Au Kentucky, plus de pluie complique la récupération alors que le nombre de morts augmente

Mme Johnson et d’autres cuisinaient tout ce que les gens apportaient au centre communautaire – maïs, soupe, porc en conserve – et livraient des repas sur des véhicules à quatre roues à ceux qui ne pouvaient pas se rendre au centre en personne. Mais il était si difficile de s’approvisionner, même de l’eau potable, qu’il y avait une limite à ce qu’ils pouvaient faire.

Même en dehors des tempêtes, il y avait de profondes inquiétudes quant aux jours étouffants à venir, étant donné qu’environ 11 000 clients étaient toujours sans électricité et plus du double sans eau. 44 000 autres personnes faisaient l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau, a déclaré le gouverneur lundi matin.

De nombreuses personnes dans les montagnes dépendent de petites conduites d’approvisionnement en eau qui descendent les ruisseaux et les creux, et les réparations de ces conduites pourraient prendre des semaines, a déclaré Greg Stumbo, un ancien représentant de l’État, qui déchargeait des fournitures de secours dans un centre de loisirs du comté de Knott. “Ça va être mauvais quand il fera encore chaud”, a-t-il déclaré. Les maisons cuisaient déjà dans une mer de boue collante, a-t-il dit, et “vous ne pouvez pas nettoyer tout ça si vous n’avez pas d’eau et d’électricité”.

Le nettoyage était la tâche herculéenne qui attendait les citoyens épuisés de Whitesburg, une ville d’environ 2 000 habitants qui longe la rivière Kentucky. Lundi après-midi, les rues vallonnées étaient bordées de montagnes détrempées de tapis, de conduits de climatisation, de jouets, de canapés et de chaises. Sur le trottoir devant une église se tenait un banc, devant une vaste sélection de livres, y compris des hymnes, des guides de prière, un Coran et un exemplaire de “The Joy of Trivia”.