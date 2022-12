Au diable la tradition : ces friandises de Noël ont largement dépassé leur date de péremption

Cet article d’opinion est de Craig Silliphant, écrivain, éditeur, critique, diffuseur et directeur de création basé à Saskatoon.

Les douceurs de Noël sont un pilier de la tradition à une période de l’année où la tradition signifie tout. Qu’il s’agisse de pâtisserie, de bonbons ou de chocolat, la nourriture est une façon pour les gens de montrer et de ressentir l’amour. Les arômes et les saveurs peuvent évoquer la mémoire, vous transportant vers des moments que vous chérissez.

Alors pourquoi, en 2022, fait-on passer les aliments archaïques de l’Europe du Moyen Âge pour des friandises de vacances ?

À mon avis controversé (qui m’attire une bonne dose d’œil de côté), beaucoup d’aliments classiques des fêtes ont dépassé leurs dates d’échéance. Beaucoup de soi-disant délices saisonniers remontent aux temps anciens, avant que nous ayons des extravagances comme le gâteau au fromage, le fudge ou, vous savez, le sucre.

Le plus gros contrevenant est le gâteau de Noël (alias pudding de Noël). C’est une brique sèche de pain rassis dense, avec ces vilaines petites cerises vertes dedans. Vous versez une sauce bizarre qui ne sait pas si c’est de la sauce ou du caramel juste pour la ramollir suffisamment pour l’étouffer.

Je ne serais pas surpris si le pudding de cette année était servi à la véritable crèche de Jésus, transmise depuis 2 000 ans pour atterrir dans mon assiette. Bâillonnez-moi avec une canne en bonbon.

Là-haut avec le pudding de Noël se trouvent les tartes à la viande hachée, l’univers miroir maléfique cousin de la tarte au beurre. Originaire du XVe siècle, la viande hachée est traditionnellement préparée avec de la graisse animale fondue, du vinaigre et des restes de viande fermentée. C’est vrai – de la viande fermentée. C’est tellement vieux et pourri qu’il a un goût sucré. (Certes, les gens font habituellement de la viande hachée avec des fruits et du sucre maintenant, mais cela n’aide pas vraiment mon argument, alors je vais juste crier “fausses nouvelles!” et l’ignorer).

Traditionnellement, la viande hachée est préparée avec de la graisse animale fondue, du vinaigre et des restes de viande fermentée. C’est tellement vieux et pourri, ça a un goût sucré. (Julie Van Rosendael)

Les biscuits sablés et au pain d’épice sont également sur la liste coquine. Je veux dire, ils sont OK, mais ils sont un autre vestige du 10ème siècle, quand si votre bouche plissait les yeux, la mélasse pouvait avoir le goût du sucre.

C’étaient des desserts légitimes il y a plus de 150 ans, quand tout ce qui n’était pas une pomme de terre ou du pain était un délice. Les gens ne voulaient pas gaspiller de nourriture et ils avaient besoin de dessert, alors ils ont fait ce qu’ils avaient à faire.

En termes de plats modernes, des chocolats comme Pot o ‘Gold l’appellent depuis les années 1970, offrant une sélection cireuse de tristesse transformée. Mais même si nous les excusons, qui était le sadique qui a inventé les chocolats remplis d’alcool ? Les chocolats à la liqueur sont le cheval de Troie dégoûtant de Noël. Vous mordez dans ce délicieux chocolat, vous attendant à ce que la joie de la saison éclate dans votre bouche avec des tons de cerise ou de caramel, mais non, surprise ! C’est de la liqueur !

J’aime le brandy autant que le prochain vieil homme agitant son poing vers les nuages, mais les seules personnes qui apprécient les chocolats remplis d’alcool sont les fantômes du passé de Noël (vous savez, les gens qui sont morts il y a 100 ans).

Les signes classiques de Noël sont pleinement en vigueur chez Craig Silliphant, y compris les friandises que sa mère prépare. (Soumis par Craig Silliphant)

Noël salit aussi les noisettes. Les gens sortent des bols de noix crues et vous devez utiliser des outils métalliques qui ressemblent à des extracteurs dentaires effrayants pour les libérer de leurs prisons décortiquées, ce qui prend plus de temps que de les manger.

Les oranges de Noël sont en fait géniales, mais la mondialisation signifie qu’elles sont là toute l’année maintenant, donc quand vous en avez une, ce n’est pas Noël, c’est encore mardi.

J’ai complètement souillé vos traditions bien-aimées et vous ai rempli de rage de Noël face à ma stupidité. Mais je ne suis pas le Grinch qui vole votre joie – je suis Rudolph qui sauve Noël !

De mon point de vue, si je m’autorise ces calories décadentes, qui me rempliront à la fois de chocolat et de culpabilité, chaque bouchée devrait être appréciée au maximum, pas simplement tolérée à cause des traditions eurocentriques. Heureusement, il y a des friandises qui résistent à l’épreuve du temps, transformant mes “humbugs” Scroogey en “hubba hubbas”.

Apportez-moi tous les biscuits au sucre ! Le fudge, le lait de poule, les barres Nanaimo et les carrés de dessert! Des chocolats de qualité comme Harden & Huyse ou Ferrero Rocher ! Tout ce qui contient du beurre de cacahuète et du chocolat fait décoller mon traîneau, bébé. Je vais l’arroser en avalant un martini au chocolat et à la menthe poivrée garni d’un After Eight.

Quoi de mieux que des tartelettes au beurre ? (Julie Van Rosendaal/CBC)

Le plus beau cadeau à l’humanité, ce sont les tartes au beurre. Les tartes au beurre de ma mère sont tristement célèbres dans certains cercles, avec une pâte feuilletée au beurre, débordant de bonté gluante. Cache-les dans le congélateur tant que tu veux, maman. J’ai un ensemble particulier de compétences. je vais les trouver. Et je vais les manger.

Allez-y, prenez ombrage avec certaines de mes farces de desserts médiévaux, mais admettez-le – vous avez reculé à l’idée de manger au moins une de ces “friandises” désuètes. Mais bon, c’est ton Noël. N’écoutez pas un vieux Hans Gruber comme moi. Mangez ce qui vous rend heureux.

Et ces calories ? Vivre l’instant présent! Nous en subirons les conséquences en janvier.

