchs.

Shane Muche, directeur des ventes et du marketing du Langley Rivermen Hockey Club, a déclaré que les équipes avaient commencé à chercher des alternatives à la tradition annuelle de Noël après l’année dernière, lorsqu’elles avaient eu du mal à trouver des agences qui accepteraient les jouets.

Ils ont décidé de demander des denrées non périssables et des vêtements pour temps froid pour aider les sans-abri, avec de la nourriture collectée dans le hall de l’aréna, tandis que les vêtements peuvent être jetés sur la glace après que l’équipe ait marqué.

“Nous avons pensé que nous allions l’essayer et jusqu’à présent, il a été très bien accueilli”, a déclaré Muche au Langley Advance Times.

Kimz Angels, l’organisme à but non lucratif de Langley qui aide les sans-abri, sera le destinataire des vêtements et de la nourriture donnés.

La fondatrice Kim Snow était ravie lorsque les équipes l’ont contactée.

“Ils ont lu ce que nous faisons et ils ont décidé de faire un don à un organisme de bienfaisance comme le nôtre”, se souvient Snow.

“Nous demandons toujours des tuques, des chaussettes et des trucs.”

Snow espère que d’autres équipes feront de même.

“J’aimerais voir plus d’événements comme ça”, a déclaré Snow.

“Cela va directement à la communauté et tout est nécessaire – nous pouvons certainement utiliser ce matériel.”

George Preston est situé au 20699 42 Ave.

