Au G-20, la Chine s’oppose à ce que l’invasion de l’Ukraine par la Russie soit qualifiée de “guerre”

La Chine s’est jointe à la Russie pour s’opposer à l’utilisation de la «guerre» pour décrire l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine dans un communiqué conjoint lors du sommet du G20 en Indonésie, tentant de saper les efforts des États-Unis et de leurs alliés pour condamner le conflit dans les termes les plus forts possibles. Les négociations sur la déclaration conjointe ont inclus un débat houleux sur le mot, la Russie et la Chine faisant pression pour un autre mandat pour décrire plus de huit mois de conflit militaire sanglant et sanglant qui a suivi l’assaut à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine, selon les délégués.

Le communiqué final devrait inclure la « guerre », même s’il est probable qu’il notera que certains pays ont des points de vue différents sur le conflit et son impact mondial – le langage requis pour sceller l’accord sur le communiqué. Plusieurs pays en développement ont servi de « pont » entre les membres du Groupe des sept économies avancées et l’alliance Russie-Chine.

Biden dit qu’il n’y a pas de “nouvelle guerre froide” après sa rencontre avec le président chinois Xi

L’opposition de la Chine au mot « guerre » met en lumière sa tentative de jouer les deux camps contre l’Ukraine. Pékin marche sur la corde raide diplomatique depuis le début de l’invasion, semblant parfois se distancier de Moscou tout en affirmant que la Russie a des “préoccupations légitimes en matière de sécurité” et que le “coupable ultime” dans le conflit sont les États-Unis et l’OTAN. Cette double approche est mise à rude épreuve alors que la Chine essaie de raconter des histoires différentes à son public national et à ses interlocuteurs internationaux.

Lors des négociations, ses délégués ont fait valoir que le G-20 n’était pas le bon forum pour discuter des questions de sécurité, ont déclaré les délégués. Mais les pays occidentaux et leurs alliés ont rétorqué que la guerre avait un effet sur l’économie mondiale, en particulier sur l’énergie.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu aux questions sur la position de la Chine lors des négociations du communiqué.

Lors de la première visite à l’étranger du président Xi Jinping depuis qu’il a obtenu un troisième mandat – et seulement son deuxième voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie de coronavirus – le dirigeant chinois a cherché à désamorcer les tensions avec les États-Unis et leurs alliés au sujet de la guerre en Ukraine, que Pékin s’est abstenue de condamner.

Malgré l’offensive de charme, la Chine reste en désaccord avec la plupart des autres dirigeants du groupe sur son soutien continu à Poutine, soulignant la réticence de Xi à sacrifier un partenariat stratégique soigneusement cultivé avec la Russie pour regagner la confiance des capitales occidentales. Lundi, la Chine était l’un des 14 pays à voter contre une résolution des Nations Unies appelant la Russie à verser des réparations de guerre à l’Ukraine.

Le rejet par Xi de la menace ou de l’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine lors d’une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Pékin la semaine dernière a été considéré par certains en Europe comme un signe qu’il perdait patience avec la Russie après près de neuf mois de combats et les voilées occasionnelles de Moscou. menaces d’utiliser ces armes. Mais la lecture chinoise de la réunion de trois heures de Xi avec le président Biden lundi n’a fait aucune objection similaire à la posture nucléaire.

Pékin “essaie de tirer le meilleur parti de la rhétorique sur les armes nucléaires” et “de tirer parti d’une position commune pour améliorer les relations avec l’Europe”, a déclaré Amanda Hsiao, analyste principale de la Chine à l’International Crisis Group. La position exprimée par Xi avec Scholz est depuis longtemps la politique de la Chine sur les armes nucléaires, même si Pékin n’avait pas encore déclaré lorsqu’il parlait de l’Ukraine.

La Chine a souvent profité des discussions avec les dirigeants européens pour adopter un langage plus critique à propos de l’invasion russe. C’est lors d’une réunion avec son homologue français en mars que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a qualifié pour la première fois le conflit de « guerre ». Les diplomates chinois ont largement évité le terme depuis.

Contrairement à la rencontre avec les Européens, la Chine semble moins disposée à se ranger du côté des États-Unis contre son partenaire. “Le fait qu’ils n’aient fait référence qu’à [opposition to nuclear weapons] obliquement dans la lecture de la réunion Xi-Biden suggère un malaise à paraître aligné avec les États-Unis sur cette question et était probablement destiné à rassurer Moscou », a déclaré Hsiao.

Wang a ensuite déclaré aux médias chinois que Xi avait réitéré la position de la Chine selon laquelle “les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées et une guerre nucléaire ne peut pas être menée” lors de pourparlers avec Biden.

La Chine est prudente quant à l’utilisation du mot «guerre» car elle sympathise avec la position de la Russie et n’aime pas voir les États-Unis renforcer leurs alliances en réponse au conflit, a déclaré Ren Xiao, professeur de relations internationales à l’Université Fudan.

Ren a ajouté que l’importance diplomatique de la Russie pour la Chine rend impossible l’interruption des relations économiques normales entre les deux pays. “La Chine ne s’aliénera pas délibérément la Russie pour se rapprocher des États-Unis et de l’Europe”, a-t-il déclaré.

Après le ton plus optimiste de la rencontre de Biden avec Xi après des mois de tensions latentes, un haut responsable de l’administration Biden n’a pas indiqué mardi quels pays ou combien ont signé le langage fort de la déclaration finale – ou si la Chine faisait partie de ceux qui se rangent du côté avec la Russie pour s’opposer à une telle condamnation.

Le responsable, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour offrir une évaluation des pourparlers du G-20, a déclaré que “la plupart” des pays du G-20 devaient signer une ferme condamnation de la guerre de la Russie en Ukraine et que la déclaration serait “dites clairement que la guerre de la Russie fait des ravages partout dans le monde et pour l’économie mondiale dans son ensemble.”

“Il sera clair que la plupart des membres du G-20 condamnent la guerre de la Russie et les immenses souffrances qu’elle a causées – à la fois pour les Ukrainiens et pour les familles du monde en développement qui sont confrontées à l’insécurité alimentaire et énergétique en conséquence.”

Après la rencontre avec Xi, Biden a déclaré aux journalistes : “Je crois absolument qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une nouvelle guerre froide”.

“Je suis convaincu qu’il a compris exactement ce que je disais, et j’ai compris ce qu’il disait”, a poursuivi Biden. Cette évaluation relativement positive a marqué une rupture avec les échanges tendus lors des réunions de diplomates chinois et américains au début de la présidence de Biden.

Les messages mitigés de Pékin ont de nouveau été affichés mardi lorsqu’une rencontre entre Wang et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov n’a reçu qu’un article laconique dans les médias d’État chinois, tandis que la discussion sur l’événement a été partiellement restreinte sur les réseaux sociaux chinois.

Dans son discours aux dirigeants du G-20, Xi n’a pas mentionné le conflit en Ukraine, critiquant plutôt ceux qui “utilisent l’idéologie pour tracer des lignes et s’engager dans la politique des blocs”, une fouille apparente aux États-Unis.

Lors de leur réunion de mardi, Xi a déclaré au président français Emmanuel Macron qu’il “espère que la France poussera l’Union européenne à poursuivre une politique chinoise indépendante et positive”, reflétant la crainte de Pékin que le continent adopte des restrictions similaires à celles des États-Unis sur la technologie de pointe chinoise. .

Selon la version française, Xi “a exprimé sa profonde inquiétude face au choix de la Russie de poursuivre la guerre en Ukraine” et s’est joint à Macron pour affirmer son engagement à respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine.

Aucun de ces sentiments n’était présent dans la lecture chinoise, où Xi a simplement déclaré que la Chine “préconise le cessez-le-feu, la cessation des combats et les pourparlers de paix”.

« La Chine continuera à jouer un rôle constructif à sa manière », a-t-il déclaré.