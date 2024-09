Au Festival du Film de Telluride, la politique occupe le devant de la scène

Après les grèves qui ont paralysé Hollywood l’an dernier, les célébrités étaient de retour en force au Festival du Film de Telluride. Mais cette année, ce ne sont pas seulement Angelina Jolie, Will Ferrell, Saoirse Ronan et Bill Murray qui ont attiré l’attention dans cette pittoresque ville de montagne. Des personnalités politiques comme Hillary Clinton, James Carville, Mary Matalin et le procureur spécial Jack Smith étaient également présentes, ajoutant un peu de sérieux à la célébration cinématographique du festival.

Alors que l’actualité est dominée par les conflits mondiaux et que le pays se précipite vers une élection présidentielle que les deux partis jugent existentielle, Telluride ressemble moins à un refuge qu’à un microcosme des angoisses du monde. Les questions brûlantes – du conflit israélo-palestinien au changement climatique en passant par les droits reproductifs – ont été au cœur des documentaires et des longs métrages narratifs, infusant le bavardage cinématographique habituel de l’urgence du discours politique.

L’ancienne secrétaire d’Etat Hillary Clinton et sa fille Chelsea étaient présentes en tant que productrices du documentaire « Zurawski v Texas », qui se concentre sur un récent procès concernant l’accès à l’avortement dans l’Etat de l’étoile solitaire. Lors d’une séance de questions-réponses après la projection samedi aux côtés de trois des plaignants qui partagent leurs propres histoires profondément personnelles dans le film – Amanda Zurawski, Samantha Casiano et Austin Dennard – Hillary Clinton a exprimé son espoir que le documentaire, qui cherche actuellement à être distribué, apportera un nouvel éclairage sur la bataille pour garantir l’accès aux soins de santé reproductive après l’annulation par la Cour suprême de l’arrêt Roe v. Wade.

« Je ne pense pas que nous puissions sous-estimer l’importance de ce film pour briser le déni, le mépris, la cruauté qui ont affecté la vie et l’avenir de tant de femmes dans notre pays aujourd’hui », a déclaré Clinton à un public comble, qui a réagi à ce film émotionnellement déchirant à la fois par des acclamations et des larmes. « Bien sûr, nous avons beaucoup d’histoires sur l’avortement et la santé reproductive, mais après l’annulation de l’arrêt Roe… c’est vraiment un film qui brise le déni et l’indifférence. Et c’est seulement parce que les femmes sur cette scène ont voulu raconter leurs histoires. »

Chelsea Clinton a expliqué que sa mère et elle avaient lancé leur propre société de production, Hidden Light, « pour aider les gens à raconter des histoires qui, selon nous, doivent être racontées de toute urgence et qui, pourtant, sont trop souvent laissées dans l’ombre parce que les sujets sont souvent assez inconfortables pour les gens. Et nous pensons que nous vivons un moment où nous devons réellement être mal à l’aise. »

Le documentaire sur le réchauffement climatique « The White House Effect » a également rencontré un franc succès, avec une projection le samedi matin qui a attiré une foule si nombreuse que des dizaines de spectateurs ont dû refuser l’entrée. Composé entièrement d’images d’archives tirées de quelque 14 000 sources, le film, réalisé par Bonni Cohen, Jon Shenk et Pedro Kos, se concentre principalement sur la présidence charnière de George H.W. Bush, qui est arrivé au pouvoir en promettant d’être le « président de l’environnement », mais qui a ensuite renoncé à tout engagement sérieux pour faire face à la menace du changement climatique, la question étant devenue confuse en raison de la politique de division et de la désinformation délibérée.

Sur une note un peu plus légère, le célèbre stratège démocrate Carville a apporté son esprit cajun excentrique inimitable et son analyse politique astucieuse au festival en tant que sujet du documentaire de Matthew Tyrnauer « Carville : Winning Is Everything, Stupid ». Lors d’une séance de questions-réponses après la projection dimanche soir, Tyrnauer a expliqué qu’il avait terminé le film, qui a été repris par CNN Films, juste avant le débat entre Trump et Biden, pour ensuite devoir le remonter alors que la campagne prenait rapidement un tournant vertigineux.

Jeremy Strong, à gauche, et Sebastian Stan dans le film « The Apprentice ». (Festival de Cannes)

Carville, dont le mariage apparemment improbable avec l’ancien militant républicain Matalin constitue la colonne vertébrale émotionnelle du film, a déclaré qu’il espérait que le documentaire inspirerait une jeune génération à entrer dans l’arène politique. « Le pays ne sera jamais meilleur que les gens qui se lancent en politique, et si nous continuons à leur dire que c’est un sale boulot ou qu’ils sont tous des escrocs, ils vous entendront et ils resteront en dehors de la politique et le pays ira en enfer », a-t-il déclaré à la foule. « C’est ma véritable passion pour ce domaine. C’est un métier honorable. »

Le conflit israélo-palestinien a également eu des répercussions sur le festival. Le film captivant « September 5 » de Tim Fehlbaum a relaté l’enlèvement et le massacre d’athlètes israéliens par des militants palestiniens pendant les Jeux olympiques de Munich en 1972, tel que l’a vu l’équipe d’ABC Sports qui s’est retrouvée à devoir couvrir l’horrible événement en temps réel. Le documentaire « No Other Land » a exploré l’occupation de la Cisjordanie à travers le lien improbable entre un jeune activiste palestinien et un journaliste israélien.

Parmi les autres documentaires à forte connotation politique, la réalisatrice brésilienne Petra Costa a fait suite à son film nominé aux Oscars « Aux confins de la démocratie » avec « Apocalypse sous les tropiques », consacré à l’ascension de Jair Bolsonaro, tandis qu’Errol Morris s’est attaqué à la politique controversée de séparation des familles aux frontières de l’administration Trump avec son nouveau film, « Séparés ».

« Notre révolution de l’information suscite beaucoup de fanatisme, et il est urgent de créer des mécanismes qui empêcheront ce tribalisme de s’intensifier au point de nous entretuer et de tuer la planète », a déclaré Costa lors d’une séance de questions-réponses après la projection. « Je crois que nous traversons une période de crise si intense que cela sera possible. »

Mais le film qui a suscité le plus d’émotion politique à Telluride est celui qui a été gardé secret jusqu’au début du festival : le film controversé sur Trump, « The Apprentice ». Présentant le film devant une foule nombreuse samedi soir aux côtés des stars Sebastian Stan, qui joue Trump, et Jeremy Strong, qui joue son mentor impitoyable Roy Cohn, le réalisateur Ali Abbasi a déclaré que, contrairement à la vive opposition du camp Trump après sa première au Festival de Cannes en mai, le film au ton comique noir n’avait pas pour but de critiquer Trump.

« Ce n’est pas un film politique », a déclaré Abbasi (« Holy Spider »), né en Iran, à propos du film, qui doit sortir en salles le 11 octobre, moins d’un mois avant les élections. « Il ne s’agit pas de dénigrer qui que ce soit ou de promouvoir qui que ce soit. C’est un miroir, et il est destiné à vous montrer, comme le font les miroirs, une image de vous-mêmes en tant que communauté. »

Abbasi a plaisanté en disant que Trump, dont le camp a qualifié le film de diffamatoire et menacé d’engager des poursuites judiciaires pour tenter d’empêcher sa sortie, était plus que bienvenu à la projection. « Nous avions réservé trois places pour lui et ses gardes du corps, et nous attendons toujours », a-t-il dit. « Il pourrait arriver dans le noir, on ne sait jamais. »

Parmi les autres personnalités de DC présentes au festival, l’une d’entre elles s’est fait particulièrement discrète. Le procureur spécial Smith a fait une brève pause dans ses poursuites en cours contre Trump pour soutenir sa femme, la documentariste Katy Chevigny, dont le premier long métrage narratif, « The Easy Kind », sur une auteure-compositrice-interprète de Nashville, a été projeté dans le cadre du programme Backlot du festival. Smith a été aperçu en train de regarder une poignée de films, dont le documentaire de Pharrell Williams « Piece by Piece », mais est resté à l’écart des projecteurs.

Au milieu des diverses tempêtes politiques qui font rage, la présence silencieuse de Smith a servi de rappel subtil que peu importe l’importance des enjeux, certaines choses – comme se présenter pour son conjoint – transcendent même les conflits les plus médiatisés.