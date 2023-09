Au Japon, plus d’une personne sur dix est âgée de 80 ans ou plus pour la première fois – après que le président a mis en garde contre une crise démographique | Nouvelles du monde

Au Japon, plus d’une personne sur dix est âgée de 80 ans ou plus pour la première fois, le pays étant de plus en plus confronté à une population vieillissante.

La population du Japon diminue et vieillit depuis des décennies, les jeunes retardant le mariage et la naissance des enfants, en grande partie à cause d’emplois instables et de difficultés économiques.

En février, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a averti que son pays était « au bord » d’une crise démographique et a annoncé de nouvelles dépenses pour soutenir les jeunes couples souhaitant avoir des enfants.

Les derniers chiffres démographiques, publiés par le ministère de l’Intérieur du pays, montrent que le Japon a la population la plus âgée du monde.

Le pays de 124,4 millions d’habitants compte environ 12,59 millions de personnes âgées de 80 ans ou plus.

Dans le même temps, le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus a dépassé pour la première fois les 20 millions dans le pays.

Les données gouvernementales montrent également que la proportion de la population âgée de 65 ans ou plus (36,23 millions de personnes) a atteint un record de 29,1 %, contre 29 % il y a un an – le pourcentage le plus élevé au monde.

L’Italie arrive en deuxième position avec 24,5% de sa population âgée de 65 ans ou plus, tandis que la Finlande arrive en troisième position avec 23,6%, selon le ministère de l’Intérieur.

Les statistiques sont encore plus préoccupantes dans un pays qui a signalé une contraction de sa population d’environ 800 000 personnes l’année dernière, avec 1,56 million de décès et 771 000 naissances.

Il s’agit de la 15e année consécutive de déclin naturel de la population au Japon.

Ces chiffres sont également arrivés alors qu’il n’y a pas assez de jeunes pour occuper des emplois dans le pays.

Le Japon s’appuie donc sur une main-d’œuvre âgée.

Plus de neuf millions de personnes âgées travaillent, soit 13,6 %, soit un travailleur sur sept au Japon.

Un quart de toutes les personnes âgées au Japon ont un emploi, soit moins que la Corée du Sud (36,2 %), mais bien plus que d’autres pays développés comme les États-Unis (18,6 %) ou la France (3,9 %).

Parallèlement, plus d’un tiers des personnes âgées de 70 à 74 ans ont un emploi au Japon, selon les données.

Comme de nombreux pays développés, le Japon dispose également d’un système de retraite public dans lequel les contribuables financent les prestations des personnes ayant atteint l’âge de la retraite.

D’ici 2040, la population âgée du Japon devrait représenter 34,8 % de la population.

Ce qui se passe au Japon pourrait être un signe des choses à venir au Royaume-Uni, où l’ONS prévoit que la part de la population âgée de plus de 60 ans passera de 24 % en 2019 à 29 % d’ici 2039.

Yoko Tsukamoto, professeur à l’Université des sciences de la santé d’Hokkaido au Japon, a déclaré : « Les gens vivent simplement plus longtemps, en grande partie grâce à une bonne alimentation, à des choix de vie sains, à des médicaments qui s’améliorent constamment et au niveau élevé des soins de santé au Japon. « .

Le professeur affirme que le problème se situe à l’extrémité inférieure de la tranche d’âge.

Elle a déclaré : « Les gouvernements tentent depuis de nombreuses années de trouver des moyens d’encourager les jeunes couples à avoir des enfants ou à avoir une famille plus nombreuse, mais rien ne semble fonctionner.

« En fin de compte, il est très coûteux d’avoir des enfants dans pratiquement tous les pays développés. Ce n’est donc pas un problème propre au Japon. Mais il est grave. »