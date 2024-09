Au Japon, des chercheurs se tournent vers l’art pour façonner le processus scientifique

Images et illustrations — des croquis de Léonard de Vinci aux dessins des XVIIIe et XIXe siècles Honzō Gaku les monographies – jouent depuis longtemps un rôle scientifique important. Mais le mouvement naissant « SciArt » tente de déplacer le regard des chercheurs du laboratoire vers la galerie et au-delà, dans le but non seulement d’accroître l’engagement du public, mais aussi de façonner la recherche elle-même.

Pendant des siècles, les images scientifiques, comme ces dessins de Da Vinci, ont été reconnues pour leurs qualités artistiques, et plus récemment, les photos de l’espace et du monde des insectes sont tout aussi susceptibles, sinon plus, d’inspirer des sentiments d’émerveillement et de respect qu’une peinture ou une peinture. sculpture. Mais le SciArt est aussi un art directement influencé par le processus scientifique et ses découvertes, et de plus en plus de praticiens soulignent la valeur de la collaboration entre scientifiques et artistes, deux professions longtemps considérées comme distinctes.

L’Imperial College de Londres, par exemple, organise un concours annuel appelé Dance Your PhD, tandis que le programme Fundamentalz associé à l’Association japonaise de communication pour la science et la technologie cherche à reconnecter la science, l’art et la société en réunissant des personnes des deux domaines. Au fond, bon nombre de ces projets SciArt visent à exploiter l’émerveillement, l’intrigue et la créativité qui se cachent à la fois dans l’art et la science.