Au Japon, la rancune d’Abe Suspect contre l’Église de l’unification est familière

Dans un jugement de 2016, un tribunal civil de Tokyo a accordé plus de 270 000 dollars de dommages-intérêts à l’ancien mari d’un membre de l’église, après qu’elle ait fait don de son héritage, de son salaire et de ses fonds de retraite au groupe pour le “sauver” lui et ses ancêtres de la damnation.

Dans une autre affaire civile de 2020, un juge a ordonné à l’église et aux autres accusés de verser des dommages-intérêts à une femme après que des membres l’aient convaincue que le cancer de son enfant était causé par des péchés familiaux. Sur leurs conseils, elle a dépensé des dizaines de milliers de dollars en biens et services religieux, comme la recherche de son histoire familiale et l’achat de bénédictions.