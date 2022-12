Au fur et à mesure que les discussions sur la nature se déroulent, voici ce que la conservation « 30 par 30 » pourrait signifier au Canada

Le Premier ministre Justin Trudeau a été sans équivoque mercredi lorsqu’on lui a demandé si le Canada allait atteindre son objectif de protéger un quart de toutes les terres et océans du Canada d’ici 2025.

«Je suis heureux de dire que nous allons atteindre notre objectif de 25 sur 25», a déclaré Trudeau lors d’une petite table ronde avec des journalistes en marge des pourparlers sur la nature qui se déroulent à Montréal.

Cet objectif, qui signifierait déjà la protection de 1,2 million de kilomètres carrés supplémentaires de terres, n’est que l’étape intermédiaire sur la voie de la conservation de 30 % d’ici 2030 – l’objectif phare que le Canada préconise lors de la conférence sur la biodiversité COP15.

Mais que signifie réellement la conservation des terres ou des voies navigables ?

“Lorsque nous parlons de protection des terres et des eaux, nous parlons d’envisager un ensemble d’actions à travers des paysages plus larges”, a déclaré Carole Saint-Laurent, responsable des forêts et des terres à l’Union internationale pour la conservation de la nature.

La définition d’« aire protégée » du groupe, reprise par la convention des Nations unies sur la biodiversité, fait référence à un « espace géographique clairement délimité » géré par des lois ou des règlements dans le but de protéger durablement la nature.

« Cela peut aller de zones bénéficiant de protections très strictes à des zones protégées ou conservées », a déclaré Saint-Laurent.

“Nous devons examiner toute cette série d’actions de protection et de restauration afin non seulement de sauver la nature, mais de le faire d’une manière qui va aider nos sociétés. Il n’y a pas de formule magique, et le contexte est tout.

L’organisation, qui tient sa propre «liste verte» mondiale des zones conservées, énumère 17 critères sur la façon dont les zones peuvent correspondre à la définition.

La plupart des critères sont centrés sur la manière dont les sites sont gérés et protégés. L’un permet l’extraction des ressources, la chasse, les loisirs et le tourisme tant qu’ils sont à la fois compatibles et favorables aux objectifs de conservation définis pour la zone.

Dans de nombreux cas, les activités industrielles et l’extraction des ressources ne sont pas autorisées dans les aires protégées. Mais ce n’est pas toujours vrai au Canada, particulièrement lorsqu’il s’agit des droits des peuples autochtones sur leur territoire traditionnel.

Dans certains parcs provinciaux, l’exploitation minière et l’exploitation forestière sont autorisées. Dans le parc Algonquin en Ontario, par exemple, l’exploitation forestière est autorisée dans environ les deux tiers de la superficie du parc.

Le Canada compte près de 10 millions de kilomètres carrés de terres terrestres, y compris des lacs et des rivières d’eau douce intérieurs, et environ 5,8 millions de kilomètres carrés de territoire marin.

En décembre 2021, le Canada avait conservé 13,5 % de ses terres et près de 14 % de son territoire marin. Le gouvernement l’a fait par le biais d’une combinaison de parcs et de réserves nationaux et provinciaux, de réserves fauniques, de refuges d’oiseaux migrateurs, d’aires marines nationales de conservation, d’aires marines protégées et de ce qu’on appelle « d’autres mesures de conservation efficaces par zone ».

Il peut s’agir de terres privées qui ont un plan de gestion pour protéger et conserver les habitats, ou de terres publiques ou privées où la conservation n’est pas l’objectif principal mais finit par se produire.

La Base des Forces canadiennes Shilo, au Manitoba, comprend environ 211 kilomètres carrés d’habitats naturels entretenus dans le cadre d’un plan de protection de l’environnement géré par le ministère de la Défense nationale.

Conservation de la nature Canada est un organisme à but non lucratif qui recueille des fonds pour acheter des terrains à des propriétaires privés dans une optique de conservation à long terme.

Mike Hendren, son vice-président régional de l’Ontario, a déclaré que sur de telles terres, les plans de gestion peuvent inclure tout, des sentiers naturels à la chasse, mais toujours avec la conservation comme priorité.

Pour atteindre « 25 sur 25 », le Canada doit protéger davantage plus de 1,2 million de kilomètres carrés de terres, soit environ la taille du Manitoba et de la Saskatchewan additionnés. Arriver à 30 p. 100, c’est ajouter, en plus, des terres presque équivalentes en taille à l’Alberta.

Le gouvernement fédéral devrait protéger 638 000 kilomètres carrés supplémentaires de territoire marin et de côtes d’ici 2025, soit une superficie presque trois fois plus grande que le golfe du Saint-Laurent. D’ici 2030, une autre zone de la taille du golfe devrait être ajoutée.

Trudeau a déclaré que dans un pays aussi grand et diversifié que le Canada, des règles strictes et rapides sur ce qui peut et ne peut pas arriver dans les aires protégées n’ont pas de sens.

Il a dit qu’il devrait y avoir des distinctions entre les zones qui ne peuvent avoir aucune activité et les endroits où vous pouvez exploiter, enregistrer ou chasser, tant que cela est fait dans un souci de conservation.

“Il est possible d’avoir une sorte de plans de gestion qui sont informés par tout le monde, informés par la science, informés par diverses communautés, qui disent, ‘oui, nous allons protéger cette zone et cela signifie, non, il n’y aura pas un nombre illimité une exploitation minière irresponsable va se produire », a-t-il déclaré.

“Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas certains projets dans certains endroits qui pourraient être le bon type de chose, ou la bonne chose à faire avancer.”

Le projet de texte du cadre de la biodiversité en cours de négociation à la COP15 n’est pas encore clair sur le type de zones terrestres et marines qui seraient éligibles ou sur ce que leur conservation signifierait spécifiquement.

Il propose actuellement qu’une partie substantielle des terres conservées devrait être « strictement protégée », mais certaines zones pourraient respecter le droit au développement économique.

—Mia Rabson, La Presse canadienne