Au lieu de perdre un emploi, Hanabusa en gagne un autre

Lorsque Colleen Hanabusa a annoncé, après une vive dispute avec la PDG du secteur ferroviaire, Lori Kahikina, qu’elle quitterait son poste de présidente de l’Honolulu Authority for Rapid Transportation à un moment donné, les journalistes ont qualifié cette annonce de « quoi que cela signifie ».

Eh bien, maintenant nous le savons : cela signifiait qu’elle ne faisait que panser ses blessures et ne se retirait pas vraiment.

Le conseil d’administration a voté 6 contre 2 pour garder Hanabusa à la présidence, et notre projet ferroviaire mal engendré de 10 milliards de dollars se retrouve avec un président et un PDG nouvellement réembauché de 336 000 $ qui se regardent de côté comme des boxeurs arpentant le ring en attendant la cloche.

Pour être honnête, Hanabusa n’a pas craqué pour ce travail ingrat et non rémunéré. Les opposants menés par la vice-présidente Kika Bukoski n’étaient pas disposés à s’en charger et n’ont pu convaincre personne d’autre d’intervenir.

En fin de compte, cela se résumait à une question d’argent et de politique, comme l’a souligné Anthony Aalto, membre du conseil d’administration, le principal défi auquel le conseil d’administration est confronté est de persuader le Parlement de consacrer plus d’argent pour achever et prolonger la ligne.

Il a déclaré qu’il serait « insensé » de ne pas profiter du « poids politique » de Hanabusa, un ancien président du Sénat de l’État qui a également siégé au Congrès.

Presque comme par hasard, le poids politique de Hanabusa s’est accru la semaine dernière lorsque le gouverneur Josh Green a annoncé qu’elle faisait partie des sept personnes nommées à la Commission d’État sur les salaires, qui recommande la rémunération des législateurs, du gouverneur, du lieutenant-gouverneur, des membres du Cabinet, de leurs adjoints et des juges. .

Ainsi, le lobbyiste en chef de HART demandant aux législateurs et aux administrateurs de jeter des milliards de dollars supplémentaires dans le gouffre sans fond du rail sera un acteur majeur dans la détermination de la prochaine série d’augmentations de salaire pour ces législateurs et administrateurs.

Aucun conflit d’intérêts à voir ici, les amis… continuez simplement à avancer.

Hanabusa connaît son métier lorsqu’il s’agit de promulguer de somptueuses augmentations de salaire législatives. Au Sénat, elle a été l’architecte de l’amendement constitutionnel de 2006 créant la Commission des salaires, qui pourrait accorder aux législateurs des augmentations de salaire sur lesquelles ils n’auraient pas à voter. En tant que présidente du Sénat, elle a défendu une augmentation de salaire de 36 % pour les législateurs en pleine Grande Récession, indignant le public à un moment où d’autres employés de l’État étaient confrontés à des licenciements, des réductions de salaire et des « vendredis de congé ».

La Commission des salaires de l’État nouvellement nommée disposera d’une grande latitude après le récent précédent qui fait sourciller : une augmentation de 64 % pour les membres du conseil municipal d’Honolulu. Les homologues de l’État peuvent essayer de présenter autre chose comme preuve de retenue héroïque.

Il est dans la nature humaine que les législateurs dont les salaires s’alourdissent avec l’aide de Hanabusa soient plus généreusement enclins à ses appels à davantage de fonds pour un projet ferroviaire qui a déjà subi deux plans de sauvetage législatifs et dépensé près du double de son budget initial de 5,2 milliards de dollars.

HART pourrait également faire pression pour assouplir les mesures de responsabilisation imposées par le Parlement, notamment l’élimination des personnes nommées par l’État au conseil d’administration sans droit de vote, comme l’indéfectible chien de garde Natalie Iwasa.

Ces machinations sont des exemples de la dynamique politique malavisée et autodestructrice à Hawaï qui fait échouer tant d’efforts comme celui du rail.

Les puissants ne cessent de se nommer mutuellement à de nouveaux postes de pouvoir dans une danse sans fin de privilèges destinée à garantir que les initiés qui jouent au jeu soient toujours servis en premier.