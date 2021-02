Au Kosovo, un avenir incertain pour le tribunal des crimes de guerre dont personne ne voulait

Lorsque le parlement du Kosovo a débattu en 2015 de la possibilité de créer un tribunal international pour enquêter sur les crimes de guerre présumés commis par des membres de l’Armée de libération du Kosovo (ALK) pendant la guerre de 1998 et 1999 avec la Serbie, le vote a été présenté comme un simple choix.

Oui, cela entraînerait une relation plus profonde avec l’Union européenne et Washington DC. Non signifierait un isolement supplémentaire.

Cette dernière option était une option difficile pour le petit État des Balkans, dont la déclaration d’indépendance de la Serbie en 2008 n’était toujours pas reconnue par Belgrade, la Russie, la Chine et même une poignée de pays européens, dont l’Espagne et Chypre.

Au Kosovo, le vote a été considéré comme un ultimatum: voter pour la création du tribunal des crimes de guerre ou dire adieu à l’adhésion à l’UE.

«La menace que la communauté internationale faisait peser sur le Kosovo était l’isolement», a déclaré Gëzim Visoka, professeur agrégé d’études sur la paix et les conflits à l’Université de Dublin.

La mesure dans laquelle l’élite politique du Kosovo a pris cette menace au sérieux en 2015 est démontrée par le fait que la campagne pour voter oui a été menée par Hashim Thaci, un ancien commandant de l’ALK. L’implication présumée de Thaci dans des crimes de guerre pendant la guerre de 1998-99 a été l’une des raisons pour lesquelles la Cour internationale basée à La Haye a été créée en premier lieu.

Atrocités

En 2008, l’ancienne procureure spéciale de l’ONU, Carla Del Ponte, a affirmé que des membres de l’UCK, dont Thaci, avaient commis des atrocités dans le nord du Kosovo et en Albanie pendant et immédiatement après le conflit avec la Serbie. Ces atrocités comprenaient le meurtre de Serbes, de Roms et d’autres civils appartenant à des minorités, ainsi que d’Albanais de souche accusés de collaborer avec des paramilitaires serbes et des unités de l’armée yougoslave.

Parmi les allégations de Del Ponte figurait que l’UCK s’était livrée à des prélèvements d’organes, une affirmation sensationnelle qui a conduit à une enquête en 2011 par le législateur suisse Dick Marty au nom du Conseil de l’Europe. Les découvertes de Marty soutenaient celles de Del Ponte, pointant également du doigt Thaci, qui, en 1998 et 1999, était le chef politique du groupe militant.

Ce deuxième rapport a abouti à un troisième, par un groupe de travail spécial d’enquête (SITF) mis en place par l’UE et les États-Unis spécifiquement pour enquêter sur les allégations selon lesquelles les organes de prisonniers de l’ALK auraient été prélevés puis vendus à des cliniques privées au Kosovo et en Albanie. Il a soutenu Del Ponte et Marty, même s’il a déclaré que les prélèvements d’organes n’avaient eu lieu qu’à «une échelle très limitée».

Mais il a également rapporté que l’UCK avait mené une campagne de persécution à la suite du conflit, qui avait été organisée et sanctionnée par «les plus hauts niveaux de la direction de l’UCK».

En 2015, Pristina était sous la pression croissante des conclusions du SITF, de Del Ponte et de Marty aux États-Unis et en Europe, qui étaient à leur tour sous la pression de Belgrade. La Serbie a vu six hauts responsables politiques et militaires emprisonnés entre 15 et 27 ans pour les atrocités commises au Kosovo. Maintenant, il voulait que les hauts dirigeants du Kosovo soient également traduits en justice.

Ainsi, en 2015, Thaci a réussi à persuader suffisamment de législateurs de soutenir la création des chambres spécialisées du Kosovo, qui feraient partie du système judiciaire du Kosovo mais seraient basées aux Pays-Bas et entièrement dotées de personnel non kosovar. Le parlement du Kosovo a voté à 82 voix contre cinq en faveur de la modification de la constitution afin de mettre en place la cour, avec 33 abstentions.

Au cours des cinq dernières années, la Cour s’est occupée de son tout nouveau complexe de 8 millions d’euros à La Haye, financé par le gouvernement norvégien, et doté d’un budget total de 150 millions d’euros entre 2016 et 2020 de l’UE. Selon les derniers rapports annuels du KSC, il a également reçu des fonds du gouvernement suisse, qui a fait don de plus de 180000 € en 2018 et 2019 pour un travail de sensibilisation au Kosovo.

Le bureau du procureur spécial, la branche d’enquête de la Cour, a prononcé un total de sept actes d’accusation, tous en 2020. Ils incluent Thaci et l’ancien président du parlement, Kadri Veseli.

Thaci, qui était président du Kosovo lorsqu’il a été inculpé en octobre, a démissionné et s’est livré à La Haye, où il reste en 2021.

Thaci et Veseli nient tous deux les accusations portées contre eux.

Bien qu’elle ait été créée par le parlement du Kosovo, la cour est extrêmement impopulaire au Kosovo. Il est considéré comme une attaque directe contre une organisation militaire et politique qui a non seulement sauvé la majorité ethnique albanaise du pays des forces de Slobodan Milosevic et mis fin à une campagne brutale de nettoyage ethnique, mais a ouvert la voie à un État indépendant.

C’est Thaci qui, en 2008 en tant que Premier ministre, a conduit le Kosovo à l’indépendance, et les deux partis qui dominent la politique du pays depuis 1999 – la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) et le Parti démocratique du Kosovo (DPK) – sont eux-mêmes dominés par d’anciens combattants et dirigeants de l’UCK. L’UCK fait partie de la légende fondatrice de l’État kosovar.

Contrairement aux efforts internationaux antérieurs pour lutter contre la justice transitionnelle au Kosovo, tels que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), le KSC se concentre uniquement sur l’ALK et ses crimes présumés entre 1998 et 2000. En tant que tel, il a été critiqué pour la sélection de l’UCK alors même que d’innombrables cas d’atrocités serbes contre les Kosovars restent non résolus.

«Il n’a pas été bien accueilli parce que l’agresseur – celui qui a lancé toutes ces guerres dans l’ex-Yougoslavie – ne s’est pas rendu, ne s’est pas excusé», a déclaré Naim Rashiti, directeur exécutif et analyste principal des Balkans au Balkans Policy Research Group.

Depuis 2015, plusieurs tentatives ont été faites pour affaiblir ou même faire dérailler le KSC. En 2017, un groupe de parlementaires a tenté de renverser la loi de 2015, tandis qu’un certain nombre de Kosovars reconnus coupables de crimes de guerre contre les Serbes ont été graciés par Thaci, alors président, en 2018. Pendant ce temps, les sondages d’opinion révèlent une énorme animosité envers le KSC de la part des Kosovars ordinaires.

En février 2021, Euronews a révélé que le président du tribunal, La juge Ekaterina Trendafilova, a lancé un appel à l’Union européenne pour obtenir de l’aide en raison de ses efforts continus pour saper son travail au Kosovo. Lors d’un briefing confidentiel le 11 février, elle a déclaré à 27 chefs de mission de l’UE qu’un projet était en cours pour faire transférer le tribunal de La Haye à Pristina, la capitale du Kosovo.

Trois jours plus tard, le 14 février, le mouvement Vetevendosje d’Albin Kurti a accédé au pouvoir au Kosovo, renversant deux décennies de régime par des politiciens et des partis liés à une vieille garde d’anciens combattants de l’ALK, comme Thaci, et le remplaçant par une jeune génération de politiciens kosovars. , dont certains étaient adolescents pendant le conflit avec la Serbie.

Kurti, qui a 45 ans, était membre de l’ALK en 1998, mais était en prison en 1999 et n’a été libéré qu’en 2001 – en tant que tel, il est peu probable qu’il se retrouve inculpé par le KSC. Beaucoup de députés de Vetevendosje sont dans la trentaine, y compris le président par intérim Vjosa Osmani, 38 ans, et le mouvement a remporté une victoire écrasante en février grâce à une participation massive de jeunes Kosovars.

Cette jeunesse, prévient Visoka – qui a organisé des groupes de discussion avec 150 jeunes Kosovars à l’été 2020 – ne se traduit pas nécessairement par une vision plus nuancée ou plus critique de l’histoire récente du Kosovo. D’après son expérience, même ceux nés en 2000, qu’ils soient serbes ou de souche albanaise, voient le conflit exactement dans les mêmes termes que leurs parents.

«Si vous entendez les récits des jeunes – Albanais et Serbes – sur le passé, vous parlez de deux mondes différents. C’est si fragmenté, si large. Il n’y a pas de consensus sur tout ce qui s’est passé, qui est à blâmer, qui était responsable », a déclaré Visoka.

En se concentrant uniquement sur les crimes présumés de l’UCK par opposition à tous les crimes commis pendant la guerre de 1998-99, le KSC n’a donc pas réussi à atteindre l’un des objectifs clés de la justice transitionnelle: guérir les fissures de la violence politique et des conflits interethniques. crée en étant un arbitre équitable et en veillant à ce que les victimes soient reconnues et indemnisées des deux côtés.

«Ces tribunaux ont divisé encore plus les communautés. Ils les ont aidés à se dénigrer les uns les autres, à inciter à des dynamiques ethniques, à s’opposer les uns les autres », a déclaré Visoka.

Alors que Vetevendosje s’est fait un nom en tant que mouvement opposé à l’élite politique des chefs de guerre qui domine la politique kosovare depuis 1999, il n’a jamais été un partisan du KSC. En 2015, ses 17 députés ont voté contre la modification de la constitution et Glauk Konjufca, un député de Vetevendosje, a déclaré au parlement que «les libérateurs du Kosovo étaient jugés».

La question qui se pose pour le KSC avec Kurti sur le point d’être le prochain Premier ministre du Kosovo – et, cette fois-ci, avec un mandat massif de près de 50% des voix – est de savoir s’il sera un ami ou un ennemi de la Cour dans le La Haye. Le nouveau Kosovo qu’il a promis de construire a-t-il une place pour le genre de justice transitionnelle qu’offre le KSC?

S’adressant à Euronews le 16 février, deux jours après sa victoire électorale, Kurti a déclaré que son gouvernement ne pouvait pas faire grand-chose au sujet du KSC, qui était «un fait accompli», mais qu’il préférerait les affaires de crimes de guerre datant du conflit de 1998-1999. être entendu devant les tribunaux locaux. Faisant écho aux critiques précédentes des députés kosovars, il a déclaré qu’il s’opposait à l’accent mis uniquement sur l’UCK.

«Je pense que nous avons besoin d’un tribunal normal – et toutes les allégations doivent être traitées», a-t-il déclaré.

«Tout crime qui a été commis est inacceptable, et les personnes qui en sont les auteurs doivent être poursuivies, jugées et punies. Je pense que le Kosovo a la force de le faire.

Kurti a déclaré que son objectif serait une refonte complète du système de justice interne, y compris le contrôle des juges, des procureurs et des hauts responsables de la police et du renseignement.

«De cette façon, toutes les allégations seront traitées dans notre système judiciaire. Cela prendra du temps mais nous sommes déterminés à continuer sur cette voie car je pense que [we] doit faire face à ce qui s’est passé dans notre république dans le passé, malgré la nationalité et malgré le temps », a-t-il déclaré.

Quant à l’accent mis sur les crimes de l’UCK commis contre les Serbes et d’autres minorités pendant la guerre, Kurti a reconnu qu’ils avaient eu lieu mais a déclaré qu’il était erroné de blâmer l’UCK. Les procureurs de La Haye chercheront à établir au cours du procès de Thaci et Veseli que l’UCK était une entreprise criminelle commune entre 1998 et 1999, ce que Kurti a déclaré «non crédible».

«Il y avait des Serbes qui ont été tués, surtout après la guerre, des civils, et ils ont été tués par des individus. Cela aurait pu être que certains d’entre eux étaient avec l’UCK – mais ce n’était pas l’UCK », a déclaré Kurti.

«L’UCK n’avait ni plan ni programme contre les Serbes. Nous menions une guerre de libération contre la Serbie en tant qu’Etat. Par conséquent, en 1998 et 1999, le conflit, la lutte, la guerre n’étaient pas contre les Albanais et les Serbes, mais contre les Albanais en tant que peuple et la Serbie en tant qu’État.

Semblable aux conclusions de Visoka, Kurti a déclaré qu’il croyait que les jeunes Kosovars étaient fiers de l’UCK et du conflit soutenu par l’OTAN contre la Yougoslavie. De plus, s’il y avait de l’animosité envers le groupe militant, ce n’était que dans la mesure où une minorité d’anciens dirigeants de l’UCK, comme Thaci, se sont enrichis dans les années qui ont suivi le conflit alors que le pays luttait pour survivre.

Stigmate

«Les gens d’ici savent généralement que sur 20 000 anciens combattants, seulement 1% d’entre eux sont en politique […] et parmi ces 1%, certains sont devenus très riches et très puissants et cela a été fait à cause de la corruption après la guerre, de la privatisation brutale et abusive, des abus de pouvoir », a-t-il dit.

«Ils n’identifient pas l’UCK en tant qu’armée, en tant qu’organisation et en tant qu’histoire de ces individus.»

Kurti ne serait pas attiré par ce qu’il fera réellement en ce qui concerne le travail du tribunal, s’il soutiendrait une autre tentative – comme en 2017 – de démanteler le tribunal, ou sur la perspective de la grâce présidentielle des personnes inculpées si elles le sont. condamné. Mais face à la pandémie COVID-19, à une économie défaillante et aux pourparlers en cours avec la Serbie, son approche peut simplement être de l’ignorer.

Et cela, a déclaré Visoka, pourrait être une bonne chose pour le Kosovo.

«À la fin de la journée, c’est comme ça que ça devrait être. Vous voyez en Occident, des affaires sensationnelles se déroulant devant les tribunaux, mais il n’y a pas beaucoup d’attention. Le Kosovo est jugé au niveau international par cette Cour, et plus nous lui accordons d’attention, plus nous nous opposons et stigmatisons le Kosovo », a-t-il déclaré.

«Vous ne pouvez pas vraiment retenir la société pour quelque chose qui n’est pas de sa faute. Nous devons laisser le processus se dérouler et quel que soit le résultat, le Kosovo doit avancer. «

