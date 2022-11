Au lendemain des élections américaines, les législateurs ukrainiens vont tendre la main à Washington

M. Ariev, qui organise une délégation de législateurs ukrainiens pour se rendre à Washington en décembre, a déclaré : « Nous comprenons une chose : le danger que nous voyons des ailes soi-disant radicales des deux partis, les républicains d’extrême droite et l’extrême gauche. Démocrates. Ils pourraient entamer une conversation sur l’arrêt de l’aide à l’Ukraine.

L’Ukraine, a-t-il dit, devrait s’efforcer de conserver un soutien bipartisan quel que soit le résultat. « Nous devons maintenir nos contacts et notre communication avec les deux parties. Nous devons l’étendre, nous devons l’intensifier et nous devons parler aux deux parties pour obtenir leur soutien.

Les États-Unis sont de loin le plus grand fournisseur étranger d’armes à l’armée ukrainienne. Mais tout au long de la guerre, l’administration Biden a soigneusement calibré l’assistance en armes à l’Ukraine, retenant des armes à plus longue portée et plus puissantes par crainte de frappes ukrainiennes sur le territoire russe qui pourraient entraîner l’OTAN dans la guerre.

Les États-Unis ont néanmoins intensifié leur artillerie et leurs lance-roquettes de plus en plus puissants et sophistiqués au fur et à mesure que la guerre progressait, et pas plus tard que cette semaine, ils ont livré un système de missiles de défense aérienne de pointe, appelé NASAM, pour se défendre contre les frappes de missiles et de fabrication iranienne. drones sur les villes et les centrales électriques.