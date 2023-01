Au Kenya, la tradition de cracher de la tribu Maasai est à l’opposé de ce que l’on pourrait croire

Le monde est plein de cultures et de traditions différentes. Ce que vous pourriez considérer comme un geste aimable peut s’avérer impoli envers quelqu’un qui vit dans une autre partie du monde. De plus, il y a des tribus en Afrique qui ont certaines traditions qui sont à la fois grossières et particulières partout ailleurs dans le monde, mais très communes et considérées comme gentilles avec les habitants. L’une de ces tribus est celle des Maasai au Kenya et dans le nord de la Tanzanie, où la tradition de cracher sur les autres est considérée comme une bénédiction et un signe de respect.

Les membres de la tribu Maasai sont réputés pour leurs vêtements distinctifs et sont une attraction touristique car ils sont si uniques. Ils ont certaines des tenues les plus colorées et des rituels fascinants. Ils s’enveloppent dans des draps écarlates nommés Shuka et restent calmes sous la pression lorsqu’ils sont attaqués, se défendant avec une lance à la main.

Les Maasai sont connus pour leur tradition de crachats car contrairement au reste du monde, ils ne s’offusqueront pas si vous décidez de cracher dessus. Ils considèrent la salive comme une bénédiction et un bon présage. Les Maasai montreront du respect en crachant dans votre paume avant de vous serrer la main et ils ne le font qu’aux personnes qu’ils respectent profondément.

Les membres de la tribu Maasai ont également une tradition populaire de cracher sur leurs nouveau-nés pour les bénir avec prospérité et longévité. Non seulement les parents, mais les membres de la famille et les amis crachent sur les nourrissons pour les bénir. Ils croient que si l’enfant n’est pas craché dessus et plutôt complimenté, il grandira pour avoir une vie malheureuse, pleine de malheurs. Ainsi, au lieu de maudire leurs enfants d’une vie malheureuse, les proches disent du mal d’eux et crachent sur eux pour qu’ils mènent une vie heureuse plus tard.

De même, cracher sur une mariée est considéré comme un geste de félicitations et un bon souhait pour sa fertilité. Pour le représenter, le père de la mariée lui crache sur le front et la poitrine.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici