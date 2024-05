Au dîner d’État du Kenya, Jill Biden est True Blue

Il existe peu de moments de théâtre politique aussi grandioses qu’un dîner d’État, essentiellement une pantomime de diplomatie et de fierté nationale, du décor à la mise en scène en passant par les scénarios – et les costumes. Dans ce drame, la première dame joue à la fois le rôle d’hôtesse et de symbole, sa robe faisant partie du récit décoratif de la nuit.

Au cours des cinq dîners d’État de l’administration Biden, Jill Biden a semblé à l’aise avec la partie animatrice de son travail (non officiel), mais elle n’a jamais semblé aussi enthousiasmée par la partie mode. Dans ces moments de grande attention du public et de pose, elle a le plus souvent choisi de porter des robes de créateurs traditionnels de la Maison Blanche (Oscar de la Renta, Ralph Lauren) qui, bien qu’élégantes, ne semblaient pas exactement cousues de sous-texte.

Jeudi, lors du dîner d’État pour le Kenya, cela a finalement changé.

Dans une robe bleu saphir recouverte de paillettes, de cristaux et de perles de clairon, avec une bande de satin sur le corsage et les manches, le Dr Biden a joué son rôle. Lors de la séance photo officielle, alors qu’elle et la première dame du Kenya, Rachael Ruto, flanquaient leurs maris, le président Biden et le président William Ruto, en smokings et nœuds papillons assortis, ce sont les femmes qui se sont démarquées.

La robe du Dr Biden était signée Sergio Hudson, un créateur noir américain qui fait partie de l’histoire de Biden depuis les élections de 2020. C’est la première fois qu’elle porte une robe d’un créateur noir lors d’un dîner d’État.