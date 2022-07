Au-dessous d’une ville israélienne, une harmonie musicale dément les tensions au-dessus du sol

RAMLA, Israël – Dans un réservoir souterrain, sous la ville israélienne de Ramla, les murs de pierre résonnent d’une harmonie arabo-juive en contradiction avec les frictions du monde d’en haut.

Les visiteurs du site médiéval, construit par les dirigeants musulmans il y a 1 233 ans, entrent en entendant les paroles de la poésie liturgique juive et des chansons folkloriques arabes, chacune chantée sur la même musique arabe.

Pour écouter la composition, on descend du niveau de la rue par un escalier raide, jusqu’à une piscine turquoise. Depuis une jetée en bas, vous montez dans un canot blanc. Ensuite, vous pagayez dans l’eau remplie de carpes, sous plusieurs haut-parleurs, et à travers une arcade de 36 arches en pierre qui donne son nom au lieu : Pool of the Arches.