Au Liban, comment dire “oui” suscite un vif débat

BEYROUTH — Dona-Maria Nammour cherchait une histoire d’amour. La nuit où elle a rencontré Mazen Jaber pour la première fois, ils ont fini par danser pendant des heures. Mais leur histoire est bien plus qu’une romance entre mignonne et heureuse pour toujours. Il s’agit également de frictions dans leur Liban natal sur la politique sectaire et les droits civils, le rôle de la religion et des visions rivales sur la façon dont le pays en crise va de l’avant.

Lorsque le couple a décidé de se marier, ils voulaient une cérémonie civile, pas religieuse – et pas seulement parce que sur le papier, elle est catholique et lui druze ; ils voulaient également exclure les autorités religieuses de leurs noces. “C’est la meilleure option pour l’égalité entre nous”, a déclaré Nammour.

Ils se sont donc rendus à Chypre pour se marier.

Au Liban, un débat récurrent sur la question de savoir si de tels mariages civils peuvent être célébrés à l’intérieur du pays, et pour qui, est controversé et embourbé dans des enchevêtrements religieux et politiques.

La question a de nouveau éclaté après que quelques législateurs récemment élus ont levé la main en signe d’approbation lorsqu’on leur a demandé à la télévision s’ils soutiendraient le mariage civil « facultatif ». Cela a rendu furieux ceux qui insistent pour que les mariages restent sous la responsabilité des autorités religieuses.

Les partisans du mariage civil soutiennent que la bataille culturelle sur la façon de dire “oui” fait partie d’une lutte plus large sur l’augmentation des droits civils et personnels, l’érosion du pouvoir religieux au sein du système sectaire du pays et, en fin de compte, la réduction des clivages sectaires enracinés dans politique et au-delà.

“Le ressentiment à l’égard du système sectaire a accru les demandes d’un système civil parce que le système sectaire a eu un impact négatif sur notre vie économique et a conduit à dissimuler la corruption”, a déclaré Leila Awada, avocate et cofondatrice de KAFA, une organisation féministe laïque. organisation faisant pression pour une loi sur le statut personnel qui inclurait les mariages civils pour tous.

Les opposants dénoncent le mariage civil comme un affront à la foi et disent qu’il ouvrirait la porte à la légalisation d’une myriade de pratiques qui violent les règles et les enseignements religieux. Le contrecoup contre la position des nouveaux législateurs est venu rapidement : un religieux musulman l’a qualifié de guerre contre Dieu.

Les parlementaires font partie d’un petit groupe – officieusement surnommé les « demandeurs de changement », en arabe – qui a remporté les élections en mai, s’appuyant sur un mouvement de protestation qui a défié les partis traditionnels. Ils sont confrontés à un système sectaire enraciné et à une élite politique blâmée par beaucoup pour les crises au Liban.

La foi d’une personne peut ouvrir et fermer des portes au Liban, qui abrite de multiples confessions religieuses officiellement reconnues. La présidence est confiée à un chrétien maronite, le poste de président du parlement à un chiite et le poste de premier ministre à un sunnite, et les sièges parlementaires sont divisés en fonction de l’appartenance religieuse.

Avec des souvenirs encore frais pour beaucoup d’une guerre civile de 15 ans qui s’est terminée en 1990, certains craignent que la perturbation de la délicate formule de partage du pouvoir ne provoque le chaos. D’autres accusent les dirigeants politiques d’alimenter ces inquiétudes pour maintenir le pouvoir et cimenter les loyautés sectaires en distribuant des emplois et des faveurs aux membres de leurs communautés religieuses, affaiblissant ainsi l’État.

En ce qui concerne le mariage, le divorce et la garde des enfants, les groupes confessionnels du Liban régissent légalement les affaires de leurs propres communautés. Les partisans disent que cela protège la liberté religieuse et la diversité.

Les militants des droits civiques accusent cependant les tribunaux religieux de discriminer les femmes et affirment que sur ces questions familiales essentielles, les Libanais sont traités différemment en fonction de leur appartenance religieuse.

Ceux qui recherchent des mariages civils voyagent généralement à l’étranger – Chypre est un lieu de prédilection.

Nader Fawz, 37 ans, a également choisi un mariage civil même si lui et sa femme partagent une appartenance religieuse.

Ils ont choisi de ne pas quitter le pays pour leur mariage en 2020 et ont plutôt défié le statu quo en se mariant au Liban. Après avoir supprimé les références religieuses de leurs registres d’État, le couple s’est marié en vertu d’un ancien décret cité pour plaider en faveur d’une échappatoire à la cérémonie civile pour les personnes non affiliées à la religion.

“Nous voulions dire que ce droit existe au Liban (…) mais que les autorités politiques l’arrêtent et que les autorités religieuses font pression pour l’empêcher afin qu’elles puissent maintenir leurs intérêts”, a déclaré Fawz.

Sur la base des expériences de certains autres couples, ils ne s’attendaient pas à ce que les autorités libanaises enregistrent entièrement leur mariage et leur délivrent la carte d’identité familiale habituelle. Ils n’ont donc pas pris la peine d’en chercher un.

“Ce n’est pas ce grand acte révolutionnaire”, a déclaré Fawz. “Mais c’est un document de protestation face au système en place.”

Plus tard, ils se sont mariés civilement à Chypre et ont finalement déménagé là-bas.

Joseph Bechara, le notaire qui a célébré leur mariage au Liban, a déclaré avoir organisé des dizaines de cérémonies similaires depuis 2012. Certaines ont été entièrement enregistrées, mais beaucoup d’autres ont été bloquées par des “obstacles exécutifs”.

Les partisans du maintien du mariage entre les mains des autorités spirituelles défendent le système actuel du statut personnel.

“Nous avons une charia islamique à laquelle nous nous conformons, et cette charia n’est en aucun cas un obstacle à l’unité de la société”, a déclaré Khaldoun Oraymet, un juge religieux sunnite.

Alors que le pays se débat dans un effondrement économique qui a entraîné des pénuries de produits de première nécessité comme l’électricité et incité de nombreuses personnes à partir et à chercher des opportunités ailleurs, Oraymet et d’autres ont fait valoir que soulever la question du mariage civil maintenant est une distraction par rapport à des problèmes plus importants.

“Les gens ont maintenant besoin d’électricité, d’eau, de carburant et d’une solution au chômage”, a-t-il déclaré.

Le révérend Abdo Abou Kassm, directeur du Centre catholique d’information, a confirmé : « Le salut du Liban passe-t-il par une loi sur le mariage civil ? Ne devrions-nous pas nous sortir du trou dans lequel nous sommes ?

Awada, l’avocat, a déclaré que c’était exactement à cause de telles crises qu’un changement était nécessaire.

Abou Kassm a déclaré que son église n’acceptait pas les mariages civils en remplacement de la cérémonie catholique sacramentelle et s’opposerait à une loi facultative sur le mariage civil car “nous ne devrions pas confondre les gens ou les mettre dans une position qui pourrait ébranler leur foi”.

Si l’État devait imposer les mariages civils, l’Église se conformerait à la loi, a-t-il dit, mais exhorterait toujours ses fidèles à organiser également des mariages catholiques.

Pour Nammour et Jaber, un mariage civil était une évidence. Sur le papier, ils appartiennent à des groupes religieux différents, et en réalité, elle s’identifie comme athée et il n’aime pas mettre une étiquette sur ses croyances. Mais il s’agit aussi de droits “dans une société patriarcale qui donne le dessus aux hommes”, a déclaré Nammour, ajoutant qu’ils auraient opté pour un mariage civil, quelle que soit leur confession.

Juste avant que la dernière controverse n’éclate, Nammour et Jaber ont échangé leurs vœux à Chypre. Un de ses cousins ​​était à la fois invité et témoin car le voyage s’est avéré trop coûteux pour les autres membres de la famille. Nammour a tenu la main de Jaber, l’a regardé dans les yeux et a promis de partager ses joies et ses peines pour l’éternité.

“Mabrouk”, a déclaré l’officiant du mariage, félicitant les jeunes mariés en arabe alors qu’ils s’embrassaient et s’embrassaient.

Maintenant de retour à Beyrouth, Nammour pense que la lutte pour obtenir les droits du mariage civil sera longue.

“Peut-être pas du vivant de notre génération”, a déclaré Nammour, qui est enceinte du premier enfant du couple ensemble. “Mais ça va arriver.”