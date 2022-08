Au Kansas, le soutien au droit à l’avortement ne vient pas seulement des endroits habituels

“Certaines de ces questions sont vraiment non partisanes – les gens ne les voient pas à travers le prisme partisan comme beaucoup d’entre nous le font”, a déclaré aux journalistes Ashley All, porte-parole de Kansans for Constitutional Freedom, qui a dirigé les efforts pour faire échouer l’amendement. mercredi. “Nous avons pu engager des gens dans une conversation non partisane sur cette question, et je pense que c’est quelque chose qui a vraiment joué en notre faveur.”