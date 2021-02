Le monarque le plus puissant d’Europe vit toujours dans un château imposant au sommet d’une colline et a le pouvoir de dissoudre le parlement et de mettre son veto à la législation. Il est appelé Son Altesse Sérénissime.

Des décennies, voire des siècles, après que les rois et les reines d’Europe ont été contraints de céder leur pouvoir politique aux parlements nationaux, le prince Hans-Adam II du Liechtenstein et son fils, le prince héritier Alois, n’ont fait que resserrer leur emprise sur la petite nation alpine.

Et le peuple du Liechtenstein, pour la plupart du moins, semble les aimer pour cela.

En 2003, après une série de différends entre le prince Hans-Adam II et le parlement du Liechtenstein, un référendum a eu lieu – non pas pour réduire son pouvoir sur la politique parlementaire, mais pour l’augmenter. Les 40 000 habitants du Liechtenstein ont voté à une écrasante majorité pour.

Puis en 2012, après que le prince, un catholique convaincu, ait menacé de mettre son veto à une loi qui aurait légalisé l’avortement, les militants pro-démocratie ont organisé un référendum qui aurait réduit le pouvoir de la monarchie. Plus de 75% des citoyens du Liechtenstein ont voté contre.

Cela n’a pas fait de mal que le prince ait menacé de quitter le pays si le vote allait contre lui.

Alors que le pays se rendra aux urnes dimanche, il va sans dire que la monarchie – la dernière d’Europe, du moins en termes de pouvoir politique – ne sera pas une question électorale. Même le petit groupement «Liste libre», qui était à l’origine républicain, ne se prononce plus contre le prince.

«La forme de gouvernement bénéficie d’un grand soutien au Liechtenstein et n’a guère été politisée ces dernières années», a déclaré Christian Frommelt, directeur et responsable de la politique de recherche à l’Institut du Liechtenstein.

Populistes

Deux partis dirigent le Liechtenstein, qui borde la Suisse et l’Autriche, depuis la Seconde Guerre mondiale: le Parti des citoyens du progrès (FBP) et l’Union patriotique (VU), connus sous le nom de «noirs» et «rouges». La liste libre, qui obtient rarement plus de 15% des voix, est connue sous le nom de «blancs».

Les populistes de droite du Liechtenstein, les Indépendants (connus sous le nom de DU) ont augmenté leur part des voix en 2013 et 2017, mais l’élection du pays lundi sera – comme elle l’a toujours été – une course à deux chevaux, avec seulement des différences marginales, politique- sage, entre les chevaux.

Le Liechtenstein, pays montagneux et en grande partie rural, était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale mais sortit du conflit avec peu d’industrie.

Au cours des prochaines décennies, il s’est rebaptisé en tant que centre financier, attirant les entreprises avec des taux d’imposition des sociétés extrêmement bas, tandis que ses lois sur le secret bancaire en faisaient une destination populaire pour les particuliers fortunés pour éviter les impôts – et les criminels à la recherche d’un endroit pour blanchir leur argent. .

Ce dernier – et dans une certaine mesure le premier aussi – a placé le petit pays sur une liste noire de paradis fiscaux établie par l’Union européenne. Il a fallu dix ans avant de promulguer des règlements suffisants pour le retirer de la liste en 2018.

Cela n’a pas fait grand-chose pour frapper le peuple du Liechtenstein dans la poche: en 2018, le revenu par habitant dans la principauté était de 150000 euros, le plus élevé du monde, battant même le Luxembourg et le Qatar. Le prince Hans-Adam II lui-même vaut 3,6 milliards d’euros.

Comme la Suisse, avec laquelle il partage une monnaie et une langue, le Liechtenstein n’est pas membre de l’Union européenne, mais il est membre de l’Espace économique européen, qui réglemente des questions telles que l’énergie et les services financiers mais pas l’immigration, sur laquelle il garde le contrôle.

Comme ailleurs en Europe, l’immigration est un problème qui fait couler le jus des électeurs, malgré le fait que le Liechtenstein a une politique extrêmement restrictive sur la main-d’œuvre étrangère, souvent même qui ne permet même pas aux travailleurs qui occupent des emplois dans des entreprises locales de vivre dans la principauté.

C’est toujours la question sur laquelle l’UA a trouvé le plus de soutien, même si, au cours des quatre années écoulées depuis que le parti a remporté sa plus grande part de voix (18%), les populistes ont eu une querelle interne et se sont séparés en deux.

Cela a permis à l’UA de se battre pour atteindre le seuil de 8% requis pour occuper des sièges au parlement. Son autre moitié, les démocrates pro Liechtenstein (DpL), devrait faire bien mieux, dit Frommelt, remportant peut-être jusqu’à 20% des voix.

Mais le populisme de droite au Liechtenstein n’est pas le même qu’en Suisse ou en Autriche, dit-il, et si le DpL et l’UA sont critiques sur la migration et l’intégration européenne, ces questions ne dominent pas leurs programmes. Les électeurs du DpL et de l’UA pourraient cependant avoir été influencés par la politique populiste des partis des pays voisins, a-t-il ajouté.

«Le populisme au Liechtenstein est donc principalement importé puis cultivé par le biais de lettres à l’éditeur ou sur les réseaux sociaux. Au parlement lui-même et aussi dans les programmes électoraux, on trouve assez peu de rhétorique populiste », a-t-il déclaré.

Le FBP a détenu une majorité au parlement au Liechtenstein au cours des huit dernières années, et il se peut donc que les électeurs optent pour le VU afin de changer les choses, bien que les deux partis soient globalement les mêmes: favorable aux entreprises, politique budgétaire saine, pro-famille et environnementaliste.

La seule différence cette fois-ci est que le FBP a une candidate au poste de Premier ministre, ce qui marquerait la première fois dans l’histoire qu’une femme occupe ce poste au Liechtenstein.

Une étape importante pour toute nation européenne, mais particulièrement celle où la lignée monarchique de succession n’est transmise qu’aux fils et où les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1984.