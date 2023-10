TYRE, Liban — Plus de 4 200 personnes ont été déplacées des villages du sud du Liban à la suite d’affrontements à la frontière avec Israël, et les responsables locaux ont déclaré vendredi qu’ils étaient mal préparés à l’exode beaucoup plus important qui s’ensuivrait si le conflit limité dégénère en une escalade. la guerre totale.

Quelque 1 500 personnes déplacées vivent dans trois écoles de la ville côtière de Tyr, à environ 20 kilomètres au nord de la frontière.

Dans l’une des écoles, les enfants ont couru dans la cour et les femmes ont étendu leurs vêtements à sécher sur des chaises vendredi. Mortada Mhanna, chef de l’unité de gestion des catastrophes des municipalités de la région de Tyr, a déclaré que des centaines de personnes nouvellement déplacées arrivent chaque jour.

Certains partent vivre chez des proches ou louent des appartements, mais d’autres n’ont pas d’autre endroit où aller que l’abri de fortune, tandis que le gouvernement libanais, à court d’argent, a peu de ressources à offrir.

« Nous pouvons prendre la décision d’ouvrir une nouvelle école (pour servir d’abri), mais si les ressources ne sont pas assurées, nous aurons un problème », a déclaré Mhanna. Il a appelé les organisations internationales à « nous fournir suffisamment de matériel pour que, si la situation évolue, nous puissions au moins donner aux gens un matelas pour dormir et une couverture ».

Le groupe militant libanais Hezbollah et ses alliés palestiniens au Liban ont lancé des frappes quotidiennes de missiles sur le nord d’Israël depuis le déclenchement de la dernière guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, tandis qu’Israël a répondu en bombardant les zones frontalières du sud du Liban. À ce jour, les affrontements ont fait au moins 22 morts au Liban, dont quatre civils.

Des escarmouches sporadiques se sont poursuivies vendredi tandis qu’un certain nombre de compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers Beyrouth. Des pays comme les États-Unis, l’Arabie Saoudite et l’Allemagne ont averti leurs citoyens de quitter le Liban.

Pour beaucoup de déplacés, les tensions actuelles rappellent les souvenirs de la guerre brutale d’un mois entre le Hezbollah et Israël en 2006, au cours de laquelle les bombardements israéliens ont rasé de larges pans de villages du sud du Liban et de la banlieue sud de Beyrouth.

La tactique consistant à utiliser une force écrasante pour frapper les infrastructures civiles comme mesure de dissuasion militaire a été surnommée la « Doctrine Dahiyeh », du nom de la zone ciblée au sud de la capitale.

Si une nouvelle guerre à grande échelle éclatait entre le Hezbollah et Israël, « même la ville de Tyr ne serait plus sûre… parce que tout le sud a été soumis aux bombardements » en 2006, a déclaré Mhanna.

Parmi les résidents temporaires de l’école se trouve Mustafa Tahini, dont la maison située dans la ville frontalière d’Aita al Shaab a été détruite en 2006, ainsi que la majeure partie du village.

À l’époque, l’aide affluait au Liban en provenance du Qatar et d’autres pays pour la reconstruction, mais cette fois, a déclaré Tahini, « Dieu sait si quelqu’un viendra nous aider ».

« Je ne suis pas un analyste politique. J’espère que les choses vont se calmer, mais les informations que l’on voit dans les informations ne sont pas rassurantes », a déclaré Tahini, dont la femme et les enfants vivent chez des parents à Beyrouth tandis que lui reste plus près de chez lui. Pourtant, dit-il, il est mentalement préparé à une autre guerre. «Nous avons déjà vécu cela.»

Nasmieh Srour, 62 ans, de la ville de Duhaira, vit à l’école avec son mari et ses deux filles depuis une semaine, ainsi que de nombreux habitants du village. Comme Tahini, elle a été déplacée en 2006 ; elle est également stoïque quant à la perspective d’un conflit plus large.

« Peut-être que cela va s’aggraver, peut-être que ça va se calmer – il n’y a aucun moyen de le savoir », a déclaré Srour.

Edouard Beigbeder, le représentant au Liban de l’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, a déclaré que l’éducation sera l’une des principales victimes si le déplacement se prolonge.

Déjà, 52 des 300 écoles du sud du Liban sont fermées en raison des hostilités, laissant plus de 8 000 enfants non scolarisés en plus de ceux inscrits dans les écoles qui servent désormais d’abris, a-t-il expliqué. Un conflit plus large menacerait également les infrastructures clés, notamment l’approvisionnement en électricité et, par extension, l’approvisionnement en eau.

« Dans toute escalade, ce sont les plus vulnérables et les enfants qui se trouvent dans une situation désastreuse », a déclaré Beigbeder.