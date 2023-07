Au Japon, où le saut d’emploi est mal vu, les agents aident les gens à échapper à l’inconfort de démissionner

Au Japon, un pays réputé pour sa loyauté envers les entreprises et son emploi à vie, les personnes qui changent d’emploi sont souvent considérées comme des lâcheurs. Et c’est considéré comme honteux.

Entrez « taishoku daiko » ou « agents qui quittent leur emploi ». Des dizaines de ces services ont vu le jour au cours des dernières années pour aider les personnes qui veulent simplement sortir.

« Imaginez un divorce désordonné », déclare Yoshihito Hasegawa, qui dirige TRK, basé à Tokyo, dont le service Guardian a conseillé l’année dernière 13 000 personnes sur la façon de démissionner de leur emploi avec un minimum de tracas.

L’INSPECTION FINALE COMMENCE AVANT LE REJET EN MER DES EAUX USÉES TRAITÉES DE FUKUSHIMA

Les gens conservent souvent leur emploi même lorsqu’ils sont mécontents, se sentant comme s’ils étaient des « kamikazes » sacrifiant leur vie pour le plus grand bien, a-t-il dit, comparant ses clients aux pilotes envoyés en mission suicide dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

« C’est ainsi que les choses sont faites, de la même manière que les jeunes apprennent à honorer les personnes âgées », a-t-il déclaré. « Démissionner serait une trahison.

Fondé en 2020, Guardian, un service de taishoku daiko, a aidé diverses personnes, principalement dans la vingtaine et la trentaine, à s’échapper moins douloureusement des emplois qu’elles souhaitaient quitter. Cela inclut les personnes qui travaillaient dans un sanctuaire shinto, un cabinet de dentiste et un cabinet d’avocats, ainsi que le personnel d’un dépanneur et d’un restaurant.

Près de la moitié des clients de Guardian sont des femmes. Certains travaillent pendant un jour ou deux et découvrent ensuite que les promesses de salaire ou d’heures de travail étaient fausses.

Guardian facture 208 $ pour son service, qui comprend une adhésion de trois mois à un syndicat qui représentera un employé dans ce qui peut rapidement se transformer en un processus de négociation délicat et délicat au Japon.

Généralement, les clients de Guardian ont travaillé pour les petites et moyennes entreprises qui emploient le plus de Japonais. Parfois, les personnes travaillant pour de grandes entreprises demandent de l’aide. Dans de nombreux cas, les patrons ont leur mot à dire sur la façon dont les choses sont gérées et refusent parfois simplement de laisser un travailleur partir, d’autant plus que de nombreux endroits manquent de main-d’œuvre, compte tenu de la pénurie chronique de main-d’œuvre au Japon.

La loi japonaise garantit essentiellement aux gens le droit de démissionner, mais certains employeurs habitués à une hiérarchie à l’ancienne ne peuvent tout simplement pas accepter que quelqu’un qu’ils ont formé veuille partir. Ceux qui s’attaquent à la bataille pour arrêter de fumer et qui ont été interviewés pour cette histoire ont utilisé des termes comme « fanatiques », « intimidateurs » et « mini-Hitlers » pour décrire ces patrons.

Les pressions conformistes des « bourreaux de travail » dans la culture japonaise sont douloureusement lourdes. Les travailleurs ne veulent pas être perçus comme des fauteurs de troubles, sont réticents à remettre en question l’autorité et peuvent avoir peur de s’exprimer. Ils peuvent craindre d’être harcelés après avoir démissionné. Certains s’inquiètent de l’opinion de leur famille ou de leurs amis.

Bien que la plupart des clients de Guardian préfèrent rester anonymes, un jeune homme qui s’appelle en ligne Twichan a demandé de l’aide après avoir été critiqué pour ses performances de vente et est devenu si déprimé qu’il a pensé à se suicider. Avec l’aide de Guardian, il a pu arrêter en 45 minutes.

Taku Yamazaki, qui est allé dans un autre taishoku daiko, a déclaré que son ancien employeur était une filiale d’un grand fournisseur informatique et qu’il savait que son départ serait compliqué et prendrait du temps car il s’en sortait bien là-bas.

« J’ai ressenti une certaine gratitude envers l’endroit que je quittais, mais je voulais changer de vitesse mentalement et avancer le plus vite possible », a-t-il déclaré.

Lorsque les gens remplissent des formulaires en ligne taishoku daiko, une réponse automatisée arrive en quelques minutes, avec une réponse plus personnelle promise dans un délai d’un jour ouvrable.

L’avocat Akiko Ozawa, dont le cabinet d’avocats conseille les personnes qui quittent leur emploi bien qu’il représente généralement des entreprises, a reconnu qu’il peut être difficile de croire que les gens ne peuvent pas simplement prendre et partir.

« Mais changer d’emploi est un défi majeur au Japon qui nécessite un courage énorme », a déclaré Ozawa, qui a écrit un livre sur le taishoku daiko. Compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre au Japon, il est difficile de trouver et de former des remplaçants et les patrons s’indignent parfois lorsque quelqu’un démissionne.

LE JAPON AUGMENTE L’ÂGE DU CONSENTEMENT DE 13 À 16 ANS

« Tant que cet état d’esprit japonais existe, le besoin de mon travail ne disparaît pas », a déclaré Ozawa, qui facture 450 dollars pour son service. « Si vous êtes si malheureux que vous commencez à vous sentir malade, alors vous devriez faire ce choix pour prendre le contrôle de votre propre vie. »

Un autre service d’abandon, Albatross, propose un service « MoMuri », ou « ne peut plus le supporter », facture des frais de 150 $ pour les travailleurs à temps plein et des frais avantageux de 80 $ pour les travailleurs à temps partiel.

Les problèmes sur le lieu de travail existent depuis toujours, mais les gens réalisent maintenant qu’ils peuvent obtenir de l’aide en ligne, a déclaré son fondateur, Shinji Tanimoto.

« Ils nous disent qu’ils ne pouvaient pas dormir du tout avant, mais ils peuvent enfin dormir autant qu’ils veulent », a-t-il déclaré à propos des clients de MoMuri. « Les utilisateurs nous remercient tout le temps. Certains pleurent des larmes de joie. »

Une personne voulait arrêter de travailler dans un salon pour animaux de compagnie où les employés donnaient secrètement des coups de pied aux animaux. Un autre voulait quitter son emploi dans un cabinet dentaire où le personnel n’utilisait pas de nouveaux gants pour chaque patient.

Beaucoup sont des femmes travaillant comme infirmières ou soignantes à qui on demande de rester jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé, mais qui finissent toujours par travailler un an plus tard, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Toshiyuki Niino a fondé Exit Inc., un précurseur dans le secteur du taishoku daiko, en 2018, après avoir rencontré un patron qui lui criait constamment dessus. Un autre a menacé de le tuer.

Il a quitté les deux emplois et a vu une opportunité.

« Je suis fier d’avoir commencé ce genre de travail », a-t-il déclaré.

Frais de sortie 140 $. Maintenant que les employeurs comprennent ce qu’est le taishoku daiko, cela peut être terminé en 15 minutes, une fois que les papiers de démission sont en route.

Niino, qui dit n’avoir jamais exprimé d’opinion à l’école, reproche au système éducatif japonais de former des travailleurs obéissants incapables de s’affirmer.

Il envisage de se diversifier pour inclure des conseils en santé mentale, des recommandations d’emploi et peut-être une expansion à l’étranger.

Niino rit, racontant comment l’un de ses propres employés a utilisé une agence rivale pour démissionner, puis a créé sa propre entreprise de taishoku daiko.

« C’est mieux si vous pouvez dire vous-même que vous voulez arrêter », a-t-il déclaré.