Au lendemain d’une allégation explosive, Trudeau affirme qu’il n’essaie pas de « provoquer » l’Inde

Un jour après avoir accusé le gouvernement indien d’avoir joué un rôle dans l’assassinat éhonté d’un dirigeant sikh canadien, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il n’essayait pas de « provoquer » ce pays d’Asie du Sud.

« Nous ne cherchons pas à provoquer ou à dégénérer. Nous exposons simplement les faits tels que nous les comprenons », a déclaré Trudeau aux journalistes mardi, avant une réunion du cabinet.

« Le gouvernement indien doit prendre cette question avec le plus grand sérieux. C’est ce que nous faisons. »

Lundi, Trudeau a fait une déclaration sans précédent à la Chambre des communes, accusant les agents du gouvernement indien d’avoir aidé à tuer le citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar, abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

« Les agences de sécurité canadiennes poursuivent activement les allégations crédibles d’un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien et le meurtre d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar », a déclaré Trudeau lundi.

Hardeep Singh Nijjar, au centre, est vu à l’extérieur du centre Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, le 2 juillet 2019. (Ben Nelms/CBC)

Nijjar, partisan d’une patrie sikh sous la forme d’un État indépendant du Khalistan, avait été qualifié de « terroriste » par le gouvernement indien et accusé de diriger un groupe séparatiste militant – ce que ses partisans ont nié.

Des tensions accrues

Les tensions entre les deux pays ont été vives et ont éclaté après l’annonce de Trudeau.

Lundi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré avoir ordonné l’expulsion d’un « haut diplomate indien ».

Le bureau de Joly a indiqué que ce diplomate est Pavan Kumar Rai, chef de la Research and Analysis Wing (RAW), l’agence indienne de renseignement extérieur, au Canada.

Dans une réponse du tac au tac, l’Inde a annoncé qu’elle avait expulsé un diplomate canadien, avec un préavis de cinq jours pour quitter le pays.

« Cette décision reflète l’inquiétude croissante du gouvernement indien face à l’ingérence des diplomates canadiens dans nos affaires internes et à leur implication dans des activités anti-indiennes », a déclaré mardi le ministère indien des Affaires étrangères.

REGARDER | Les Canadiens ont le « droit de connaître » les allégations liant l’Inde au meurtre du chef sikh : Les Canadiens ont le « droit de connaître » les allégations liant l’Inde au meurtre du chef sikh. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada ne cherchait pas à « provoquer ou à escalader » après avoir déclaré à la Chambre des communes qu’il y avait des allégations crédibles liant l’Inde au meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un Canadien qui a soutenu la création d’une patrie sikh en Inde.

Trudeau a déclaré mardi que le Canada resterait « calme ».

« Nous allons rester ancrés dans nos principes et valeurs démocratiques, nous allons suivre les preuves », a-t-il déclaré. « Mais les Canadiens ont le droit de savoir et ont besoin de savoir quand des choses se passent comme celle-ci. Et c’est pourquoi nous avons pris la décision de [reveal] ce. »

Concernant le moment choisi pour cette annonce, le Premier ministre a déclaré que les agences de renseignement du Canada avaient travaillé sur leur analyse au cours de l’été et qu’il souhaitait d’abord alerter ses alliés.

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré lundi à CBC News que Trudeau avait informé les dirigeants de certains des plus proches alliés du Canada de l’affaire, notamment le premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden.

Un porte-parole du Département d’État américain a déclaré qu’il était en contact avec le Canada à ce sujet.

« Nous sommes profondément préoccupés par les allégations évoquées hier par le premier ministre Trudeau », a déclaré le porte-parole. « Il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice. »

Poilievre réclame plus de preuves

Le chef conservateur Pierre Poilievre a demandé à Trudeau de divulguer davantage d’informations sur l’affaire.

« Le premier ministre doit dire clairement tous les faits. Nous devons connaître toutes les preuves possibles pour que les Canadiens puissent porter un jugement à ce sujet », a-t-il déclaré mardi, ajoutant que Trudeau ne lui avait pas donné plus d’informations en privé que ce qui a été annoncé publiquement.

REGARDER | « Nous avons besoin de plus de faits » sur les allégations de meurtres en Inde, dit Poilievre : « Nous devons voir plus de faits » sur les allégations de meurtres en Inde, dit Poilievre Le chef conservateur Pierre Poilievre souhaite que le premier ministre « révèle tous les faits » concernant une allégation selon laquelle l’Inde serait liée à la mort d’un leader sikh canadien en Colombie-Britannique.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Inde devait faire face à des sanctions, Poilievre a répondu qu’il aurait besoin de plus de preuves.

« Je trouve intéressant que [Trudeau] était au courant de la vaste ingérence étrangère de Pékin depuis de nombreuses années, au moment même où Pékin gardait en otage deux citoyens canadiens, et il n’a rien dit ni fait », a ajouté Poilievre.

« L’approche qu’il a adoptée est très intéressante. »