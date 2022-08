Au fur et à mesure que les espèces se rétablissent, certaines menacent d’autres dans un état plus grave

GLEN ARBOUR, Michigan (AP) – Dissimulés derrière des arbres près du lac Michigan, deux scientifiques ont manipulé à distance un hibou robotique sur le sol de la forêt. Alors que l’intrus battait des ailes et hululait, un émerillon gardant son nid dans un pin voisin s’élança au-dessus de lui, émettant des appels de détresse aigus et rapides.

Le petit faucon a plongé vers l’ennemi – et dans un filet que les stagiaires du Smithsonian Tim Baerwald et Zachary Bordner avaient tendu entre des poteaux en acier. Ils ont délicatement démêlé le merlin tacheté de brunâtre, puis attaché une bande de jambe et une unité de transmission à dos afin que les chercheurs puissent suivre les mouvements de la mère oiseau.

“Tant qu’il est correctement ajusté, elle aura une vie longue et heureuse”, a déclaré Baerwald avant que Bordner ne libère le merlin, qui est revenu à son arbre de nidification.

La mission permettra d’approfondir les connaissances sur une espèce qui se remet encore d’un dépérissement important causé par des pesticides dont le DDT, interdit en 1972 après avoir fait du mal à de nombreux oiseaux de proie. Il aide également les gestionnaires de Sleeping Bear Dunes National Lakeshore à protéger le pluvier siffleur, un oiseau de rivage en voie de disparition que les émerillons tuent et mangent.

“Les Merlins sont une grande menace pour leur rétablissement”, a déclaré Nathan Cooper, écologiste de recherche au Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute.

La situation est ironique : une espèce en difficulté rebondit grâce aux efforts de restauration, seulement pour aggraver les choses pour les autres en péril en s’attaquant à elles ou en les supplantant pour la nourriture et l’espace de vie. Des circonstances similaires se sont produites ailleurs, mettant au défi les experts de la faune qui souhaitent qu’ils prospèrent tous dans des environnements équilibrés et sains.

Par exemple, le retour de l’emblématique pygargue à tête blanche a exercé une pression sur les oiseaux aquatiques rares. La résurgence des faucons pèlerins menace les sternes moins menacées de Californie et les pluviers neigeux de l’Ouest qui se réfugient dans des bases navales près de San Diego. Et, au large des côtes californiennes, les attaques de requins blancs protégés entravent le rétablissement des loutres de mer menacées.

Les phoques gris, auparavant sur le point de disparaître dans les eaux de la Nouvelle-Angleterre, occupent maintenant certaines plages du Massachusetts par centaines. Le retour du mammifère de 800 livres a soulevé des inquiétudes concernant les stocks de poissons vulnérables.

Selon les experts, de telles conséquences involontaires ne révèlent pas nécessairement les failles de la loi américaine sur les espèces en voie de disparition ou des programmes de conservation. Ils illustrent plutôt la complexité de la nature et l’importance de protéger les communautés biologiques, et pas seulement les espèces individuelles.

“De toute évidence, il y a des occasions où nous avons ces conflits entre les espèces que nous essayons de protéger”, a déclaré Stuart Pimm, spécialiste de l’extinction à l’Université Duke. « Mais est-ce une préoccupation majeure en matière de conservation ? Non.”

Le rétablissement des espèces peut produire des compromis, car certains animaux sont plus adaptables que d’autres aux changements du climat ou du paysage, a déclaré Bruce Stein, scientifique en chef à la National Wildlife Federation.

“De nombreux écosystèmes où ces choses se produisent sont un peu détraqués au départ parce que nous les avons modifiés d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Stein. « Avec le changement climatique, il y aura des gagnants et des perdants. Les perdants auront tendance à avoir des besoins spécifiques en matière d’habitat, des niches écologiques étroites et seront souvent ceux qui sont déjà en déclin.

La région des Grands Lacs compte environ 65 à 70 couples de pluviers siffleurs à dos sablonneux et à collier, qui glissent le long des plages en grignotant de minuscules animaux marins et leurs œufs. Ils font partie des trois populations nord-américaines restantes, leur déclin étant principalement causé par la perte d’habitat et la prédation.

Pendant ce temps, le nombre de merlins dans la région a bondi. Au cours des 10 à 15 dernières années, ils sont soupçonnés d’avoir tué au moins 57 pluviers adultes, a déclaré Cooper.

Alors que les officiels ont tiré sur des merlins, ils recherchent des contrôles non létaux. Les données des sacs à dos des émetteurs pourraient aider à déterminer s’il vaut la peine d’essayer de les capturer et de les déplacer, a déclaré Vince Cavalieri, biologiste au National Lakeshore.

LES AIGLES MENACENT LES OISEAUX RARES

Le rétablissement de l’oiseau national américain, le pygargue à tête blanche, est un triomphe. Mais dans une zone côtière du Maine, le grand rapace pose un problème à la seule population reproductrice américaine de grands cormorans.

“Lorsqu’ils sont dérangés par des aigles, les cormorans adultes s’en vont et quittent leurs nids”, a déclaré Don Lyons, scientifique en conservation au Seabird Institute de la National Audubon Society.

Puis les goélands, les corbeaux et les corbeaux se précipitent pour engloutir les œufs et les poussins de cormoran. “Si cela se produit à plusieurs reprises, une colonie entière peut échouer”, a déclaré Lyons.

Son équipe organise des volontaires pour camper près des rassemblements de cormorans pour effrayer les aigles.

Dans le sud de la Californie, les sternes pygmées et les pluviers neigeux ne font pas le poids face aux faucons pèlerins qui, comme les aigles, ont rebondi après l’interdiction du DDT. Ces pesticides remontent les chaînes alimentaires et poussent les grands oiseaux à produire des œufs à coquille mince, que les femelles écrasent lorsqu’elles tentent de les incuber.

La San Diego Zoo and Wildlife Alliance essaie de protéger les oiseaux en voie de disparition en embauchant un fauconnier pour capturer les pèlerins problématiques, en les gardant dans une installation de détention pendant l’hiver ou en les relâchant dans le nord de la Californie. Certains trouvent un nouveau territoire, tandis que d’autres y retournent, a déclaré Nacho Vilchis, un écologiste de la conservation.

“S’il y a un véritable problème d’oiseau qui revient sans cesse, nous pouvons demander l’autorisation de l’enlever létal, mais ce n’est que rarement fait”, a déclaré Vilchis.

La chasse et les primes ont dévasté les phoques gris de la Nouvelle-Angleterre. Sauvée par le Marine Mammal Protection Act de 1972, la population a rebondi à plusieurs dizaines de milliers.

Les groupes de pêcheurs soutiennent que les phoques pourraient menacer les stocks de cabillaud que les régulateurs s’efforcent de reconstituer après des décennies de surpêche.

La Coastal Ecosystem Alliance, basée à Fairhaven, dans le Massachusetts, veut affaiblir la loi de protection pour permettre la chasse et ralentir la croissance de la population de phoques, a déclaré Peter Krogh, membre du conseil d’administration.

“Les phoques gris sont certainement ce cas où le rétablissement a été à la fois un motif de célébration et de préoccupation”, a déclaré Kristina Cammen, scientifique spécialiste des mammifères marins à l’Université du Maine, qui affirme qu’ils présentent moins de risques pour les populations de poissons que les humains.

PHOQUES, CORMORANTS PÊCHEURS CHEVREUSES

Comme le conflit sur les phoques et la morue, il existe d’autres cas où la renaissance d’espèces peut être plus une nuisance pour les gens qu’une menace pour d’autres espèces sauvages.

Les pisciculteurs du sud et les pêcheurs de la région des Grands Lacs et du nord-ouest du Pacifique se plaignent depuis longtemps du cormoran à aigrettes, un oiseau plongeur à plumes sombres qui se gorge de poisson-chat, de perche, de saumon et d’autres espèces prisées.

Les cormorans ont si bien réussi depuis l’interdiction du DDT que les agences ont essayé de les limiter à certains endroits avec le graissage des œufs, la destruction des nids et même le tir – entraînant des poursuites judiciaires de la part des écologistes qui disent que les oiseaux sont un bouc émissaire pour les actions humaines qui nuisent aux poissons.

“Ils font partie de notre communauté aviaire et de nos écosystèmes, et il faut leur trouver une place”, a déclaré Dave Fielder, biologiste de recherche halieutique au ministère des Ressources naturelles du Michigan. “Mais quand leur nombre est si élevé qu’ils déciment potentiellement la pêche récréative, c’est un problème.”

Les dindes sauvages étaient répandues dans toute l’Amérique du Nord avant la colonisation européenne, mais avaient diminué à des dizaines de milliers dans les années 1930, disparaissant de nombreux États. Maintenant, ils sont chassés dans 49 États et sont si courants en Nouvelle-Angleterre qu’ils provoquent souvent des embouteillages.

Certains chasseurs disent que les dindes affamées sont en concurrence avec la gélinotte huppée, qui diminuent dans certaines parties de leur aire de répartition, comme le Haut-Midwest. Mais les scientifiques pointent du doigt la perte d’habitat et le changement climatique.

La National Wild Turkey Federation aide à déplacer les dindes des États riches – comme la Caroline du Nord, le Maine et la Virginie-Occidentale – vers le Texas et d’autres qui pourraient en utiliser davantage, a déclaré Mark Hatfield, directeur national des services de conservation.

“Si vous introduisez la chasse aux dindes sauvages localisées, vous réduisez immédiatement le problème des dindes surabondantes”, a déclaré Hatfield.

LA NATURE AU TRAVAIL

Selon les scientifiques, les conflits entre les espèces en voie de rétablissement et celles qui sont encore en difficulté ne signifient pas toujours que quelque chose ne va pas. Cela pourrait refléter un retour à ce qu’étaient les choses avant que les humains ne se mettent en travers du chemin.

“Quand une population revient là où elle a les mêmes interactions avec d’autres organismes qu’avant sa disparition, c’est la nature à l’œuvre”, a déclaré John Fitzpatrick, directeur émérite du Laboratoire d’ornithologie de l’Université Cornell.

Le pygargue à tête blanche “défie nos idées préconçues sur ce qui est normal” pour des proies telles que les grands cormorans en Nouvelle-Angleterre et les guillemots marmettes sur la côte ouest, qui auraient pu être moins abondants avant le déclin des aigles, a déclaré Lyons de la société Audubon.

Le rétablissement de l’aigle « complique la conservation de certaines autres espèces », a déclaré Lyons. “Mais leur rétablissement est un résultat si merveilleux… c’est une complication bienvenue.”

Les relations prédateur-proie sont complexes et l’intervention peut être délicate, a déclaré Stein de la fédération de la faune. Il est souvent plus sage, a-t-il dit, de se concentrer sur la protection de l’habitat et de reconnecter des paysages fragmentés pour favoriser la migration naturelle plutôt que de “déplacer les choses bon gré mal gré”.

Mais le scientifique environnemental Ian Warkentin, spécialiste du merlin, a déclaré qu’il pouvait y avoir des moyens d’aider les espèces en difficulté sans être trop dur. De plus grands faucons – tels que les pèlerins parfois utilisés pour chasser les oiseaux des aéroports – pourraient être déployés pour chasser les merlins des zones de nidification des pluviers.

« Je tombe du côté de la clôture qui dit que nous devrions faire tout ce que nous pouvons… pour aider au rétablissement des espèces pour lesquelles nous avons causé un tel chagrin », a déclaré Warkentin, du campus Grenfell de l’Université Memorial de Terre-Neuve.

___

Larson a rapporté de Washington, DC, et Whittle a rapporté de Portland, Maine.

___

Sur Twitter, suivez Flesher : @JohnFlesher ; Larson @LarsonChristina et Whittle : @pxwhittle

John Flesher, Christina Larson et Patrick Whittle, Associated Press