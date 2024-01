Au Guatemala, nouveau quartier utopique ? Ou un témoignage des inégalités ?

Essayez de vous promener dans une grande partie de la ville de Guatemala : c’est un cauchemar pour les piétons.

Les motos dévalent les trottoirs bondés. Les gardes armés de fusils louchent sur chaque passant, évaluant les assaillants potentiels. Des bus crachant de la fumée traversent les panneaux d’arrêt.

Mais niché dans l’étendue chaotique de la capitale, il existe un havre de rêve où rien de tout cela n’existe.

Dans la ville de Cayalá, domaine utopique créé par l’une des familles les plus riches du Guatemala, les rues sont calmes et ordonnées, les magasins sont haut de gamme et les maisons accessibles – ne serait-ce qu’aux familles appartenant à la petite élite aisée du pays ou aux étrangers, comme les Des diplomates américains en poste dans l’immense ambassade des États-Unis nouvellement construite à proximité.

Évoquant l’atmosphère d’une ville méditerranéenne sereine, Cayalá présente des bâtiments d’un blanc laiteux aux toits de tuiles rouges, une salle civique colossale avec des colonnes toscanes, des cafés et des restaurants coûteux, des places bordées de colonnades et des boulevards pavés de pierre accessibles à pied. Tout cela est ouvert au public, à l’exception des sections fermées où vivent environ 2 000 familles.