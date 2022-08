Au lac! – Nouvelles de la capitale de Kelowna

– Mots et photographie par Lia Crowe

Alors que nous commençons notre descente du côté est du col de montagne Okanagan Connector, qui va de Merritt à Kelowna, le paysage passe rapidement d’une forêt verte de sapins et de trembles à un paysage plus sec de pins et de graminées. Mon conjoint et moi sentons immédiatement la température se réchauffer de quelques degrés. Et puis, telle une reine majestueuse, le lac Okanagan apparaît soudain à nos yeux : bleu, étincelant et impressionnant par son immensité.

Le lac Okanagan est comme un aimant autour du centre duquel orbite la vie d’Okanagan. Les villes pittoresques de Peachland, Summerland et Naramata parsèment son périmètre et les plus grandes villes de Penticton et Kelowna longent ses rives.

Ils sont tous reliés par des terres fruitières avec des vergers et des caves qui coulent des collines jusqu’à l’eau douce. Et alors que les températures estivales commencent à grimper, le lac est l’endroit où il faut être – c’est là que les résidents de la vallée et les visiteurs peuvent jouer.

En serpentant le long de Boucherie Road à West Kelowna, nous passons devant de nombreux établissements vinicoles qui nous invitent à la promesse d’un chardonnay frais – avec des notes de pomme Honeycrisp et de caramel au beurre – ou d’un pinot gris brillant, rafraîchissant dans sa minéralité. Mais les établissements vinicoles devront attendre car après notre long trajet en voiture depuis l’île de Vancouver, notre destination ultime apparaît : l’hôtel Eldorado, le luxe au bord du lac Okanagan à son meilleur.

L’hôtel Eldorado est un joyau caché de l’hospitalité de l’Okanagan depuis 1926. Magnifiquement situé sur le lac Okanagan, “The El” possède une promenade privée qui brille le soir avec des lumières scintillantes, une marina de luxe qui propose la location de bateaux et de motomarines, ainsi que amarrage quotidien et hebdomadaire pour tous les bateaux des clients internes. Il donne immédiatement le ton d’un retour dans le temps à une époque d’élégance luxueuse.

Nous ouvrons la porte de notre somptueuse suite avec vue sur le lac et laissons échapper un grand soupir en nous laissant tomber sur le confortable lit king-size. Le bruit des vagues qui clapotent sur le rivage et une douce brise remplissent la pièce depuis la fenêtre ouverte, et notre système nerveux commence à se détendre lentement.

Plus tard dans la soirée, nous dînons dans la salle à manger Eldorado, où une chaloupe en bois à l’ancienne suspendue au plafond donne à la pièce une agréable sensation de chaleur sur fond de lac bleu qui devient gris lorsque la dernière lumière s’estompe du ciel.

Nous dégustons une truite arc-en-ciel au beurre avec une salade de burrata pour commencer, puis plongeons dans une poule de gibier de Cornouailles et un curry végétarien à la noix de coco, le tout accompagné de vins appétissants de l’Okanagan.

Notre serveur nous ravit en offrant un peu de l’histoire de The El, qui a été fondée par la comtesse Bubna, une femme anglaise aristocratique, qui des décennies plus tôt avait été mariée à un comte autrichien.

Mais le clou du dîner pour moi – et ma dent sucrée – est le dessert pina colada composé d’ananas compressé, de crémeux aux fruits de la passion, de sorbet au rhum à la noix de coco et de financier aux amandes.

Le lendemain matin, au West Kelowna Yacht Club, nous rencontrons Wes et Tara Swaren et leur famille, qui nous emmènent sur le lac sur leur bateau ponton Starcraft – qui est comme un salon flottant – pour s’amuser au soleil. Wes et Tara nous régalent d’histoires d’été sur le lac pendant que nous sirotons du rosé froid. Le lac grouille de vie et l’activité y est essentielle, disent-ils, car les températures estivales de l’Okanagan peuvent monter en flèche, atteignant près de 50 degrés Celsius l’été dernier.

Les trois filles Swaren rient et sourient pendant que leur père pousse le bateau ponton à la vitesse supérieure. Je fais face au vent et regarde le long lac et commence à comprendre de quoi il s’agit. Soudain, mon chapeau s’envole, atterrissant au loin sur la surface de l’eau. Le mari de Tara fait tourner le bateau et les filles passent à l’action alors que l’une d’elles m’assure que cela se produit tout le temps. Alors que je remets mon chapeau sauvé et maintenant trempé sur ma tête, je me sens – juste comme ça – je suis intronisé à la vie du lac.

Vous cherchez à vous amuser? Voici quelques-unes des nombreuses façons de profiter de la vie sur le lac à Kelowna.

À la plage

Le lac Okanagan abrite plus de 30 plages, et beaucoup d’entre elles ont des terrains de jeux, des concessions et des salles de bains. Cinq des plages les plus populaires de Kelowna sont Hot Sands Beach, Boyce-Gyro Beach, Rotary Beach, Sarsons Beach et Strathcona Park.

Sur le lac:

Il existe de nombreuses façons de s’amuser sur le lac, où la température de l’eau en été est en moyenne de 19 à 23 degrés Celsius. Les choses que vous pouvez louer comprennent : des planches à pagaie debout (SUP), des wakeboards, des voiliers, des péniches, des jet-skis, des pédalos, des bateaux charter, des flyboards, des kayaks et des canoës.

Avec une multitude de marinas, de baies sereines et de plages isolées, la navigation de plaisance est un excellent moyen d’explorer le lac de 135 kilomètres de long qui s’étend au nord et au sud de Kelowna. De nombreuses marinas, clubs nautiques, charters et sociétés de location parsèment le littoral dans les deux sens. Plusieurs marinas sur le lac ont des postes d’essence avec des dépanneurs.

Les plaisanciers peuvent prendre leur temps sur le lac dans une sorte de bateau, ou essayer le parachute ascensionnel, la planche à voile ou apprendre le wakeboard. Une autre opportunité ? Terminez la journée avec un dîner et dansez sur l’une des croisières charter locales.

Sentier SUP

Si le stand-up paddle est votre truc, le lac Okanagan offre un sentier SUP de 27 kilomètres qui va de McKinley Beach au parc régional de Bertram Creek. Longeant le rivage de Kelowna, le sentier comporte de nombreuses bouées pour guider les pagayeurs tout au long de leur chemin. Pagayez près de plus de 20 plages et parcs, de trois stations balnéaires et de deux sanctuaires d’oiseaux, ainsi que du centre-ville de Kelowna. Les pagayeurs peuvent choisir d’explorer une partie du sentier ou de tester leur endurance en pagayant tout entier. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente occasion d’admirer les magnifiques vues depuis l’eau.

Plongée sous-marine

Le lac Okanagan offre aux plongeurs sous-marins des plongées à terre et en bateau, répondant à tous les niveaux d’expertise. Le lac est à 232 mètres à son plus profond et a également des tronçons moins profonds. La visibilité est meilleure au printemps, en automne et en hiver : explorez les formations rocheuses, les petites grottes, les surplombs, les étagères et les tombants.

Explorez un mystère

Le lac Okanagan est accueillant et rafraîchissant pendant l’été, mais il a aussi ses mystères, tels que des créatures mythiques, des criques cachées et des tombes. Recherchez Ogopogo, parcourez le sentier de la tombe de Paul à Knox Mountain ou faites de la plongée avec tuba dans les eaux cristallines des baies calmes et isolées.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

des loisirs