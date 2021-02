L’homme qui est le favori pour être le prochain Premier ministre du Kosovo est un homme politique de 45 ans et ancien activiste indépendantiste dont la condamnation en 2018 pour avoir déclenché une bombe lacrymogène au Parlement l’a empêché de se présenter aux élections du 14 février.

En raison des bizarreries de la loi électorale du Kosovo, on s’attend à ce qu’Albin Kurti puisse toujours exercer les fonctions de Premier ministre si – comme prévu – son mouvement Vetëvendosje, signifiant «autodétermination», balaie les sondages cette semaine. Il vote actuellement entre 40 et 50% des voix.

Ce ne sera pas la première fois que Kurti occupe ce poste. En 2019, Vetëvendosje a formé une coalition gouvernementale avec la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) qui n’a duré que 50 jours avant que le chef de la LDK, Avdullah Hoti, ne fasse voter Kurti pour sa gestion de la pandémie COVID-19.

En juin, Hoti avait succédé au poste de Premier ministre après avoir réuni une coalition gouvernementale ultra-mince de 61 députés sur un total de 120. Le 21 décembre, il est apparu que l’un de ces 61 votes était invalide en tant que député. qui cast il avait une condamnation pour fraude.

Cela a fait tomber le gouvernement Hoti et a ouvert la voie à de nouvelles élections le 14 février. On s’attendait à ce que Kurti se présente jusqu’à la semaine dernière, lorsque le chef de Vetëvendosje a été empêché par la Cour constitutionnelle du Kosovo à cause de l’incident des gaz lacrymogènes, qui a eu lieu en 2015 lorsque Vetëvendosje s’est opposé à un accord pour accorder plus d’autonomie à la minorité serbe du Kosovo.

À l’époque, Vetëvendosje était un mouvement de protestation populaire qui réclamait la pleine reconnaissance de l’indépendance du Kosovo – que la Serbie et un certain nombre d’autres pays refusent d’accepter. Elle s’est également opposée à un accord de démarcation de la frontière avec le Monténégro voisin, qui, selon elle, était trop généreux.

Vetëvendosje a obtenu un soutien massif auprès des jeunes, qui représentent une grande partie des 1,8 million d’habitants du Kosovo. Plus de 40% des Kosovars ont moins de 25 ans et l’âge médian est de 30 ans, contre 41 en Serbie, 43 en Bosnie et 46 en Allemagne. Le taux de participation des électeurs âgés de 18 à 24 ans est plus élevé que dans tout autre groupe d’âge, selon un rapport de 2016 de US Aid.

«C’est un changement de génération. Nous avons 25 000 jeunes Kosovars qui ont 18 ans chaque année dans un pays de 1,8 million d’habitants. Le Kosovo est toujours le seul pays […] L’Europe doit croître en fonction de sa population », a déclaré Naim Rashiti, directeur exécutif du Balkans Policy Research Group. «Les sondages suggèrent que la jeune génération, entre 18 et […] 35 ans, votant massivement pour Albin Kurti.

Ce n’est pas un phénomène nouveau au Kosovo. En 1997, ce sont des étudiants de l’Université de Pristina qui ont lancé le mouvement de protestation qui a finalement conduit à la répression sanglante de la Serbie, puis à l’occupation militaire du Kosovo, qui n’a pris fin qu’en 1999 après une campagne de bombardements de 78 jours de l’OTAN qui a forcé les milices serbes et l’armée yougoslave. Se rétracter.

Sur le terrain, ce sont de jeunes Kosovars, dont Hashem Thaci, alors âgé de 30 ans, qui ont mené l’Armée de libération du Kosovo (ALK) à la victoire dans les montagnes du nord du Kosovo, et Thaci aussi qui dix ans plus tard – en 2008 – s’est levé en le parlement kosovar et a déclaré l’indépendance.

Aujourd’hui, dix ans plus tard, c’est la jeunesse du Kosovo qui a encore son mot à dire, mais cette fois contre la vieille garde d’anciens dirigeants de l’UCK devenus politiciens que Kurti accuse ouvertement de s’enrichir aux dépens du Kosovo. Il a distingué Thaci, qui reste peut-être le plus connu des vétérans de l’UCK encore dans la politique kosovare, pour son mépris particulier.

Kurti est également opposé à toute concession faite à Belgrade pendant le dialogue en cours avec l’UE et, plus récemment, avec la Serbie, mené par les États-Unis. Il a également déclaré précédemment qu’il était favorable à une union entre le Kosovo, où 90% de la population est albanaise, et l’Albanie.

Ce n’est pas seulement l’émergence de Vetëvendosje qui a bouleversé la politique kosovare en 2020. En juin, Thaci et Kedri Veseli, ancien président du parlement et leader de la LDK, ont été mis en examen pour crimes de guerre et sont tous deux en attente de jugement à La Haye. . Thaci a démissionné de son poste de président lorsque son acte d’accusation a été confirmé en novembre, bien qu’il devait démissionner en mai 2021.

Le remplacement de Thaci en tant que président par intérim, Vjosa Osmani, est emblématique d’une nouvelle génération de politiciens kosovars qui n’étaient pas des membres de haut niveau de l’UCK et n’ont pas joué un rôle actif dans le conflit de la fin des années 1990. Osmani et Kurti ont convenu d’une liste parlementaire conjointe le 14 février, renforçant encore les perspectives d’un gouvernement dirigé par Kurti.

Un avenir incertain

Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est combien de temps un nouveau gouvernement pourra durer. Même si Vetëvendosje parvient à obtenir 61 voix pour faire de Kurti le premier ministre, l’élection a été compliquée par le fait qu’Osmani se présente aux élections du 14 février. Si elle est élue, il n’est pas clair si elle peut continuer à jouer son rôle de présidente par intérim.

Si elle ne peut pas, le nouveau gouvernement devra faire élire un nouveau président, ce qui nécessite une majorité des deux tiers au parlement. Si cela échoue, de nouvelles élections sont déclenchées.

En conséquence, ce qui est le plus probable après le 14 février, c’est une période prolongée de marchandage de chevaux alors que les partis rivaux au parlement négocient un accord qui mettra en place un Premier ministre et un président.

La confusion, explique Rashiti, est en grande partie le produit de l’existence du Kosovo en tant que jeune État.

Contrairement aux États d’Europe, la constitution du Kosovo n’a que 12 ans, et ce n’est pas comme s’il y avait des décennies de jurisprudence sur lesquelles revenir.

Ce fait conduit à la situation confuse dans laquelle Kurti a été empêché de se présenter en 2021 en raison d’une condamnation en 2018, mais il n’a pas été empêché de se présenter en 2019.

De même, Kurti pourrait être nommé Premier ministre la semaine prochaine bien qu’il n’ait pas remporté d’élections, tandis qu’Osmani se présentera au parlement bien qu’il soit actuellement président.

Il n’y a rien dans la constitution qui dit que ces choses sont autorisées – mais rien n’indique qu’elles ne le sont pas non plus.

«Ce n’est pas comme l’Italie», a déclaré Rashiti. «La constitution est très courte, et elle est très récente, et elle ne fournit pas de feuille de route sur la façon dont vous résolvez chaque problème politique.

«Le cadre juridique, les règles de procédure, les lois ont été élaborées sur une base ad hoc, sans grand [of a] regardez ce qui manque. Il y a une énorme lacune juridique – et pas seulement une lacune, mais des contradictions. En plus de cela, la politique est très, très nouvelle. C’est apprendre à s’adapter. »

Sur le plan international, un gouvernement dirigé par Kurti n’est peut-être pas aussi grand défi à Washington sous le président Joe Biden qu’il l’aurait été sous Donald Trump et son ancien envoyé des Balkans, Richard Grenell, qui serait derrière un plan controversé visant à offrir aux Serbes de Belgrade -la majorité des parties du nord du Kosovo en échange de sa reconnaissance du Kosovo.

Environ 120 000 Serbes vivent au Kosovo, principalement concentrés dans quatre provinces du nord du pays ainsi que dans de petites enclaves du sud-est du pays. Bien qu’il y ait peu de contacts entre les communautés serbe et albanaise dans ces régions, le parlement du Kosovo dispose de 10 sièges réservés aux parlementaires serbes.

Mais malgré le déséquilibre démographique écrasant, le Kosovo a joué un rôle démesuré dans l’histoire serbe. Il abrite certains des sites les plus sacrés de l’Église orthodoxe serbe et a brièvement fait partie de la Serbie médiévale avant d’être englouti par l’Empire ottoman, avec le reste de la péninsule balkanique, au 14ème siècle.

Depuis la chute de la Yougoslavie, le Kosovo a été un cri de ralliement pour les nationalistes serbes, de Slobodan Milosevic à Aleksander Vucic, l’actuel chef de la Serbie. Vucic a déclaré qu’il préférerait sacrifier la perspective de l’adhésion à l’UE plutôt que de reconnaître un Kosovo indépendant sans concessions, généralement considéré comme des provinces à majorité serbe rejoignant la Serbie.

Kurti a exclu toute idée de soi-disant échange de terres, dont la perspective a rencontré l’horreur en Europe et en particulier dans les Balkans, où la division des terres et des territoires selon des critères ethniques a un héritage si sanglant. Kurti estime que le Kosovo a payé un prix assez élevé à son voisin et a appelé à la reconnaissance, des excuses et des réparations de Belgrade.

Le Kosovo se retournera-t-il vers l’intérieur?

Peu de gens s’attendent à ce que Biden, chargé de guérir une Amérique épuisée et divisée et de lutter contre la pandémie COVID-19, ait beaucoup de temps pour les Balkans. Mais son soutien en 1999 à l’action de l’OTAN contre Slobodan Milosevic a déjà fait de lui une sorte de héros au Kosovo. En 2016, le Kosovo a nommé une route en l’honneur du fils décédé de Biden, Beau.

Outre les Bidens, les héros internationaux sont de plus en plus rares. Les Kosovars ont de plus en plus le sentiment que la communauté internationale n’a pas fait grand-chose pour aider le Kosovo à obtenir une reconnaissance internationale, renforcer ses institutions ou se battre contre des questions telles que l’adhésion à l’ONU, qui a été bloquée par la Russie et la Serbie.

Lorsque les voyages sans visa ont été accordés en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Serbie en 2009, ils n’ont pas été étendus au Kosovo – malgré le fait que 22 des 27 États membres de l’UE reconnaissent le Kosovo comme un État indépendant. Plus d’une décennie plus tard, le Kosovo ne semble pas plus près de résoudre le problème. Au Kosovo, cela est considéré comme une trahison.

« [Kosovans] sont déçus par l’UE, car une fois qu’ils ont fait les choses que l’UE leur a demandées, ils n’ont pas obtenu de voyager sans visa », a déclaré Igor Bandovic, directeur du Centre pour la politique de sécurité de Belgrade. «Ils avaient la même feuille de route, mais une fois qu’ils l’ont accompli, ils n’ont pas obtenu [it]. C’était un coup dur pour la réputation et la crédibilité de l’UE au Kosovo. »

Une partie de l’appel de Kurti a donc aussi été son message selon lequel l’Europe a oublié le Kosovo – le Kosovo doit donc cesser d’attendre l’Europe.

« [Kurti’s] toute la stratégie et le message étaient que nous devrions prendre soin des nôtres. Nous devons investir dans nos propres capacités et ne pas compter sur les efforts internationaux », a déclaré Bandovic.

« [They support] l’UE, l’OTAN, [and] le rôle des États-Unis, [but] la plupart des gens ont réalisé – et la plupart des gens sont jeunes – qu’ils doivent faire face à leurs problèmes par eux-mêmes.

