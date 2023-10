Au Liban, moins de la moitié des 4 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire ont reçu de l’aide, selon l’ONU

Le Liban est confronté à l’une des pires crises humanitaires au monde, avec près de 4 millions de personnes ayant besoin de nourriture et d’autres aides, mais moins de la moitié recevant de l’aide en raison d’un manque de financement, a déclaré jeudi un responsable de l’ONU.

Imran Riza, le chef humanitaire de l’ONU pour le Liban, ajoute que le montant de l’aide fournie par l’organisme mondial est « bien inférieur au niveau minimum de survie » qu’il distribue normalement.

Au cours des quatre dernières années, a-t-il déclaré, le Liban a été confronté à « un ensemble de crises multiples » que la Banque mondiale décrit comme l’une des dix pires crises financières et économiques depuis le milieu du XIXe siècle. Cela a conduit à une augmentation spectaculaire des besoins humanitaires des personnes dans tous les secteurs de la population, a-t-il déclaré.

Depuis le début de la crise financière en octobre 2019, la classe politique du pays – accusée de décennies de corruption et de mauvaise gestion – résiste aux réformes économiques et financières demandées par la communauté internationale.

Le Liban a entamé des négociations avec le Fonds monétaire international en 2020 pour tenter d’obtenir un plan de sauvetage, mais depuis qu’un accord préliminaire a été conclu l’année dernière, les dirigeants du pays se sont montrés réticents à mettre en œuvre les changements nécessaires.

Riza a noté que le Liban est sans président depuis près d’un an et que beaucoup de ses institutions ne fonctionnent pas, et qu’il n’y a toujours pas de solution politique en Syrie.

L’ONU estime qu’environ 3,9 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire au Liban, dont 2,1 millions de Libanais, 1,5 million de Syriens, 180 000 réfugiés palestiniens, plus de 31 000 Palestiniens de Syrie et 81 500 migrants.

L’année dernière, a déclaré Riza, l’ONU a fourni une aide à environ un million de Syriens et à un peu moins de 950 000 Libanais.

« Donc tout est sur une voie négative », a déclaré Riza. En 2022, l’ONU a reçu plus ou moins 40 % du financement dont elle avait besoin et la tendance jusqu’à présent cette année est similaire, « mais dans l’ensemble, les ressources diminuent réellement et les besoins augmentent ».

« Dans une situation comme celle du Liban, cette situation ne bénéficie pas de l’attention accordée à d’autres situations, et nous en sommes donc extrêmement préoccupés », a-t-il déclaré.

Selon le bureau humanitaire de l’ONU, plus de 12 ans après le début du conflit en Syrie, le Liban accueille « le plus grand nombre de personnes déplacées par habitant et par kilomètre carré au monde ».

« Au lieu de cela, nous constatons une situation plus tendue au Liban », a déclaré Riza. Il y a beaucoup de « rhétorique très négative » et de désinformation au Liban à propos des réfugiés syriens qui « suscitent des tensions et, bien sûr, suscitent des inquiétudes parmi les réfugiés syriens », a-t-il déclaré.

Alors que certains hommes politiques libanais qualifient les réfugiés syriens de « menace existentielle », Riza a déclaré qu’il s’est entretenu avec des journalistes pour faire connaître les faits sur les besoins généraux du Liban et sur ce que l’ONU essaie de faire pour aider tous ceux-ci en fonction des besoins. « pas de statut ni de population. »