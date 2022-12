Au Libéria et dans toute l’Afrique, l’héritage sanglant de Viktor Bout se fait toujours sentir

Initialement, George Weah, l’ancienne star internationale du football qui est aujourd’hui président du pays d’Afrique de l’Ouest, a approuvé la création du tribunal. Mais, récemment, il s’est tu sur le sujet.

Alors que les dirigeants africains se réunissaient cette semaine à Washington pour un sommet de haut niveau, M. Bility a appelé le président Biden à discuter avec le président Weah de la création d’un tel tribunal.

La liste des clients de M. Bout était longue, selon Douglas Farah et Stephen Braun, qui ont écrit un livre sur lui, “Merchant of Death: Money, Guns, Planes, and the Man Who Makes War Possible”. Il a simultanément fourni des armes à Ahmad Shah Massoud, chef de l’Alliance du Nord de l’Afghanistan, ont-ils écrit, et aux ennemis de M. Massoud, les talibans.

M. Bout a mélangé ses activités de contrebande avec des activités légitimes – et lucratives – comme l’achat de glaïeuls pour 2 dollars chacun en Afrique du Sud et l’envoi de tonnes de fleurs à Dubaï, où il les a vendues pour 100 dollars la tige. Il a transporté des casques bleus de l’ONU en Somalie et au Timor oriental, et des troupes françaises au Rwanda pendant le génocide de 1994, a-t-il déclaré à un journaliste du New York Times en 2003.

M. Rapp, le procureur, a déclaré que la condamnation de M. Bout avait été un peu comme celle d’Al Capone, le gangster de Chicago qui a finalement été emprisonné pour évasion fiscale – pas pour meurtre, contrebande ou racket.

“Je préférerais que quelqu’un d’autre que Viktor Bout soit échangé”, a déclaré M. Rapp. “Mais le fait qu’il ait purgé près de 15 ans de sa peine de 25 ans est un réconfort. Al Capone n’en a fait que huit.

Ruth Maclean rapporté de Dakar, Sénégal, et Dounard Bondo de Freetown, Sierra Léone.