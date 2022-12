Au dîner d’État, Jill Biden fait revivre la tradition des Oscars de la Renta

Il est difficile de savoir avec certitude, cependant, car son bureau est notamment maman sur tout ce qui concerne la mode. Dans l’intégralité du discours que le Dr Biden a prononcé la veille du dîner d’État, expliquant le processus de réflexion derrière le menu (jusqu’à la sélection de fromages), le décor floral et le divertissement – ​​Jon Batiste, “un artiste qui a grandi à La Nouvelle-Orléans , qui a été façonnée à la fois par la culture française et américaine »- elle n’a pas mentionné sa robe. Plus tard, son bureau a simplement confirmé le créateur.

C’est dommage, car vu l’attention portée à chaque détail de la soirée, y compris la liste des invités, qui comprenait des noms tels qu’Anna Wintour, la directrice du contenu de Condé Nast et rédactrice en chef de Vogue (qui est arrivée en Chanel vintage, un clin d’œil à France, et avec le réalisateur Baz Luhrmann), Tim Cook et Jennifer Garner (qui portaient du Ralph Lauren et amenaient sa fille Violet), et étant donné qu’elle savait que cela ferait partie du récit public de la nuit, il ne fait aucun doute elle (et son équipe) a examiné ses implications et sa signification.

Cela ne la rendrait pas moins substantielle de reconnaître la stratégie derrière ses choix vestimentaires. En tant que première première dame à continuer à travailler à la Maison Blanche, le Dr Biden est un modèle pour de nombreuses femmes, prouvant que vous pouvez également avoir votre identité professionnelle et votre vie personnelle (publique). En cela, la mode n’est qu’un autre outil de communication et de soft power. Et la façon dont vous vous habillez pour un dîner d’État est potentiellement un moment d’apprentissage utile.