Au G-20, le chef de la FIFA appelle à un cessez-le-feu pour la Coupe du monde en Ukraine

GENÈVE (AP) – Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exhorté mardi les dirigeants mondiaux à appeler à un cessez-le-feu dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine lors de la Coupe du monde qui commence cette semaine.

Quelques jours seulement après avoir demandé aux équipes de la Coupe du monde d’éviter les problèmes politiques et de droits de l’homme qui tourbillonnent autour du pays hôte, le Qatar, et de se concentrer uniquement sur le football, Infantino a semblé s’écarter de ses propres conseils lors d’un voyage du golfe Persique en Indonésie pour la réunion du Groupe des 20.

La Coupe du monde qui commence dimanche pourrait être “ce déclencheur positif”, a déclaré Infantino, pour rechercher la paix après près de neuf mois de ce que la FIFA a qualifié de “conflit en Russie et en Ukraine”.

“Nous ne sommes pas naïfs de croire que le football peut résoudre les problèmes du monde”, a déclaré le président de la FIFA aux délégués des poids lourds politiques du monde.

“Donc, mon plaidoyer, à vous tous, est de penser à un cessez-le-feu temporaire, pendant un mois, pour la durée de la Coupe du Monde de la FIFA, ou au moins la mise en place de certains couloirs humanitaires, ou tout ce qui pourrait conduire à la reprise de le dialogue comme premier pas vers la paix », a déclaré Infantino.

La proposition faisait écho aux objectifs de la Trêve olympique – un renouvellement moderne soutenu par les Nations Unies de la tradition de cesser les combats et d’accorder un passage sûr aux jeux de la Grèce antique.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, quatre jours après la cérémonie de clôture des Jeux d’hiver de Pékin.

Infantino, qui est membre du Comité international olympique, n’a pas directement condamné la Russie ni fait référence au président Vladimir Poutine. Infantino et Poutine ont travaillé en étroite collaboration avant et pendant l’organisation de la Coupe du monde 2018 par la Russie, que le président de la FIFA a félicité à l’époque pour avoir montré une nouvelle facette accueillante du pays.

Il n’était pas clair si un cessez-le-feu serait bien accueilli par le peuple ukrainien et son président Volodymyr Zelenskyy, qui s’est adressé au sommet du G-20 par liaison vidéo. Il a appelé à un retrait complet des troupes russes et à la restitution du contrôle ukrainien de son territoire

“Il ne faut pas proposer à l’Ukraine de conclure des compromis avec sa conscience, sa souveraineté, son territoire et son indépendance”, a déclaré Zelenskyy. “Et si la Russie dit qu’elle veut soi-disant mettre fin à cette guerre, qu’elle le prouve par des actes.”

Avec le soutien de Zelenskyy, la fédération ukrainienne de football s’est associée à l’Espagne et au Portugal pour organiser conjointement la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Un hôte pour ce tournoi sera choisi en 2024.

Infantino a ajouté que “nous savons que notre objectif principal en tant qu’organisation sportive est et devrait être le sport”.

“Mais parce que le football unit le monde, cette Coupe du Monde de la FIFA, avec cinq milliards de personnes qui la regardent, peut être le déclencheur d’un geste positif, d’un signe ou d’un message d’espoir”, a déclaré Infantino.

La Coupe du monde la plus politique de l’ère moderne arrive à un moment de troubles dans les rues d’Iran après la mort en septembre d’une femme de 22 ans précédemment détenue par la police des mœurs du pays.

L’Iran entame sa campagne de Coupe du monde lundi contre l’Angleterre – et affrontera plus tard les États-Unis dans le groupe B – et certains joueurs ont ouvertement soutenu les manifestations à domicile.

« Tout le monde a le droit de s’exprimer. l’entraîneur portugais de l’équipe, Carlos Queiroz, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse, ajoutant que ce n’était pas une distraction.

“Il est hors de question de penser que l’équipe nationale iranienne souffre de problèmes comme celui-là. Ils veulent écrire l’histoire », a déclaré Queiroz.

L’Iran n’a jamais dépassé la phase de groupes d’une Coupe du monde.

Graham Dunbar, Associated Press