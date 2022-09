Au Liban, la tragédie d’un bateau fait 89 morts mais d’autres envisagent de migrer

L’incident a été le plus meurtrier jusqu’à présent, car un nombre croissant de Libanais, de Syriens et de Palestiniens ont tenté de fuir le Liban par la mer vers l’Europe à la recherche d’emplois et de stabilité. Au Liban, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi tandis que la monnaie nationale a chuté de plus de 90 %, éradiquant le pouvoir d’achat de milliers de familles et plongeant les trois quarts de la population dans la pauvreté.