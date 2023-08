Au Japon, près d’un tiers des femmes de 18 ans pourraient ne jamais avoir d’enfants, ce qui met en lumière les inquiétudes de la population.

Au Japon, environ un tiers des femmes de 18 ans pourraient ne jamais avoir d’enfants, a déclaré mercredi un institut gouvernemental, dans les dernières données décrivant une bataille difficile pour inverser le déclin de la population dans la troisième économie mondiale.

L’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale (IPSS) estime dans un rapport que 33,4 % des femmes nées en 2005 seraient sans enfant. Le scénario le plus optimiste prévoyait ce chiffre à 24,6 % et le pire à 42 %.

Le Premier ministre Fumio Kishida a promis en juin de lutter contre la crise démographique avec des mesures « sans précédent », notamment des allocations plus importantes pour les familles de trois enfants ou plus.

Cependant, un sondage Kyodo News publié peu de temps après a montré qu’environ les deux tiers de la population n’avaient pas espoir que cette politique soit efficace.

« Avec l’augmentation du coût de la vie, je ne pense pas que les gens sentent qu’ils peuvent se permettre d’avoir des enfants ou qu’ils peuvent facilement dire qu’ils veulent avoir des enfants », a déclaré Anna Tanaka, 23 ans, à Reuters.

Le nombre d’enfants au Japon est en baisse depuis plus de quatre décennies, à mesure que l’appétit pour le mariage et le rôle parental diminue et que les soucis financiers augmentent, selon des enquêtes.

L’IPSS détermine le pourcentage attendu de femmes sans enfants en prenant en compte des facteurs tels que l’âge du mariage pour estimer le taux de fécondité.

Miho Iwasawa, directeur de la recherche sur la dynamique des populations à l’IPSS, a déclaré que les gens se mariaient plus tard, ce qui entraînait une baisse des naissances.

En 2020, les femmes se sont mariées pour la première fois à un âge moyen de 29,4 ans, soit 3,9 ans plus tard qu’en 1985, selon les données gouvernementales. Se marier à la fin de la trentaine n’aboutit souvent qu’à un seul enfant, voire aucun, a déclaré Iwasawa.

Cette tendance pourrait elle-même provoquer un cercle vicieux dans lequel moins d’enfants engendreraient moins d’enfants, a déclaré Takuya Hoshino, économiste principal au Dai-ichi Life Research Institute.

Comme les gens ont moins d’enfants, ils peuvent dépenser plus pour chaque enfant que les familles ne le faisaient dans le passé. Cela fait augmenter le coût moyen d’élever un enfant pour l’ensemble de la population, ce qui dissuade certaines personnes d’avoir des enfants, a-t-il déclaré.

Les frais de scolarité dans les universités privées ont quintuplé entre 1975 et 2021, et par 19 dans les universités publiques, selon les données.

« Le défi est qu’aucune cause unique ne peut être identifiée pour expliquer la baisse du taux de natalité », a déclaré Iwasawa.

La population du Japon, qui était de 126,15 millions d’habitants en 2020, devrait tomber à 87 millions d’ici 2070, a indiqué l’IPSS.