Au Gabon, des officiers militaires déclarent avoir pris le pouvoir quelques jours après l’élection présidentielle

Un groupe d’officiers supérieurs de l’armée gabonaise est apparu à la télévision nationale mercredi matin et a déclaré qu’il avait pris le pouvoir, quelques minutes après que l’organisme électoral de l’État a annoncé que le président Ali Bongo avait remporté un troisième mandat.

Apparus sur la chaîne de télévision Gabon 24, les officiers ont déclaré qu’ils représentaient toutes les forces de sécurité et de défense de ce pays d’Afrique centrale. Ils ont déclaré que les résultats des élections avaient été annulés, que toutes les frontières avaient été fermées jusqu’à nouvel ordre et que les institutions de l’État avaient été dissoutes.

De forts bruits de coups de feu ont été entendus dans la capitale Libreville, a déclaré un journaliste de Reuters après l’émission télévisée.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du gouvernement du pays membre de l’OPEP. Il n’y a pas eu d’informations immédiates sur le sort de Bongo, qui a été vu pour la dernière fois en public lorsqu’il a voté lors de l’élection de samedi.

« Au nom du peuple gabonais (…) nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime actuel », ont déclaré les officiers dans un communiqué.

Alors qu’un officier lisait la déclaration commune, une douzaine d’autres se tenaient silencieusement derrière lui, vêtus de treillis militaires et de bérets.

Aucune information n’a été disponible dans l’immédiat sur le sort du président Ali Bongo, photographié en juillet, qui a été vu pour la dernière fois en public lorsqu’il a voté lors de l’élection de samedi. (Steeve Jordan/AFP/Getty Images)

Les militaires se sont présentés comme membres du Comité de Transition et de Restauration des Institutions. Les institutions étatiques qu’ils ont déclarées dissoutes comprenaient le gouvernement, le Sénat, l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et l’organe électoral.

En cas de succès, ce coup d’État représenterait le huitième en Afrique de l’Ouest et centrale depuis 2020. Les coups d’État au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Tchad et au Niger ont sapé les progrès démocratiques ces dernières années.

Le mois dernier, l’armée a pris le pouvoir au Niger, provoquant une onde de choc à travers le Sahel et attirant les puissances mondiales dont les intérêts stratégiques sont en jeu.

Internet coupé, couvre-feu imposé

Les tensions étaient vives au Gabon, dans un contexte de craintes de troubles après les élections présidentielles, parlementaires et législatives de samedi, au cours desquelles Bongo cherchait à prolonger l’emprise de sa famille sur le pouvoir depuis 56 ans, tandis que l’opposition faisait pression pour un changement dans les secteurs riches en pétrole et en cacao, mais pauvres. nation frappée.

Le manque d’observateurs internationaux, la suspension de certaines émissions étrangères et la décision des autorités de couper le service Internet et d’imposer un couvre-feu nocturne dans tout le pays après le scrutin ont suscité des inquiétudes quant à la transparence du processus électoral.

Le Gabon a déjoué une tentative de coup d’État militaire en janvier 2019 après que des soldats se sont brièvement emparés de la radio d’État et ont diffusé un message disant que Bongo, qui avait subi un accident vasculaire cérébral quelques mois plus tôt, n’était plus apte à exercer ses fonctions.

La situation a été rétablie quelques heures plus tard après que deux des putschistes présumés ont été tués et d’autres arrêtés.

Bongo déclaré vainqueur

Le Centre électoral gabonais a déclaré mercredi que Bongo avait remporté les élections avec 64,2 pour cent des voix et que son principal challenger, Albert Ondo Ossa, était arrivé en deuxième position avec 30,7 pour cent.

Bongo, 64 ans, qui a succédé à son père Omar à la présidence en 2009, avait affronté 18 challengers, dont six soutenaient Ondo Ossa dans le but de réduire la course.

Le gouvernement a déclaré que la coupure du Web et le couvre-feu étaient nécessaires pour empêcher la propagation de fausses nouvelles et protéger la sécurité publique. La victoire contestée de Bongo aux élections de 2016 a provoqué de violentes manifestations qui ont vu le bâtiment du Parlement incendié.

Son équipe a rejeté les allégations de fraude d’Ondo Ossa et de son alliance d’opposition après un vote entaché par l’ouverture de nombreux bureaux de vote avec plusieurs heures de retard.

Les responsables électoraux portent des urnes alors que les gens attendent l’ouverture d’un bureau de vote lors de l’élection présidentielle à Libreville, au Gabon, samedi. (Gérauds Wilfried Obangome/Reuters)

L’alliance Alternance 2023 a également signalé d’autres irrégularités présumées, notamment le fait que les bulletins de vote de ses candidats n’avaient pas été déployés correctement dans certaines zones. Reuters n’a pas pu vérifier cette affirmation de manière indépendante.

L’Union européenne n’a pas été invitée à observer cette élection. Les observateurs de l’UE avaient déjà remis en question la validité de la courte victoire de Bongo lors de l’élection présidentielle de 2016.

Lundi, l’organisme de surveillance des médias Reporters sans frontières (RSF) a exprimé son inquiétude face au blocage d’Internet et à la suspension temporaire au Gabon des diffusions des chaînes d’information internationales françaises RFI, France 24 et TV5 Monde.

L’opposition a contesté les deux précédentes victoires électorales de Bongo, invoquant des fraudes. Il est arrivé au pouvoir lors d’un vote en 2009 suite au décès de son père Omar Bongo avant d’être réélu en 2016.