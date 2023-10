Au Japon, de nombreux enfants ont-ils faim ? Comment pouvons nous aider? — Problèmes mondiaux

Huit étudiants de Dalton Tokyo Junior ont visité la banque alimentaire Karuizawa et ont interviewé Yoko Komiyama à la cuisine Watashi.

TOKYO, 04 oct (IPS) – Saviez-vous que 20 millions de personnes au Japon ont du mal à mettre suffisamment de riz sur leur table ? La pauvreté cachée est un problème croissant au Japon. Dans ce dernier article des Youth Thought Leaders d’IPS, ils appellent les gens à déclencher une réaction en chaîne de bonne volonté et d’empathie et à les aider à prouver que les jeunes sont de formidables alliés dans la résolution des problèmes mondiaux. Imaginez ceci : ce sont les journées torrides de l’été et les enfants sont affluant vers le centre commercial voisin, impatients de profiter de l’air frais et de passer du temps avec des amis. Mais parmi les rires et les bavardages, une fille se tient seule dans l’aire de restauration.

C’est une scène dont nous avons entendu parler ou, peut-être, lire dans un article, mais ce n’est que lorsque nous rencontrons R, une mère d’une trentaine d’années originaire de la région nord de Kanto, que la dure réalité nous frappe. « Chez nous, nous n’avons pas de climatisation », explique-t-elle. « Alors, quand je vais au travail, mes enfants partent. Ils passent leurs journées à la bibliothèque ou au centre pour enfants local, se tiennent compagnie jusqu’à environ 19 heures. Ils jouent à des jeux, se plongent dans des bandes dessinées et pour le déjeuner, ils partagent un bâton de pain à 100 yens que j’ai acheté chez Daiso. Des boissons ? Eh bien, ils se servent eux-mêmes dans la fontaine à eau de l’établissement.

Saviez-vous qu’un stupéfiant Au Japon, 20 millions de personnes ont du mal à mettre suffisamment de riz sur leur table? Étonnamment, beaucoup ignorent cette dure réalité, une question souvent enveloppée dans le terme pauvreté cachée, qui est progressivement devenu un problème important au Japon. En outre, une statistique troublante révèle que Dans le pays, 1 enfant sur 7 ne peut actuellement pas profiter de trois repas carrés de riz. Lorsque nous entendons « pauvreté infantile », nos esprits peuvent dériver vers des images de jeunes sous-alimentés dans des pays en développement confrontés à une « pauvreté absolue », sans logement ni moyens de subsistance quotidiens.

Huit étudiants de Dalton Tokyo Junior ont visité la banque alimentaire Karuizawa et ont interviewé Yoko Komiyama à la cuisine Watashi.

Les étudiants de Dalton Tokyo Junior se préparent à aider à cuisiner et à servir dans la cuisine Watashi à Karuizawa.

Un étudiant de Dalton Tokyo Junior a aidé à cuisiner à la cuisine Watashi à Karuizawa.

Un étudiant de Dalton Tokyo Junior aide à servir à la cuisine Watashi à Karuizawa.

Les élèves de la Dalton Tokyo Junior School interviewent Yuki Mitsuhara, président de l’ONG Keep Moms Smiling.

Les étudiants ont organisé des dons aux banques alimentaires.

Cependant, la pauvreté dont nous discutons ici est une « pauvreté relative », qui touche les enfants des ménages dont le revenu médian est inférieur à la moitié. Les implications de ce type de pauvreté passent souvent inaperçues. Même s’ils ne se couchent pas le ventre vide, ces enfants ont souvent du mal à avoir une alimentation équilibrée. La viande et les légumes deviennent un luxe rare et les repas riches en glucides, comme les nouilles instantanées bon marché, deviennent la norme. Certains n’ont même pas les moyens d’acheter des produits de base comme des uniformes scolaires, des sacs ou des vêtements de sport, ce qui rend leur vie considérablement plus difficile.

Parmi ces enfants, ceux issus de familles monomères sont confrontés aux réalités les plus dures, avec un surprenant 50 pour cent de ces ménages confrontés à ces difficultés. La cause profonde peut être attribuée à l’écart salarial entre les hommes et les femmes, ce qui rend extrêmement difficile pour les familles monoparentales de joindre les deux bouts. Même lorsque les niveaux d’éducation correspondent, un écart salarial persistant entre les sexes persiste et s’accentue avec le temps. Il est choquant de constater que le revenu annuel des femmes diplômées de l’université est souvent parallèle à celui des hommes diplômés du secondaire.

Le Japon est aux prises avec un écart salarial entre hommes et femmes important par rapport à d’autres grands pays de l’OCDE.

En 2021, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale ont indiqué que 78,6 % des hommes occupaient un emploi régulier, alors que seulement 46,8 % des femmes bénéficiaient du même statut. Cette forte disparité contribue au fait que les enfants des ménages monoparentaux se retrouvent souvent sans nourriture suffisante. Il est naturel de supposer que le Japon, en tant que nation prospère, ne serait pas confronté à des problèmes aussi urgents liés à la faim chez les enfants.

Pourtant, parallèlement à cela, le gaspillage alimentaire suscite une inquiétude croissante, englobant la dilapidation d’articles comestibles et les déchets des supermarchés en raison de l’approche des dates de péremption. En réfléchissant à ces questions, nous avons réfléchi à la manière d’utiliser efficacement les excédents alimentaires.

Pourquoi jeter quelque chose quand d’autres peuvent le manger ? Nous avons décidé de visiter Cuisine Watashi à Karuizawa, un établissement qui utilise la nourriture des banques alimentaires pour offrir gratuitement de délicieux repas aux enfants. Dans une interview avec Yoko Komiyama, a-t-elle partagé : « Certains enfants japonais dépendent des repas scolaires, mais pendant les vacances scolaires prolongées, certains ne prennent que deux repas par jour. Nous sommes là pour les soutenir.

De plus, il y a Kodomo-Shokudo, qui soutient les cafétérias pour enfants proposant des repas gratuits ou à faible coût. Ces cafétérias sont destinées à tout le monde, pas seulement aux enfants défavorisés, afin que personne ne se sente gêné d’y accéder. Ainsi, nous avons imaginé une cuisine accueillante où chacun pourrait se réunir, un peu comme sa propre cuisine domestique. C’est devenu un centre communautaire vital, réunissant des familles à faible revenu, des enfants, des adultes qui travaillent, des personnes âgées et des convives solitaires pour partager des repas et des conversations.

Le 22 juillet 2023, nous avons visité la cuisine Watashi, qui fonctionne le troisième samedi de chaque mois, pour nous aider à cuisiner et à servir. Nous avons même apporté une collection de bonbons fournie par l’équipe pour les enfants. L’expérience a été incroyablement enrichissante. Voir les gens rester debout pendant trois heures, cuisiner pour 150 personnes, faire la vaisselle et savourer les repas a apporté une immense joie. Avec une trentaine de bénévoles, tous visiblement heureux de leur travail, je me suis rendu compte que donner un coup de main aux autres nous faisait vraiment chaud au cœur.

Pendant l’année scolaire, les enfants assistés sociaux reçoivent une aide pour les repas scolaires. Cependant, lorsque l’école est fermée pour les vacances, un écart important apparaît, et il est navrant d’entendre histoires d’enfants qui retournent à l’école après une pause, visiblement sous-alimentés et ayant perdu du poids. Nous ne pouvions nous empêcher de sympathiser avec les parents dans ces situations, l’angoisse qu’ils doivent ressentir alors qu’ils luttent pour nourrir leurs enfants tout en désirant partager leur bonheur autour d’un repas que nous tenons souvent pour acquis.

Une enquête menée par l’ASBL Kidsdoor, axé sur les ménages défavorisés, révèle des résultats alarmants. Un nombre stupéfiant de 49 % des personnes interrogées ont déclaré réduire leurs propres repas pour garantir que leurs enfants puissent manger. En fait, 17 % des parents ont admis ne prendre qu’un seul repas par jour, tandis que 47 % n’en prenaient que deux. Ces statistiques illustrent de manière poignante à quel point les parents accordent la priorité au bien-être de leurs enfants.

Face à cette disparité, où certains ont le luxe de jeter la nourriture qu’ils pourraient manger tandis que d’autres luttent quotidiennement pour en mettre suffisamment sur la table, nous avons lancé une campagne de collecte de nourriture. Nous avons contacté les écoles, les membres de la communauté et ceux qui possédaient encore des produits alimentaires dans un mois après leur date de péremption mais qui seraient probablement inutilisés. Cette nourriture, une fois collectée, est ensuite acheminée vers ceux qui en ont le plus besoin.

En tant que membre de l’équipe Dalton, dans notre quête d’une banque alimentaire appropriée à laquelle contribuer, nous avons rencontré une organisation à but non lucratif appelée Gardez les mamans souriantes, faisant un travail exceptionnel. Keep Moms Smiling est une organisation qui vise à fournir des repas aux parents d’enfants malades qui ont souvent du mal à dormir ou à manger tout en s’occupant de leurs petits hospitalisés. De plus, ils collectent les surplus des entreprises et des restaurants et les redirigent vers les parents qui en ont cruellement besoin.

Selon Yuki Mitsuhara, président de Keep Moms Smiling, « Les parents n’ont pas besoin d’être à l’hôpital avec leurs enfants malades, mais en raison du manque de personnel infirmier, ils doivent souvent assumer un rôle de soignant. Même si les hôpitaux fournissent des repas aux patients, ils n’offrent pas de tels services aux soignants, notamment des lits ou des douches. Par conséquent, de nombreux parents tombent eux-mêmes malades en raison du manque de repos et perdent souvent leur emploi en raison de leur séjour prolongé à l’hôpital. Mitsuhara, s’appuyant sur son expérience personnelle, a ajouté : « Je me souviens très bien de la chaleur d’un repas chaud pendant que mon enfant était hospitalisé pendant une période prolongée. Je souhaite offrir à ces parents un moment de joie à travers un bon repas, qui leur redonne la force de continuer à prendre soin de leurs enfants. Avec cette mission, nos chefs de restaurant s’unissent pour préparer et fournir ces délicieux repas indispensables aux parents d’enfants malades.

Dans le monde d’aujourd’hui, il est clair que la fracture entre abondance et pénurie est flagrante. En tant que jeunes, nous aspirons à être ce pont, reliant ceux qui souhaitent éviter le gaspillage, tendre la main de l’espoir et partager la joie avec des organisations comme « Keep Moms Smiling ».

Nous aspirons à ce que vous compreniez le potentiel qui réside en chacun de nous. Ensemble, nous pouvons déclencher une réaction en chaîne de bonne volonté et d’empathie, prouvant ainsi que les jeunes peuvent être de formidables alliés dans la lutte contre les problèmes mondiaux. Alors, voici notre question : que ferez-vous aujourd’hui pour rendre l’avenir plus brillant pour quelqu’un d’autre ?

Note: Shunki Sometaya était le chef d’équipe

Edité par Hanna Yoon

Rapport du Bureau IPS de l’ONU

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS News Bureau des Nations Unies sur Instagram

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service