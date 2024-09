« Au fil des années, j’ai réalisé que je m’épanouissais davantage lorsque je travaillais activement avec mes camarades de groupe dans les coulisses » : Brad Delson de Linkin Park se retire de la programmation live

Le guitariste de Linkin Park, Brad Delson, s’est retiré de la programmation live du groupe.

L’homme de 46 ans, qui a cofondé Linkin Park sous leur nom d’origine « Xero » en 1996, a publié une déclaration hier (7 septembre) disant qu’il ne se produirait pas lors de concerts avec les stars du nu metal dans un avenir proche. Il explique qu’il « s’épanouit[s] la plupart » lorsqu’ils travaillent avec le groupe sur la musique et la planification en direct dans les coulisses.

Linkin Park a récemment été réactivé avec la nouvelle chanteuse Emily Armstrong et le batteur Colin Brittain, et ils entameront une tournée mondiale de six dates la semaine prochaine. Le remplaçant de Delson sur scène est Alex Feder.

La déclaration de Delson se lit comme suit : « Plus qu’excité de partager ce nouveau chapitre avec le monde.

« Donner vie à notre vision est l’aboutissement de nombreux rebondissements, alors que nous poursuivons notre parcours unique ensemble en tant que groupe. Nous n’y serions pas parvenus sans la croyance en ce qui est possible, même lorsque les choses semblent impossibles ; sans la capacité d’écouter, en particulier lorsque les émotions sont profondes ; et sans le soutien et l’amour de tous ceux qui nous entourent. Merci, merci, merci.

« Je suis impressionné par le talent, la passion et le partenariat d’Emily et Colin. Je suis profondément reconnaissant à tous les membres de mon groupe pour leur humilité, leur travail acharné et leur amitié.

« J’ai toujours été profondément attaché à nos performances live et fier de celles-ci. Au fil des années, j’ai réalisé que je m’épanouissais davantage lorsque je travaillais activement avec mes camarades de groupe dans les coulisses – en studio, en collaborant sur notre nouvelle musique et en contribuant à la construction de notre spectacle live.

« Je suis très fier de tout ce que nous continuons à créer ensemble. Même si je ne me produirai pas en tournée dans ce nouveau chapitre, je suis très heureux de vous présenter Alex, mon beau compagnon sur la route. Alex est un musicien de classe mondiale, un ami gentil et attentionné, et nous sommes vraiment chanceux qu’il apporte son talent unique à notre univers LP.

« Un regard neuf, une reconnaissance sincère et un travail d’équipe dévoué nous ont permis d’atteindre ce moment spécial. Le privilège de partager notre créativité avec vous. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. »

Linkin Park a donné son premier concert ensemble depuis octobre 2017 le jeudi 5 septembre, dans un lieu tenu secret à Los Angeles. C’était le premier concert d’Armstrong, Brittain et Feder avec le groupe. Leur tournée débute le 11 septembre au Kia Forum à Inglewood. Les dates complètes ci-dessous.

Le premier album de Linkin Park depuis sept ans, De zérosortira le 15 novembre. Premier single La machine à vide est maintenant en streaming.

Peu de temps après avoir été annoncée comme la nouvelle chanteuse de Linkin Park, Armstrong a été critiquée pour ses liens présumés avec la Scientologie et pour avoir soutenu l’acteur Danny Masterson lors d’un procès où il a été reconnu coupable de viol sur deux personnes. Armstrong a publié une déclaration dans laquelle elle se distancie de Masterson, mais n’a pas précisé si elle avait déjà été scientologue ou non.

11 septembre : Forum Kia de Los Angeles, États-Unis

16 septembre : New York Barclays Center, États-Unis

22 septembre : Hamburg Barclays Arena, Allemagne

24 septembre : Londres The O2, Royaume-Uni

28 septembre : Seoul INSPIRE Arena, Corée du Sud

11 novembre : Bogota Coliseo Medplus, Colombie