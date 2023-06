Au lendemain des atrocités, les Ukrainiens luttent pour nettoyer et continuer

Ce n’était pas nécessairement une prémonition qui a gardé Vitaliy Zakharchuk éveillé dans le silence de l’aube de son appartement loué au cinquième étage à Kryvyi Rih. Pour lui, cela ressemblait plus à une agitation profonde et lancinante.

L’administrateur de la mine, récemment transféré de Kiev au centre de l’Ukraine, s’est réveillé à trois heures du matin mardi sans raison apparente et n’a pas pu se rendormir. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi.

À peu près au même moment, derrière une rangée de vieux arbres épais dans le bâtiment juste en face, Nikita Zakharchenko avait également du mal à dormir dans son appartement au troisième étage. Le chat de la famille miaulait bruyamment et avec insistance, sans raison apparente.

Peu avant trois heures et demie, une énorme explosion et un éclair de lumière aveuglant ont brisé le silence du petit matin. Elle a été suivie en succession rapide par d’autres explosions qui ont ensuite été attribuées à des réservoirs de carburant de voiture crevés qui se sont rompus devant le bâtiment.

Les fenêtres du balcon et de la cuisine du studio de Zakharchuk ont ​​explosé de leurs cadres – l’une d’entre elles s’est écrasée sur lui dans son lit. Une fois qu’il s’est rendu compte qu’à part quelques bosses et égratignures, il était pratiquement indemne, Zakharchuk a entendu les cris de sa voisine, une jeune femme d’une vingtaine d’années.

L’explosion a cassé son horloge. Il s’est arrêté précisément à 3h28 du matin.

Vitaliy Zakharchuk tient une horloge qui s’est cassée lorsqu’une frappe aérienne russe a frappé son immeuble à Kryvyi Rih, en Ukraine, tôt le matin du 13 juin 2023. (Murray Brewster/Nouvelles de CBC)

« J’ai l’impression qu’un ange vole au-dessus de moi. Je me sens très chanceux », a déclaré Zakharchuk, 68 ans.

Cet « ange » était probablement mère nature. Une ligne de vieux arbres séparait son bâtiment du site de l’explosion, créant un écran épais qui a probablement absorbé une partie de l’onde de choc.

De l’autre côté d’un parking en feu et d’une aire de jeux pour enfants adjacente, Zakharchenko, 23 ans, se levait du lit avec sa femme de 22 ans.

Pieds nus et marchant sur du verre brisé, il l’a groupée avec leur fils d’un an et s’est enfui de l’appartement enfumé.

« Je me suis réveillé avec la première explosion [but] il y en avait d’autres pendant que je portais mon enfant », a-t-il dit.

Nikita Zakharchenko, 23 ans, est soignée par des ambulanciers pour des coupures mineures. Il a dit qu’il avait couru pieds nus sur du verre brisé pour mettre sa femme et son fils d’un an en sécurité. (Murray Brewster/Nouvelles de CBC)

Ses deux pieds ont subi de légères coupures. Plus tard, alors qu’il était assis à l’arrière d’une ambulance soignée par des ambulanciers paramédicaux, il a dit qu’il ne se souvenait pas précisément quand il avait été blessé. Sa femme s’est retrouvée avec des coupures au visage; leur fils était indemne.

Le missile russe qui a explosé au sol devant l’immeuble de Zakharchenko et les incendies qui ont suivi ont tué 11 de ses voisins. Deux d’entre eux étaient amis – un jeune couple du même âge que lui et sa femme dont l’appartement du premier étage était juste en face de l’explosion.

« C’étaient des gens très gentils », a déclaré Zakharchenko.

Ramasser les morceaux

Mardi, Zakharchenko et Zakharchuk ont ​​réfléchi à la banalité de ces attaques au cours des 16 mois environ depuis le début de l’invasion totale de la Russie – et à la facilité avec laquelle elles sont oubliées après un ou deux jours d’intense couverture médiatique internationale.

Ramasser les morceaux et continuer est une chose à laquelle les Ukrainiens sont devenus incroyablement doués, même dans les circonstances les plus horribles.

Il y a cependant un climat de malaise en Ukraine — un sentiment que le monde se désintéresse. C’est le sous-texte anxieux et silencieux (et parfois pas si silencieux) de nombreuses conversations que les étrangers ont avec des Ukrainiens ordinaires, dont beaucoup ne sont que trop désireux de partager leurs histoires et leurs expériences personnelles.

Mais alors même que les Ukrainiens craignent que les Occidentaux ne deviennent insensibles à leur misère, ils ont démontré mardi – devant la carcasse carbonisée de l’immeuble Kryvyi Rih – à quel point ils se sont habitués à vivre avec la guerre.

Des volontaires travaillent pour nettoyer les débris de la scène d’une frappe aérienne russe à Kryvyi Rih, en Ukraine, le 13 juin 2023. (Murray Brewster/Nouvelles de CBC)

Avec une rapidité et une efficacité extraordinaires, des centaines de personnes ont été rassemblées, organisées et déployées pour aider à nettoyer les débris et les corps.

Alors que certains arbres les plus proches de l’immeuble fumaient encore, les chargeurs frontaux – leurs pelles empilées avec des morceaux de fenêtres, de portes et de meubles déchiquetés – transportaient tout vers des points de collecte prédéterminés. Avant midi, les trottoirs et les parkings étaient balayés et brossés avec une vigueur presque religieuse.

Tout s’est passé quelques heures après l’explosion.

En regardant la réponse civile ukrainienne, on ne pouvait s’empêcher de se demander combien de fois ces personnes l’avaient fait dans le passé et si c’était devenu une routine pour eux.

REGARDER | Ukrainiens habitués à nettoyer après les attaques russes : Des dizaines de morts et de blessés dans une attaque au missile contre la ville natale du président ukrainien Les habitants de Kryvyi Rih – la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy – tentent de sauver ce qu’ils peuvent après qu’une attaque au missile a détruit plusieurs bâtiments civils. La correspondante de la CBC, Margaret Evans, a été témoin de destructions massives avec des sacs mortuaires gisant dans une aire de jeux au centre des bâtiments.

Effacer les traces physiques de la violence de la guerre semble parfois être presque une obsession nationale. En dehors de Kiev, où de nombreuses batailles terribles ont eu lieu, certains bâtiments portent encore des cicatrices. Mais de nombreux résidents locaux soulignent avec fierté la rapidité avec laquelle la reconstruction d’autres bâtiments, routes et ponts a été effectuée.

Pour Zakharchuk, il y a des moments de mardi qui ne sont pas si facilement rangés ou oubliés.

Ce qui lui reste à l’esprit, ce sont les sanglots de cette jeune femme, sa voisine blessée, qui est tombée meurtrie et ensanglantée dans ses bras quelques instants après l’explosion et l’a supplié de ne pas la lâcher.

L’agitation profonde et lancinante qui l’a réveillé mardi persistera, a-t-il déclaré.