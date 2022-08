Au Kosovo comme en Ukraine, la même “main invisible” occidentale fomente le conflit

Dans les deux cas, l’Occident n’a exercé aucune pression sur le camp qu’il soutient pour qu’il adhère aux accords internationaux signés

Outre le conflit en Ukraine, l’Europe est désormais confrontée à la perspective d’un nouveau conflit au Kosovo, la province sécessionniste de la Serbie (officiellement nommée Kosovo-Metohija selon la constitution serbe). La sécession unilatérale du Kosovo a été reconnue par les principales puissances occidentales en 2008. Cela s’est produit neuf ans après l’attaque de l’OTAN contre la Serbie et la République fédérale de Yougoslavie, après quoi les forces de l’OTAN ont occupé la province et aidé à installer un gouvernement dirigé par des Albanais de souche dominé par d’anciens membres du l’organisation terroriste de l’Armée de libération du Kosovo.

La crise actuelle a été déclenchée par le Premier ministre albanais du Kosovo, Albin Kurti, qui voulait initialement forcer la population majoritairement serbe du nord de la région à accepter les plaques d’immatriculation et les papiers d’identité kosovars à partir du 1er août, et interdire l’entrée dans la province ou délivrer des papiers temporaires aux voyageurs munis de plaques et de documents délivrés par la Serbie.

Lire la suite Le Kosovo retarde la répression contre les Serbes

Kurti a tenté un coup similaire en septembre 2021, déclenchant une crise où les Serbes locaux du nord du Kosovo ont organisé des barrages routiers et la police du Kosovo aurait battu et intimidé des civils serbes, tandis que les autorités de Belgrade ont mis l’armée serbe en état d’alerte maximale et ont ordonné des survols par des avions de chasse au-dessus de la frontière administrative entre la Serbie proprement dite et le Kosovo. L’UE a finalement négocié un accord temporaire, en attendant un accord final qui devait être conclu en avril prochain, sous les auspices de l’UE. Cependant, rien n’en est sorti.

Du Kosovo à l’Ukraine, il semble qu’il y ait un modèle concernant les accords dans lesquels les puissances occidentales ont une main. Depuis le début de l’opération militaire spéciale de cette année en Ukraine, les responsables russes ont répété à maintes reprises que l’Occident n’avait jamais pressé Kiev de remplir sa part de l’accord de paix Minsk 2 de 2015, destiné à mettre fin à l’impasse de Kiev avec les républiques du Donbass. Récemment, l’ancien président ukrainien Petro Porochenko a ouvertement admis que l’Ukraine n’avait jamais eu l’intention de respecter l’accord, mais qu’elle ne faisait que gagner du temps jusqu’à ce qu’elle puisse constituer une armée capable d’envahir le Donbass.

La situation au Kosovo n’est pas très différente. L’UE a négocié un accord entre Pristina et Belgrade en avril 2013, le soi-disant accord de Bruxelles, par lequel la Serbie était censée démanteler ses structures policières et judiciaires “parallèles” au Kosovo et convaincre les Serbes du Kosovo d’accepter l’intégration dans la police et la police du Kosovo. système juridique, sans reconnaître l’indépendance du territoire. Et les autorités de Belgrade l’ont fait, malgré un grand tollé public suscité par cette décision.

Cependant, il y avait une deuxième partie de l’accord, par laquelle Pristina était obligée de former une association de municipalités serbes, avec des pouvoirs locaux substantiels et des liens avec la Serbie proprement dite. La partie albanaise de l’accord de Bruxelles n’a pas été respectée à ce jour. Ou, comme l’a déclaré le 31 juillet le président serbe Aleksandar Vucic, 3 390 jours se sont écoulés depuis la signature de l’accord de Bruxelles, et toujours aucun signe de l’association.

Comme dans le cas de l’Ukraine, le collectif occidental n’a exercé aucune pression sur le côté qu’il soutient pour qu’il remplisse sa part d’un accord international signé. Et encore une fois, comme dans le cas de l’Ukraine, cela a encouragé Pristina à adopter une position de plus en plus belliqueuse, ce qui pourrait très bien conduire à un conflit plus grave.

Lire la suite La force de l’Otan en alerte face aux tensions au Kosovo

Il y a un ingrédient supplémentaire au mélange du Kosovo, grâce au conflit en Ukraine. À savoir, les Serbes – tant en Serbie qu’en Bosnie-Herzégovine – sont pratiquement les seuls parmi les peuples européens à refuser de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie et à manifester constamment leur soutien ouvert à l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. En conséquence, le gouvernement de Belgrade subit des pressions constantes et croissantes de la part des principales capitales occidentales, ainsi que de l’UE et de l’OTAN, pour changer sa politique et rejoindre le suicide économique collectif de l’Occident.

Étant donné que Belgrade s’est révélée être un dur à cuire pour l’Occident sur le plan diplomatique lorsqu’il s’agit de s’opposer à la Russie, il n’est pas du tout tiré par les cheveux d’imaginer que les Albanais du Kosovo pourraient simplement être considérés par l’Occident comme un outil utile pour en outre tourner les vis sur Belgrade. De la même manière cynique que les malheureux Ukrainiens sont utilisés pour faire pression sur la Russie et l’affaiblir.

Les jours et les semaines à venir nous en diront certainement beaucoup. Le sursis temporaire apporté par le report d’un mois par les autorités kosovares de leur interdiction des plaques d’immatriculation et des documents d’identité serbes jusqu’au 1er septembre peut sembler encourageant. Cependant, il faut toujours garder à l’esprit que l’Occident dispose de tous les outils nécessaires pour faire pression sur Pristina afin qu’il respecte l’accord de Bruxelles et qu’il se comporte juste, en général. Le Kosovo dépend totalement d’un flux constant d’injections financières occidentales et du soutien de l’OTAN en matière de sécurité.

Le président serbe a déclaré publiquement que la Serbie n’était pas intéressée par un nouveau conflit mais ne permettrait pas que son peuple soit blessé et maltraité par l’appareil de sécurité du Kosovo. Si les principales puissances occidentales ne freinent pas Kurti et, au lieu de le presser de respecter les accords précédemment signés, lui permettent d’utiliser la force et de prendre ses mesures unilatérales annoncées en septembre, ou même plus tôt, cela peut signifier au moins deux ou trois choses : 1) que la menace de nouvelles violences au Kosovo a été utilisée par l’Occident pour arracher davantage de concessions à Belgrade, peut-être dans les coulisses, ayant à voir avec la formation d’un nouveau gouvernement serbe, ou 2) que les élites politiques assiégées de l’Occident veulent et, peut-être, ont désespérément besoin de l’éclatement d’un autre conflit en Europe. Ou peut-être même les deux.

La seule chose qui est, malheureusement, difficile à imaginer, c’est que les États-Unis et l’UE fassent réellement quelque chose pour contribuer fondamentalement à une résolution pacifique de cette crise.